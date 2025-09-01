recherche
Un State of Play 007 First Light ce mercredi
On attend certes un autre type de show PlayStation ce mois-ci et que cela soit confirmé ou pas, l'entreprise tiendra dans tous les cas ce mercredi (20h00) un State of Play spécial 007 First Light, l'adaptation signée IO Interactive prenant pour l'heure des allures de Uncharted-like bien que l'on nous promet que ça ira un peu plus loin que cela niveau possibilités de gameplay et replat-value.

On vérifiera donc tout cela dans 48h (le show durera 30 minutes) en rappelant que cette préquelle « libre » sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.
publié le 01/09/2025 à 13:34 par Gamekyo
kinectical publié le 01/09/2025 à 13:42
Ils vont montrer la version PS5 Pro j’imagine bien hâte de voir ça
negan publié le 01/09/2025 à 13:42
lazer publié le 01/09/2025 à 13:43
pour un jeu multi ? serieux sony , a la limite n'en faites pas et balancez quelques suprises pour le TGS mais pas un SOP pour ça
zekk publié le 01/09/2025 à 13:45
Trop bien ! ( c'est un des jeux que j'attends le plus ! )
natedrake publié le 01/09/2025 à 13:45
Sony s'est rappelé du bon vieux temps d'Uncharted, du coup, hop SOP.
yanssou publié le 01/09/2025 à 13:47
C'etais la même chose pour hogwarts legacy à l'époque. Mais bon cette com est toujours aussi désastreux.

La pêche aux info va être bonne concernant ce 007.
wickette publié le 01/09/2025 à 14:08
Tres hate de jouer à ce jeu

Par contre j’espère c’est pas l’unique SoP/showcase de cette fin d’année ce serait un sketch sinon
guiguif publié le 01/09/2025 à 14:09
yaura surement un vrai SOP a la fin du mois comme tous les ans.
tripy73 publié le 01/09/2025 à 14:09
Un autre State of Tiers... tellement peu d'exclusivités first party qu'ils en sont rendu à faire ce genre de contenu sur des jeux multi-support.
mrvince publié le 01/09/2025 à 14:22
Chaud a en voir plus. Même si la premiere BA était pas ouf. J'ai adoré les Hitman.
malroth publié le 01/09/2025 à 14:35
ça vous arrive de profiter des jeux au lieu de juste savoir si vous allez priver d'autres joueurs d y jouer ?

c'est fou cette génération de joueurs qui si un jeu est excellent mais sort partout, bah ça ne les contente pas.

profitez des jeux et arrêtez votre guéguerre.
altendorf publié le 01/09/2025 à 14:37
Trop hype par ce nouveau James Bond. Hâte de voir du gameplay.

lazer yanssou tripy73 Ils font souvent ça avec les jeux dont ils ont les droits marketing (Borderlands 4, Hogwarts Legacy ou encore Suicide Squad: Kill the Justice League).

guiguif Le "vrai" SOP arrivera un peu avant le TGS.
fan2jeux publié le 01/09/2025 à 14:51
Le vrai SOP sera à la 2eme année de la ps6
elicetheworld publié le 01/09/2025 à 15:15
PlayStation doit rien avoir en stock pour faire ça
magneto860 publié le 01/09/2025 à 15:21
lazer C'est un jeu solo, pas un jeu multijoueur. Ou alors j'ai loupé quelque chose et je vais être sacrément déçu.
akinen publié le 01/09/2025 à 15:28
Ouais, y’a rien à stateofplay donc faut bien meubler.

Je ferai l’impasse comme celui d’avant
naoshige11 publié le 01/09/2025 à 15:38
magneto860 je pense qu'il parlait de multi-plateforme.
leonr4 publié le 01/09/2025 à 15:48
Ghost of Yotei
Wolverine
Intergalactic
Saros

Les autres projets non annoncés ça pue le cross gen avec la PS6.

On dirait qu'ils sont rincés et c'est tout ce qu'ils ont en stock coté 1st party pour finir cette gen PS5, franchement c'est un peu minable comparé avec la PS4 ou encore la PS3.
lazer publié le 01/09/2025 à 15:53
magneto860 MULTIPLATEFORME
magneto860 publié le 01/09/2025 à 15:57
lazer Merci pour la précision, je ne l'avais vraiment pas. Tiers, quoi.
vaycura publié le 01/09/2025 à 16:04
J'ai un peu peur car ils vont montrer la première mission du jeu , je sais pas si il faut s'inquiéter...
tripy73 publié le 01/09/2025 à 16:16
altendorf : ça change pas grand chose, faire des partenariats de comm (en payant pour ?) c'est ridicule, surtout quand à côté ils ne font pas la même chose pour les "vraies" exclus PS comme Stellar Blade ou Lost Soul Aside...

Bref ce sera cool d'avoir plus d'info sur le jeu, mais c'est pas ce que j'attends d'un SOP.
gankutsuou publié le 01/09/2025 à 17:13
Nice !
Fiche descriptif
007 First Light
Nom : 007 First Light
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : IO Interactive
Genre : action-infiltration
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
