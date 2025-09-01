Kojima aura des trucs à dire le 23 septembre Kojima aura des trucs à dire le 23 septembre

On parlait de Kojima dans notre tout récent test de Metal Gear Solid Delta et, coïncidence, voilà que l'homme affirme avoir des trucs à nous dire à l'occasion d'un Live « Beyond the Strand » le 23 septembre à 06h00 du matin (vive le décalage horaire) depuis le cinéma TOHO Roppongi Hills.



Le créateur de Metal Gear Solid et Death Stranding entre autres choses sera accompagné d'invités « spéciaux » pour surtout livrer un aperçu de ses « futurs projets ». On espère donc avoir des informations plus ou moins concrètes sur O.D. (Xbox Game Studios), Physint (PlayStation Studios) et pourquoi pas un mot sur l'adaptation cinématographique de Death Stranding qui pour rappel devrait être très éloigné de ce que l'on voit dans les deux jeux.