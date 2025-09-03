recherche
NSO Switch : l'ajout de Forsaken confirme un récent leak sur les jeux Nintendo 64
La section N64 du service NSO de la Switch (1 comme 2) accueillera ce jeudi 4 septembre Forsaken 64, ce shoot « tout en 3D » qui contrairement à Starfox avait le don de nous retourner le crâne par son évolution libre dans des niveaux labyrinthiques.

C'est noté mais le plus important, c'est que cet ajout (le 40e de la gamme) vient confirmer en quelque sorte une bourde de Nintendo datant de juillet dernier, où une vidéo tuto sur les ajouts du service laissait entendre (en arrière-plan, bien flou mais pas assez) 4 ajouts à venir pour la console : Forsaken 64, confirmé du coup, mais également Glover et surtout Super Smash Bros et Donkey Kong 64.

publié le 03/09/2025 à 13:26 par Gamekyo
rogeraf publié le 03/09/2025 à 13:29
Retour en 98 pour un jeu moyen à l'époque. Je l'ai eu, pas marquant.
sonilka publié le 03/09/2025 à 13:43
On est bientôt fin 2025, les premiers jeux N64 sont arrivés dans le NSO en octobre 2021 mais SSB et DK64 ne sont toujours pas dispo. Nintendo qui fait du Nintendo.
masharu publié le 03/09/2025 à 13:43
Pendant ce temps au Japon c'est Magical Vacation qui est ajouté au NSO+.
derno publié le 03/09/2025 à 13:44
je n'avais pas réussi à aller très loin sur ce jeu, trop labyrinthique....je retesterais pour voir.
gaeon publié le 03/09/2025 à 14:01
Super jeu à l'époque, très bonne OST et sound design, réalisation ok. Je n'ai jamais retrouvé ce genre de gameplay de FPS avec une telle liberté de mouvement. Un peu comme si on pilotait un drone.

Je pense que comme la plupart des jeux N64 ça aura pris un méchant coup de vieux mais c'est à (ré)essayer
gaeon publié le 03/09/2025 à 14:03
Sinon pour les futurs jeux annoncés c'est pas mal du tout, par pure nostalgie je ferai bien du Smash.
losz publié le 03/09/2025 à 14:10
Sans intérêt, autant jouer au remaster.
