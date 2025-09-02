Game Pass : les prochains jeux du service
La liste des prochains jeux du service Game Pass vient de tomber avec en point central l'incroyable Pat'Patrouille World, un superbe jeu d'aventure en 3D où vous incarnerez tout le casting principal de la franchise, et jouable aussi bien en solo qu'en coopération en split-screen.
Sinon y aussi Hollow Knight Silksong.
Game Pass Ultimate & PC :
- I Am Your Beast (2 septembre)
- Hollow Knight Silksong (4 septembre)
- Cataclismo (5 septembre, uniquement PC)
- Pat'Patrouille World (10 septembre)
- RoadCraft (16 septembre, uniquement Xbox)
Game Pass Standard :
- I Am Your Beast (2 septembre)
- Nine Sols (3 septembre)
- Pat'Patrouille World (10 septembre)
- RoadCraft (16 septembre)
Bonus : version d'essai (10h) de NHL 26 le 5 septembre (EA Play, GP Ultimate).
publié le 02/09/2025 à 14:26 par Gamekyo
Le reste est passable.
C'est compliqué comme jeu ? Ou c'est un truc a la Ori?
Imagine un MetroidVania mélangé à du Dark Souls.
Donc oui, c'est assez dur niveau challenge + investissement.
Mais remarquable en qualité.
Après le jeu n'est pas trop difficile, à part les boss des dlc.
Puis y'a d'autres jeux plus intéressants qui sortent dans le même fenêtre.
Lautrek
shanks Va y flemme j'ai déjà mes nerfs tendu avec le multi de Reloaded
Bon rien d'intéressant. Je avis faire le point sur le jeux que j'ai acheter et les jeux que j'ai avec le gamepass.
Pour faire une pause avec cette abonnement.
Franchement je l'ai garder a cause de starfield, mais franchement soit il sort simur switch2 et je l'achete, soit quand il sera a bon prix, genre 25€ je l'achete sur le store .....17,99€ par mois.