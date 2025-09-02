Le réalisateur du prochain Rocksteady est un ancien d'Ubisoft... et de Batman Arkham Origins Le réalisateur du prochain Rocksteady est un ancien d'Ubisoft... et de Batman Arkham Origins

Rocksteady mettra du temps à se remettre de l'échec de Suicide Squad : Kill the Justice League, et quel que soit la nature du prochain projet, son réalisateur semble avoir été trouvé grâce à une information repérée sur LinkedIn : il s'agira du fraîchement recruté Bill Money, un ancien d'Ubisoft ayant notamment fait partie de ceux qui ont dirigé Assassin's Creed Origins, Valhalla et Mirage.



Notons également qu'avant cela, il était déjà chez Warner Montréal comme lead-designer sur un certain Batman Arkham Origins, validant un peu plus les rumeurs d'un retour de cette franchise dans un aspect purement solo. Pour autant, difficile d'oublier qu'une partie des anciens de Rocksteady (dont les dirigeants) ont quitté la boîte en 2023 pour fonder Hundred Star avant de développer un AAA « action-aventure » solo, d'ailleurs financé par Xbox Game Studios. Et même pas encore annulé.