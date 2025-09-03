NSO Switch : l'ajout de Forsaken confirme un récent leak sur les jeux Nintendo 64
La section N64 du service NSO de la Switch (1 comme 2) accueillera ce jeudi 4 septembre Forsaken 64, ce shoot « tout en 3D » qui contrairement à Starfox avait le don de nous retourner le crâne par son évolution libre dans des niveaux labyrinthiques.
C'est noté mais le plus important, c'est que cet ajout (le 40e de la gamme) vient confirmer en quelque sorte une bourde de Nintendo datant de juillet dernier, où une vidéo tuto sur les ajouts du service laissait entendre (en arrière-plan, bien flou mais pas assez) 4 ajouts à venir pour la console : Forsaken 64, confirmé du coup, mais également Glover et surtout Super Smash Bros et Donkey Kong 64.
Je pense que comme la plupart des jeux N64 ça aura pris un méchant coup de vieux mais c'est à (ré)essayer