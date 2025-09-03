Left 4 Dead : son créateur Mike Booth annonce développer un jeu du même genre
Si ce n'est sa suite, aucun jeu n'a vraiment réussi à nous faire revivre l'expérience de Left 4 Dead, pas même Evolve pourtant fourni par une partie des mêmes développeurs (Back 4 Blood un peu plus quand même), mais le créateur de la franchise Mike Booth ne lâche pas l'affaire et annonce travailler sur un nouveau shooter en coopération à 4 via le jeune studio Bad Robot Games (branche JV de Bad Robot Productions, une société chapeautée par JJ Abrams pour info).
Sous le nom de code Project Tacoma, le titre réempruntera les bases qui ont rendu la franchise de Valve « si spéciale », dont une très forte rejouabilité. Un projet encore à ses débuts mais dont la structure est suffisamment avancé pour permettre de premières phases de tests à un nombre très limité d'élus, et on ne peut donc que croiser les doigts pour une réussite faute d'un vrai L4D3. D'ailleurs si quelqu'un a des nouvelles de Half-Life 3 dont l'annonce devait soit-disant avoir lieu cette année...
publié le 03/09/2025 à 07:29 par Gamekyo
Et pourtant, le VS de L4D1 était mieux conçu.
Je me souviens de la grosse déception de L4D2 non pas pour son gameplay mais son système de scoring bien plus injuste que le 1, ne prenant en compte que la réussite d'un niveau et pas sa "progression".
Dans L4D1, même si l'équipe de survivant n'arrivait pas à la fin, tu gagnais quand même des points en fonction de l'avancé de chaque joueur, motivant quand tu étais le dernier couillon à courir le plus loin possible pour gratter le moindre point, et ça pouvait faire la différence dans le total de fin.
Dans L4D2, avec un scoring beaucoup plus basique, la partie pouvait être pliée avant même de lancer le dernier niveau.
On a même fait les 1000 G. C'était pas simple.
Maintenant je possède le 2 sur Steam, que Valve avait offert gratuitement il y a longtemps, et toute les campagnes du 1 sont inclus dedans, ce qui fait que je n'ai même pas besoin d'acheter le 1.
J'avais aussi fait le 2 sur 360, mais, c'était plus trop ca.