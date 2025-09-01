Un State of Play 007 First Light ce mercredi
On attend certes un autre type de show PlayStation ce mois-ci et que cela soit confirmé ou pas, l'entreprise tiendra dans tous les cas ce mercredi (20h00) un State of Play spécial 007 First Light, l'adaptation signée IO Interactive prenant pour l'heure des allures de Uncharted-like bien que l'on nous promet que ça ira un peu plus loin que cela niveau possibilités de gameplay et replat-value.
On vérifiera donc tout cela dans 48h (le show durera 30 minutes) en rappelant que cette préquelle « libre » sortira en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et Switch 2.
publié le 01/09/2025 à 13:34 par Gamekyo
La pêche aux info va être bonne concernant ce 007.
Par contre j’espère c’est pas l’unique SoP/showcase de cette fin d’année ce serait un sketch sinon
c'est fou cette génération de joueurs qui si un jeu est excellent mais sort partout, bah ça ne les contente pas.
profitez des jeux et arrêtez votre guéguerre.
lazer yanssou tripy73 Ils font souvent ça avec les jeux dont ils ont les droits marketing (Borderlands 4, Hogwarts Legacy ou encore Suicide Squad: Kill the Justice League).
guiguif Le "vrai" SOP arrivera un peu avant le TGS.
Je ferai l’impasse comme celui d’avant
Wolverine
Intergalactic
Saros
Les autres projets non annoncés ça pue le cross gen avec la PS6.
On dirait qu'ils sont rincés et c'est tout ce qu'ils ont en stock coté 1st party pour finir cette gen PS5, franchement c'est un peu minable comparé avec la PS4 ou encore la PS3.
Bref ce sera cool d'avoir plus d'info sur le jeu, mais c'est pas ce que j'attends d'un SOP.