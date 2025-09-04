Techniquement, la Warner a bien lancé le chantier d'un nouveau Batman Arkham

On croise les doigts pour que Rocksteady confirme s'être remis à la franchise, surtout depuis le recrutement d'un des anciens responsables de, mais en attendant, et pardonnez le titre bien que l'information soit vraie : Mark Rolston (voix VO du Commissaire Gordon dans, le jeu VR) vient de déclarer sans détour lors d'une interview avec Culture Combine qu'une suite du précitée avait été mise en chantier, et qu'il y reprendrait justement son rôle.Une évidente bourde de sa part qui fera râler la Warner, et rendre heureux les fans du premier jeu sur Quest, considéré comme l'une des meilleures expériences VR de ces derniers années.