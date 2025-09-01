Kojima aura des trucs à dire le 23 septembre
On parlait de Kojima dans notre tout récent test de Metal Gear Solid Delta et, coïncidence, voilà que l'homme affirme avoir des trucs à nous dire à l'occasion d'un Live « Beyond the Strand » le 23 septembre à 06h00 du matin (vive le décalage horaire) depuis le cinéma TOHO Roppongi Hills.
Le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding entre autres choses sera accompagné d'invités « spéciaux » pour surtout livrer un aperçu de ses « futurs projets ». On espère donc avoir des informations plus ou moins concrètes sur O.D. (Xbox Game Studios), Physint (PlayStation Studios) et pourquoi pas un mot sur l'adaptation cinématographique de Death Stranding qui pour rappel devrait être très éloigné de ce que l'on voit dans les deux jeux.
publié le 01/09/2025 à 15:56 par Gamekyo
Ou pourquoi pas nous parler de PHYSINT
mais clairement le Kojima a perdu la main (ça arrive) ^^
le probleme c'est qu'il ne l'accepte pas ou il ne s'en rends pas compte.
Il a toujours du mal à accepter qu'il s'est viré de Konami et que MGS est plus à lui...
malheureusement je pense qu'il lui restera fidèle, même si le bateau coule ^^
dommage