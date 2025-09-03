recherche
Ubisoft compterait sortir une douzaine de jeux d'ici fin 2027, dont pas moins de 4 remakes
En parallèle de ses récents propos sur le remake de Rayman (mais lequel ?), Tom Henderson de Insider Gaming a fait une mise au point sur le calendrier officieux d'Ubisoft pour les deux prochaines années, donc d'ici fin 2027 (ou éventuellement le 31 mars 2028) et le moins que l'on puisse dire, c'est que si on ne brille pas par l'originalité, ce sera quand même plus fourni que depuis quelques temps.

En vrac :

- Le remake de Assassin's Creed Black Flag.
- Le spin-off multi Assassin's Creed Invictus.
- Le remake de Rayman donc (fin 2026 ?).
- Le prochain Ghost Recon.
- Le nouveau Assassin's Creed central.
- Le prochain Far Cry.
- Le spin-off de Far Cry façon Extraction Game.
- Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps.
- Project Altera, une sorte de jeu à la Animal Crossing.
- Le remake de Splinter Cell.
- Un autre jeu d'Extraction basé sur la WW2.
- Beyond Good & Evil 2 (oui, en interne prévu dans les 2 ans à venir).

Ajoutons qu'au-delà de tout ça, et en plus de plein d'autres Assassin's Creed, l'entreprise proposera un The Crew 3 ainsi que The Division 3, tous deux déjà officialisés.
publié le 03/09/2025 à 13:39 par Gamekyo
commentaires (13)
gankutsuou publié le 03/09/2025 à 13:43
Je demande à voir hors Assassin, Ghost Recon et Far Cry (sauf s'ils proposent une nouvelle vision de ces titres... razy
gasmok2 publié le 03/09/2025 à 13:46
il a perdu toute crédibilité avec

" - Beyond Good & Evil 2 (oui, en interne prévu dans les 2 ans à venir)."
adamjensen publié le 03/09/2025 à 13:47
Intéresser uniquement par le Remake de Splinter Cell, le Remake de Prince of Persia, et Rayman.

Dommage pour Beyond Good and Evil 2, j'étais persuader qu'ils l'avaient annuler.
A moins d'avoir tout refait et décider que ce sois une vrai suite liée au premier et qui ai un vrai rapport avec, il ne m’intéresse pas.

Mais pour sortir autant de jeux en si peu de temps, on vois qu'ils jouent leur dernière carte avant leur fin.
heracles publié le 03/09/2025 à 13:47
La fin va vous surprendre
thejoke publié le 03/09/2025 à 13:50
Beyond Good & Evil 2 mdr, si c'est pour avoir un jeu tout moisi à la skull and bones c'est pas la peine.
jeanouillz publié le 03/09/2025 à 13:53
Leur alliance avec Tencent et l'Arabie Saoudite commence a porter ses fruits. Bravo à nos bretons
zampano publié le 03/09/2025 à 13:57
Quand je pense qu’il y’a encore des gens qui donnent de l’intérêt à cette boîte même avec tous les coups de putes qu’ils ont fait aux joueurs et aux employés de la boîte.
akinen publié le 03/09/2025 à 14:06
Le move God tier serait de lancer un beyond good & evil en suite directe du 1er, voir prequelle; et donc d’abandonner toutes les idées débiles en mode cyberpunk pessimiste indoux progressiste (opposé au neo futurisme latino du 1).
altendorf publié le 03/09/2025 à 14:08
https://www.youtube.com/watch?v=vUoHG_mUVFw
stardustx publié le 03/09/2025 à 14:09
Il est passé où le spin off d'AC sur les sorcières ?
keiku publié le 03/09/2025 à 14:33
vu la liste pas sur qu'ils tiennent encore 2 ans

4 remake
3 spin off
2 suite de licence surexploitée (y compris par les remake et spin off)
1 jeux qui voque sur la surexploitation de la modes des jeux de ferme
1 arlésienne
osiris67 publié le 03/09/2025 à 14:55
Pitié non, ces loosers vont encore monopiliser l'actu aux profit des bons jeux au coup de polemique, bug, et annulation foireuse. Quel enfer.
tynokarts publié le 03/09/2025 à 15:11
Ils ont de quoi bosser mais c’est le bordel cette liste.
