recherche
News / Blogs
Le réalisateur du prochain Rocksteady est un ancien d'Ubisoft... et de Batman Arkham Origins
Rocksteady mettra du temps à se remettre de l'échec de Suicide Squad : Kill the Justice League, et quel que soit la nature du prochain projet, son réalisateur semble avoir été trouvé grâce à une information repérée sur LinkedIn : il s'agira du fraîchement recruté Bill Money, un ancien d'Ubisoft ayant notamment fait partie de ceux qui ont dirigé Assassin's Creed Origins, Valhalla et Mirage.

Notons également qu'avant cela, il était déjà chez Warner Montréal comme lead-designer sur un certain Batman Arkham Origins, validant un peu plus les rumeurs d'un retour de cette franchise dans un aspect purement solo. Pour autant, difficile d'oublier qu'une partie des anciens de Rocksteady (dont les dirigeants) ont quitté la boîte en 2023 pour fonder Hundred Star avant de développer un AAA « action-aventure » solo, d'ailleurs financé par Xbox Game Studios. Et même pas encore annulé.
1
Qui a aimé ?
kisukesan
publié le 02/09/2025 à 06:25 par Gamekyo
commentaires (8)
gasmok2 publié le 02/09/2025 à 07:16
Bill Money, le mec s'appelle littéralement "Facture argent"
iglooo publié le 02/09/2025 à 09:02
gasmok2
kakazu publié le 02/09/2025 à 09:59
Rocksteady est mort c'est juste une coquille vide. Toutes les têtes pensantes de la série Arkham sont partis. Faut pas attendre grand chose
altendorf publié le 02/09/2025 à 12:38
kakazu Clairement...
mibugishiden publié le 02/09/2025 à 14:20
Eh ben ca pue.

De toute facon Rocksteady c'est mort ca n'existe plus que de nom, comme Bioware.
ippoyabukiki publié le 02/09/2025 à 14:36
Le jeu suicide squad qui s'est injustement fait démonter car "pas complet" à la sortie et ensuite un space marine 2 (toujours pas complet actuellement) est lui encensé car il a "un super suivi". Franchement les joueurs sur le net ...
kakazu publié le 02/09/2025 à 16:34
ippoyabukiki Space marine 2 son mode histoire est complet. Les rajouts sont gratuits, uniquement ce qui est cosmétique est payant. Suicide squad s'est fait bashé pour son gameplay et son histoire. Ya même pas de comparaisons possibles la
kisukesan publié le 02/09/2025 à 17:02
J'avais adoré l'atmosphère d'origins, j'aurais bien aimé qu'ils le remake lui aussi. Je ne sais pas pkoi il est resté dans les cartons
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Batman Arkham Knight
57
Ils aiment
Nom : Batman Arkham Knight
Support : PC
Editeur : Warner Bros Interactive
Développeur : Rocksteady Studios
Genre : action
Autres versions : Xbox One - PlayStation 4
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo