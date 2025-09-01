Un State of Play 007 First Light ce mercredi Un State of Play 007 First Light ce mercredi

On attend certes un autre type de show PlayStation ce mois-ci et que cela soit confirmé ou pas, l'entreprise tiendra dans tous les cas ce mercredi (20h00) un State of Play spécial 007 First Light, l'adaptation signée IO Interactive prenant pour l'heure des allures de Uncharted-like bien que l'on nous promet que ça ira un peu plus loin que cela niveau possibilités de gameplay et replat-value.



On vérifiera donc tout cela dans 48h (le show durera 30 minutes) en rappelant que cette préquelle « libre » sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.