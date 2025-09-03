Ubisoft compterait sortir une douzaine de jeux d'ici fin 2027, dont pas moins de 4 remakes
En parallèle de ses récents propos sur le remake de Rayman (mais lequel ?), Tom Henderson de Insider Gaming a fait une mise au point sur le calendrier officieux d'Ubisoft pour les deux prochaines années, donc d'ici fin 2027 (ou éventuellement le 31 mars 2028) et le moins que l'on puisse dire, c'est que si on ne brille pas par l'originalité, ce sera quand même plus fourni que depuis quelques temps.
En vrac :
- Le remake de Assassin's Creed Black Flag.
- Le spin-off multi Assassin's Creed Invictus.
- Le remake de Rayman donc (fin 2026 ?).
- Le prochain Ghost Recon.
- Le nouveau Assassin's Creed central.
- Le prochain Far Cry.
- Le spin-off de Far Cry façon Extraction Game.
- Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps.
- Project Altera, une sorte de jeu à la Animal Crossing.
- Le remake de Splinter Cell.
- Un autre jeu d'Extraction basé sur la WW2.
- Beyond Good & Evil 2 (oui, en interne prévu dans les 2 ans à venir).
Ajoutons qu'au-delà de tout ça, et en plus de plein d'autres Assassin's Creed, l'entreprise proposera un The Crew 3 ainsi que The Division 3, tous deux déjà officialisés.
publié le 03/09/2025 à 13:39 par Gamekyo
" - Beyond Good & Evil 2 (oui, en interne prévu dans les 2 ans à venir)."
Dommage pour Beyond Good and Evil 2, j'étais persuader qu'ils l'avaient annuler.
A moins d'avoir tout refait et décider que ce sois une vrai suite liée au premier et qui ai un vrai rapport avec, il ne m’intéresse pas.
Mais pour sortir autant de jeux en si peu de temps, on vois qu'ils jouent leur dernière carte avant leur fin.
4 remake
3 spin off
2 suite de licence surexploitée (y compris par les remake et spin off)
1 jeux qui voque sur la surexploitation de la modes des jeux de ferme
1 arlésienne