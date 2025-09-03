recherche
News / Blogs
Left 4 Dead : son créateur Mike Booth annonce développer un jeu du même genre
Si ce n'est sa suite, aucun jeu n'a vraiment réussi à nous faire revivre l'expérience de Left 4 Dead, pas même Evolve pourtant fourni par une partie des mêmes développeurs (Back 4 Blood un peu plus quand même), mais le créateur de la franchise Mike Booth ne lâche pas l'affaire et annonce travailler sur un nouveau shooter en coopération à 4 via le jeune studio Bad Robot Games (branche JV de Bad Robot Productions, une société chapeautée par JJ Abrams pour info).

Sous le nom de code Project Tacoma, le titre réempruntera les bases qui ont rendu la franchise de Valve « si spéciale », dont une très forte rejouabilité. Un projet encore à ses débuts mais dont la structure est suffisamment avancé pour permettre de premières phases de tests à un nombre très limité d'élus, et on ne peut donc que croiser les doigts pour une réussite faute d'un vrai L4D3. D'ailleurs si quelqu'un a des nouvelles de Half-Life 3 dont l'annonce devait soit-disant avoir lieu cette année...
3
Qui a aimé ?
belmoncul, famimax, junaldinho
publié le 03/09/2025 à 07:29 par Gamekyo
commentaires (12)
yogfei publié le 03/09/2025 à 07:33
Left 4 dead 2 reste pour moi la meilleur expérience multi à 4, le mode VS était une bonne tranche de rire aussi, j'entends encore mes allies hurler "je me fais languer, je me fais languer"
shanks publié le 03/09/2025 à 07:41
yogfei
Et pourtant, le VS de L4D1 était mieux conçu.
Je me souviens de la grosse déception de L4D2 non pas pour son gameplay mais son système de scoring bien plus injuste que le 1, ne prenant en compte que la réussite d'un niveau et pas sa "progression".

Dans L4D1, même si l'équipe de survivant n'arrivait pas à la fin, tu gagnais quand même des points en fonction de l'avancé de chaque joueur, motivant quand tu étais le dernier couillon à courir le plus loin possible pour gratter le moindre point, et ça pouvait faire la différence dans le total de fin.

Dans L4D2, avec un scoring beaucoup plus basique, la partie pouvait être pliée avant même de lancer le dernier niveau.
jeanouillz publié le 03/09/2025 à 08:26
Vu les bouses qu'étaient Evolve et Back4blood non merci, ce sera sans moi.
lazer publié le 03/09/2025 à 08:31
c'etait un gere qui m'avait bien amusé a l"epoque mais aujourd'hui clairement c'est plus pour moi tout comme les MMO
adamjensen publié le 03/09/2025 à 09:01
Je m'étais bien marrer sur le 1 sur Xbox 360 avec mes potes de l'époque sur la campagne.
On a même fait les 1000 G. C'était pas simple.

Maintenant je possède le 2 sur Steam, que Valve avait offert gratuitement il y a longtemps, et toute les campagnes du 1 sont inclus dedans, ce qui fait que je n'ai même pas besoin d'acheter le 1.
J'avais aussi fait le 2 sur 360, mais, c'était plus trop ca.
sonilka publié le 03/09/2025 à 09:19
Et oui pas le choix vu que Valve est bloqué avec son délire de ne pas proposer de 3e volet à ses IP phares.
churos45 publié le 03/09/2025 à 09:32
Alors là je dis oui !
osiris67 publié le 03/09/2025 à 09:53
Si c est comme le foiré back4blood mieux vaut filer un remaster de l4d.
famimax publié le 03/09/2025 à 09:58
Ouais déjà ça serait cool un remaster avec toutes les maps des 2 jeux et des DLC
grievous32 publié le 03/09/2025 à 12:17
Jeanouillz Back 4 Blood était un bon jeu, et Evolve était très bon, mais bref.
junaldinho publié le 03/09/2025 à 12:27
Oui
oniclem publié le 03/09/2025 à 14:33
En gros il va encore essayer de reproduire une suite spirituelle à L4D... Comprend toujours pas que ValvE mette 0 rond pour développer ses licences, pas besoin de citer lesquelles.
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Left 4 Dead
6
Ils aiment
Nom : Left 4 Dead
Support : PC
Editeur : Valve
Développeur : Turtle Rock Studios
Genre : survival horror
Multijoueur : oui (online)
Sortie européenne : 20/11/2008
Sortie américaine : 17/11/2008
Autres versions : Xbox 360
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo