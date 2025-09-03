Left 4 Dead : son créateur Mike Booth annonce développer un jeu du même genre Left 4 Dead : son créateur Mike Booth annonce développer un jeu du même genre

Si ce n'est sa suite, aucun jeu n'a vraiment réussi à nous faire revivre l'expérience de Left 4 Dead, pas même Evolve pourtant fourni par une partie des mêmes développeurs (Back 4 Blood un peu plus quand même), mais le créateur de la franchise Mike Booth ne lâche pas l'affaire et annonce travailler sur un nouveau shooter en coopération à 4 via le jeune studio Bad Robot Games (branche JV de Bad Robot Productions, une société chapeautée par JJ Abrams pour info).



Sous le nom de code Project Tacoma, le titre réempruntera les bases qui ont rendu la franchise de Valve « si spéciale », dont une très forte rejouabilité. Un projet encore à ses débuts mais dont la structure est suffisamment avancé pour permettre de premières phases de tests à un nombre très limité d'élus, et on ne peut donc que croiser les doigts pour une réussite faute d'un vrai L4D3. D'ailleurs si quelqu'un a des nouvelles de Half-Life 3 dont l'annonce devait soit-disant avoir lieu cette année...