Cronos : The New Dawn ne devrait avoir aucun mal à atteindre la rentabilité

Les premiers retours desont de l'ordre du « cool mais pas la folie non plus », et malgré la concurrence à venir en terme d'investissements dont celle deaujourd'hui même (c'est eux mêmes que le prennent pour exemple), Bloober Team n'est pas bien inquiété quant à la rapide rentabilité de son projet : sachez que le budget de production tourne aux alentours de 30 millions de dollars.Alors bien sûr, il faut ajouter les frais d'édition (c'est en revanche Bandai Namco qui distribue) et le marketing pour le moins soutenu avec 3 tonnes de trailers incluant les chèques à Geoff Keighley, mais on serait presque de l'ordre du AA si l'on ne prenait pas en compte qu'en Europe de l'Est, la main d'œuvre est tout simplement moins chère. Puis aussi que les mecs savent très bien gérer leurs effectifs vu leur capacité à produire deux jeux en même temps.Le PDG Piotr Babieno ajoute en passant que 2026 et 2027 seront des années plus copieuses pour la société, avec sans nul doute, et apparemment des portages Switch 2 à prévoir.