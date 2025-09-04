Après MindsEye, IO Interative est d'un coup moins chaud pour faire des partenariats d'édition Après MindsEye, IO Interative est d'un coup moins chaud pour faire des partenariats d'édition

Les pauvres mecs de IO Interactive s'en était très bien sortis jusqu'à présent avec la bannière de l'indépendance, aussi bien grâce à la stature de Hitman que le bon deal de 007 First Light, et c'est en voulant devenir un partenaire d'édition pour aider les autres « petits » du secteur que l'entreprise est tombé sur le cas MindsEye.



Et forcément, pour un premier essai, on peut dire que ça directement refroidi les projets de IOI (branche d'édition de IO Interactive), dont le PDG fait usage de bons moments en déclarant avoir confiance envers Build a Rocket Boy pour améliorer le jeu sur la longueur mais, bizarrement, les plans d'autres associations avec des tiers sont devenus très flous : « IO continuera de publier ses jeux en internes. Mais pour d'autres partenaires avec IOI. Ça reste à voir... »



On va surtout comprendre que même en cas d'un nouveau contrat, le projet sera cette fois surveillé de beaucoup plus près avant signature, au lieu d'accorder une confiance aveugle envers un simple nom.