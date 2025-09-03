L'heure est bientôt venue pour Marvel's Wolverine

Le toujours très renseigné Tom Henderson nous apprend que l'heure est bientôt venue pour le reveal d'un futur gros morceau des PlayStation Studios : le fameuxde Insomniac Games, n'ayant plus grand-chose à faire depuis l'abandon du suivi deLes sources ont livré que la nouvelle bande-annonce était bientôt bouclée, et qu'il y aurait de grandes chances qu'elle soit lâchée durant le State of Play de la fin du mois, ou dans le pire des cas pour les Game Awards. Rappelons que suite à un piratage de masse des données du studio en 2023, plusieurs éléments du jeu ont fuité au point de pousser l'équipe à modifier certaines choses dans le contenu, sans en connaître l'ampleur.