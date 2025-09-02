Game Pass : les prochains jeux du service Game Pass : les prochains jeux du service

La liste des prochains jeux du service Game Pass vient de tomber avec en point central l'incroyable Pat'Patrouille World, un superbe jeu d'aventure en 3D où vous incarnerez tout le casting principal de la franchise, et jouable aussi bien en solo qu'en coopération en split-screen.



Sinon y aussi Hollow Knight Silksong.



Game Pass Ultimate & PC :

- I Am Your Beast (2 septembre)

- Hollow Knight Silksong (4 septembre)

- Cataclismo (5 septembre, uniquement PC)

- Pat'Patrouille World (10 septembre)

- RoadCraft (16 septembre, uniquement Xbox)



Game Pass Standard :

- I Am Your Beast (2 septembre)

- Nine Sols (3 septembre)

- Pat'Patrouille World (10 septembre)

- RoadCraft (16 septembre)



Bonus : version d'essai (10h) de NHL 26 le 5 septembre (EA Play, GP Ultimate).