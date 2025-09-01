recherche
Kojima aura des trucs à dire le 23 septembre
On parlait de Kojima dans notre tout récent test de Metal Gear Solid Delta et, coïncidence, voilà que l'homme affirme avoir des trucs à nous dire à l'occasion d'un Live « Beyond the Strand » le 23 septembre à 06h00 du matin (vive le décalage horaire) depuis le cinéma TOHO Roppongi Hills.

Le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding entre autres choses sera accompagné d'invités « spéciaux » pour surtout livrer un aperçu de ses « futurs projets ». On espère donc avoir des informations plus ou moins concrètes sur O.D. (Xbox Game Studios), Physint (PlayStation Studios) et pourquoi pas un mot sur l'adaptation cinématographique de Death Stranding qui pour rappel devrait être très éloigné de ce que l'on voit dans les deux jeux.
publié le 01/09/2025 à 15:56 par Gamekyo
lazer publié le 01/09/2025 à 16:00
J'espere que ça va sera pas du DEATH STRANDING encore ou une extension du genre , j'espere qu'il nous montrera un petit GP de OD

Ou pourquoi pas nous parler de PHYSINT
vyse publié le 01/09/2025 à 16:09
lazer physint est encore qu'en phase de conception donc il risque pas d'en parler de sitôt ; tfacon c'est plus que l'ombre de lui même ce type... MGS 5 étant son dernier jeu et déjà la c'était pas mal bancal
malroth publié le 01/09/2025 à 16:11
vyse malhereusement c'est vrai (et c'est un immense fan des premiers MGS depuis 1999) et qui est dans mon top 3 de mes meilleurs Saga.

mais clairement le Kojima a perdu la main (ça arrive) ^^
le probleme c'est qu'il ne l'accepte pas ou il ne s'en rends pas compte.
vaycura publié le 01/09/2025 à 16:13
Vyse : Il a volontairement détruit son jeu car Konami ne voulait plus de lui avec ses caprices et ses délires... , rien que le changement de voix pour Snake ça prouve qu'il a bâclé son jeu volontairement... (étant fan de la licence depuis très longtemps et appréciant Kojima à l'époque) , mon avis, les meilleurs MGS sont du 1 au 4 avec Portable OPS après ça part dans du schnaps.

Il a toujours du mal à accepter qu'il s'est viré de Konami et que MGS est plus à lui...
akinen publié le 01/09/2025 à 16:15
Est ce que le boss de fin va danser? La France veut savoir!
noctis publié le 01/09/2025 à 16:16
Presentation de demo techniques pour physint et casting pour le film DS sûrement. Vendre du marchandising
lazer publié le 01/09/2025 à 16:20
vyse juste nous donner quelques details par exemple
vyse publié le 01/09/2025 à 16:22
vaycura du tout ; kiefer c'est typiquement le résultat d'être devenu imbu de sa personne ; t'imagines qu'il a refait passer un casting a David hayter pour MGS 5?! C'est juste inacceptable ! Si c'était pour un autre rôle Ok..mais non c'est Snake le mec l'a déjà doublé 1000heures.. pareil pour Stefani jootsen a qu'il avait promis le rôle de Fragile ; du jour au lendemain il l'a viré..tout ça pour avoir des noms ronflant du show biz d'Hollywood..il s'est monté le crâne a se prendre pour un metteur en scène x game Designer x scénariste x chef d'orchestre..bref . Concernant le sabotage la aussi non Il avait a cœur de finir ce qui selon lui serait le meilleur MGS de l'histoire mais ses conneries ont certainement du saouler Konami ; honnêtement au début j'étais comme tout le monde a crier sur Konami mais au vu de ses 2 etrons livrés je demande qu'à entendre la version de Konami..
ducknsexe publié le 01/09/2025 à 16:24
Le mec est rincé depuis un bon moment.
vyse publié le 01/09/2025 à 16:25
malroth ducknsexe de ouf..a part shinkawa y'a pu rien a gratter de ses œuvres ; d'ailleurs j'aimerais tellement que Shinkawa fasse ses valises..
malroth publié le 01/09/2025 à 16:27
vyse pareil, Shinkawa pourrait TELLEMENT servir sur d'autres jeux, d'autres studios. talent de fou.

malheureusement je pense qu'il lui restera fidèle, même si le bateau coule ^^
vyse publié le 01/09/2025 à 16:28
vaycura d'ailleurs a quel point ce mec est imbu de lui même pour MGS 5 il voulait absolument un open World alors qu'il en savait foutrement rien ; ni de comment en faire un ; ni comment le plannifier humainement et ni comment le rendre amusant a jouer ; dans la pintade totale il a du appeler Julien Merceron en catastrophe et le supplier de venir pour que Julien créer le système de Streaming ; ce con s'était même pas renseigné avant de se lancer avec le fox engine..
vyse publié le 01/09/2025 à 16:32
malroth de ouf il bougera jamais ; c'était un noname sans kojima mais dans les interviews il était très frustré sur DS1 car y'avait pas d'industriel design ; là pour le contenter kojima la laissé faire pas mal de design et il a adapté le jeu en conséquence mais il a été très frustré sur DS1 ; lui son délire c'est surtout le design mécanique. Apes a savoir si un jour il devient DA ailleurs j'espère
midomashakil publié le 01/09/2025 à 16:40
0 hype pour ce type
dommage
