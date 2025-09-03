Ubisoft compterait sortir une douzaine de jeux d'ici fin 2027, dont pas moins de 4 remakes Ubisoft compterait sortir une douzaine de jeux d'ici fin 2027, dont pas moins de 4 remakes

En parallèle de ses récents propos sur le remake de Rayman (mais lequel ?), Tom Henderson de Insider Gaming a fait une mise au point sur le calendrier officieux d'Ubisoft pour les deux prochaines années, donc d'ici fin 2027 (ou éventuellement le 31 mars 2028) et le moins que l'on puisse dire, c'est que si on ne brille pas par l'originalité, ce sera quand même plus fourni que depuis quelques temps.



En vrac :



- Le remake de Assassin's Creed Black Flag.

- Le spin-off multi Assassin's Creed Invictus.

- Le remake de Rayman donc (fin 2026 ?).

- Le prochain Ghost Recon.

- Le nouveau Assassin's Creed central.

- Le prochain Far Cry.

- Le spin-off de Far Cry façon Extraction Game.

- Le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps.

- Project Altera, une sorte de jeu à la Animal Crossing.

- Le remake de Splinter Cell.

- Un autre jeu d'Extraction basé sur la WW2.

- Beyond Good & Evil 2 (oui, en interne prévu dans les 2 ans à venir).



Ajoutons qu'au-delà de tout ça, et en plus de plein d'autres Assassin's Creed, l'entreprise proposera un The Crew 3 ainsi que The Division 3, tous deux déjà officialisés.