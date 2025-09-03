recherche
L'heure est bientôt venue pour Marvel's Wolverine
Le toujours très renseigné Tom Henderson nous apprend que l'heure est bientôt venue pour le reveal d'un futur gros morceau des PlayStation Studios : le fameux Marvel's Wolverine de Insomniac Games, n'ayant plus grand-chose à faire depuis l'abandon du suivi de Marvel's Spider-Man 2.

Les sources ont livré que la nouvelle bande-annonce était bientôt bouclée, et qu'il y aurait de grandes chances qu'elle soit lâchée durant le State of Play de la fin du mois, ou dans le pire des cas pour les Game Awards. Rappelons que suite à un piratage de masse des données du studio en 2023, plusieurs éléments du jeu ont fuité au point de pousser l'équipe à modifier certaines choses dans le contenu, sans en connaître l'ampleur.

3
Qui a aimé ?
jenicris, momotaros, tripy73
publié le 03/09/2025 à 20:46 par Gamekyo
commentaires (18)
aozora78 publié le 03/09/2025 à 21:01
Je sais que les jeux prennent plus de temps mais à ce point rester sans nouvelles...

Surtout qu'en plus après l'histoire, le rythme et certains messages de merde dans Spider-Man 2 j'ai peur pour Wolverine...
maxx publié le 03/09/2025 à 21:03
Mais je croyais que comme y avait un SoP 007 Sony n'avait plus rien a presenteeerrer

Bonne nouvelle si c'est confirmé. Il est temps! J'ai hâte de voir ce que va proposer Insomniac avec ce jeu.

aozora78 Faudrait voir a quel point le leak sauvage les a poussé a changer des choses. Spiderman 2 c'était fin 2023. Donc bon avoir peut être 2,5 ans voire 3 ans après un autre jeu de leur part c'est ok. Surtout vu tout ce qu'ils ont déjà sorti.
bladagun publié le 03/09/2025 à 21:04
J'ai l'impression que le petit bad buzz avec jean grey en gros perso jouable à peu être changé leurs plans
darksector publié le 03/09/2025 à 21:13
Perso marre des super héros.
films, series, jv, c'est l"overdose.
ouken publié le 03/09/2025 à 21:16
Je l'avais fait en version internet , c'était pas terrible
negan publié le 03/09/2025 à 21:19
On connaît tout du jeu avec les leaks donc balek
altendorf publié le 03/09/2025 à 21:31
aozora78 maxx bladagun ouken negan Ce n'était pas un leak mais un vol de fichiers liés à un piratage, c'est BIEN plus différent qu'une simple fuite divulgués par un insider. Evidemment que l'ensemble a changé, ce n'était que les prototypes pour avoir un aval des pontes de Sony et Marvel.
jenicris publié le 03/09/2025 à 21:33
Enfin
yanssou publié le 03/09/2025 à 21:37
Pas trop tôt, j'ai parfois l'impression de voir qu'un studio chez PS.
romgamer6859 publié le 03/09/2025 à 21:41
Je demande à voir, j'espère de vrais changements sur les activités dans le monde
negan publié le 03/09/2025 à 21:44
altendorf Fallait mieux protéger ses données aucune peine pour eux.
magneto860 publié le 03/09/2025 à 21:45
Ben moi c'est 1943 qui m'intéresse, et le jeu tarde aussi.

Les annonces faites auparavant sur Wolverine m'ont très fortement refroidi.
ravyxxs publié le 03/09/2025 à 21:46
Ca c'est bon !! Même si ça sort pas sur PC, hâte de voir.
koji publié le 03/09/2025 à 21:59
negan donc si on un jour on te cambriole, on doit avoir aucune pitier pour toi pcque ta pas assez bien proteger ta maison ?
vasy stp
kakazu publié le 03/09/2025 à 22:01
Ils ont annoncé le jeu trop tôt c'est a se demander si c'est pas comme Killzone 2 avec la cinématique montrait alors que le jeu avait pas débuté son développement
ouken publié le 03/09/2025 à 22:34
J'espère que le jeux a bcp changer alors
deathegg publié le 03/09/2025 à 22:43
koji tu parle d'un abruti pour qui être affilié à Sony est synonyme de crime qui mérite la peine de mort.

Perds pas ton temps à trouver un sens aux mots de cette animal.
soulfull publié le 03/09/2025 à 23:59
Par rapport à la Ps4, Sony a clairement perdu de sa superbe. Ça manque d'exclus frais et innovants.
