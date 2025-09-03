L'heure est bientôt venue pour Marvel's Wolverine

Le toujours très renseigné Tom Henderson nous apprend que l'heure est bientôt venue pour le reveal d'un futur gros morceau des PlayStation Studios : le fameux Marvel's Wolverine de Insomniac Games, n'ayant plus grand-chose à faire depuis l'abandon du suivi de Marvel's Spider-Man 2.
Les sources ont livré que la nouvelle bande-annonce était bientôt bouclée, et qu'il y aurait de grandes chances qu'elle soit lâchée durant le State of Play de la fin du mois, ou dans le pire des cas pour les Game Awards. Rappelons que suite à un piratage de masse des données du studio en 2023, plusieurs éléments du jeu ont fuité au point de pousser l'équipe à modifier certaines choses dans le contenu, sans en connaître l'ampleur.
Surtout qu'en plus après l'histoire, le rythme et certains messages de merde dans Spider-Man 2 j'ai peur pour Wolverine...
Bonne nouvelle si c'est confirmé. Il est temps! J'ai hâte de voir ce que va proposer Insomniac avec ce jeu.
aozora78 Faudrait voir a quel point le leak sauvage les a poussé a changer des choses. Spiderman 2 c'était fin 2023. Donc bon avoir peut être 2,5 ans voire 3 ans après un autre jeu de leur part c'est ok. Surtout vu tout ce qu'ils ont déjà sorti.
films, series, jv, c'est l"overdose.
Les annonces faites auparavant sur Wolverine m'ont très fortement refroidi.
vasy stp
Perds pas ton temps à trouver un sens aux mots de cette animal.