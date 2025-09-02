recherche
News / Blogs
Game Pass : les prochains jeux du service
La liste des prochains jeux du service Game Pass vient de tomber avec en point central l'incroyable Pat'Patrouille World, un superbe jeu d'aventure en 3D où vous incarnerez tout le casting principal de la franchise, et jouable aussi bien en solo qu'en coopération en split-screen.

Sinon y aussi Hollow Knight Silksong.

Game Pass Ultimate & PC :
- I Am Your Beast (2 septembre)
- Hollow Knight Silksong (4 septembre)
- Cataclismo (5 septembre, uniquement PC)
- Pat'Patrouille World (10 septembre)
- RoadCraft (16 septembre, uniquement Xbox)

Game Pass Standard :
- I Am Your Beast (2 septembre)
- Nine Sols (3 septembre)
- Pat'Patrouille World (10 septembre)
- RoadCraft (16 septembre)

Bonus : version d'essai (10h) de NHL 26 le 5 septembre (EA Play, GP Ultimate).
  • Game Pass : les prochains jeux du service
plus de médias
2
Qui a aimé ?
gankutsuou, link49
publié le 02/09/2025 à 14:26 par Gamekyo
commentaires (10)
churos45 publié le 02/09/2025 à 14:37
Un bon mois avec Pat'Patrouille
Le reste est passable.
gasmok2 publié le 02/09/2025 à 14:44
La Pat'Patrouille...what else
negan publié le 02/09/2025 à 15:22
J'ai pris absolument aucun renseignement sur la licence Silkong .

C'est compliqué comme jeu ? Ou c'est un truc a la Ori?
sickjackz publié le 02/09/2025 à 15:36
Negan c’est pas facile. Certains combats de boss sont très tendus.
shanks publié le 02/09/2025 à 15:41
negan
Imagine un MetroidVania mélangé à du Dark Souls.

Donc oui, c'est assez dur niveau challenge + investissement.
Mais remarquable en qualité.
lautrek publié le 02/09/2025 à 15:46
negan la mécanique dark souls c'est surtout quand tu meurs, tu créais un fantôme (qui contient tout ton argent) à l'endroit de ta mort, si tu meurs une nouvelle fois avant d'avoir retrouvé ton fantôme tu perds tout.

Après le jeu n'est pas trop difficile, à part les boss des dlc.
naoshige11 publié le 02/09/2025 à 15:49
Jamais fait Hollow Knight donc j'ai aucune foutue idée du pourquoi de la hype que ce prend cette suite. Je le ferais peut-être à l'occas mais depuis le temps qu'il est sortie, si je l'ai pas fait depuis je le ferais probablement jamais.

Puis y'a d'autres jeux plus intéressants qui sortent dans le même fenêtre.
blackninja publié le 02/09/2025 à 16:06
Vu le prix du Gamepass autant acheter Silksong direct.
negan publié le 02/09/2025 à 16:33
sickjackz
Lautrek

shanks Va y flemme j'ai déjà mes nerfs tendu avec le multi de Reloaded
cyr publié le 02/09/2025 à 16:53
La pat patrouille, depuis le temps que je l'attendais


Bon rien d'intéressant. Je avis faire le point sur le jeux que j'ai acheter et les jeux que j'ai avec le gamepass.

Pour faire une pause avec cette abonnement.

Franchement je l'ai garder a cause de starfield, mais franchement soit il sort simur switch2 et je l'achete, soit quand il sera a bon prix, genre 25€ je l'achete sur le store .....17,99€ par mois.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Hollow Knight Silksong
3
Ils aiment
Nom : Hollow Knight Silksong
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Team Cherry
Genre : action
Autres versions : PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo