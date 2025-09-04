recherche
Techniquement, la Warner a bien lancé le chantier d'un nouveau Batman Arkham
On croise les doigts pour que Rocksteady confirme s'être remis à la franchise Batman Arkham, surtout depuis le recrutement d'un des anciens responsables de Arkham Origins, mais en attendant, et pardonnez le titre bien que l'information soit vraie : Mark Rolston (voix VO du Commissaire Gordon dans Batman Arkham Shadow, le jeu VR) vient de déclarer sans détour lors d'une interview avec Culture Combine qu'une suite du précitée avait été mise en chantier, et qu'il y reprendrait justement son rôle.

Une évidente bourde de sa part qui fera râler la Warner, et rendre heureux les fans du premier jeu sur Quest, considéré comme l'une des meilleures expériences VR de ces derniers années.

publié le 04/09/2025 à 15:06 par Gamekyo
sosky publié le 04/09/2025 à 15:15
Trailer putaclik
Dire qu'il a fallu attendre la dévitalisation du studio Rocksteady et l'immondice Suicide Squad pour retourner à cette licence
neetsen publié le 04/09/2025 à 16:05
C'est même pas la peine de rêver à un Batman beyond façon Rocksteady ????????????
jenicris publié le 04/09/2025 à 16:22
A noter qu'il est confirmé cross gen
ippoyabukiki publié le 04/09/2025 à 17:00
sosky suicide squad n'est en rien immonde. Je parie que tu n'y a pas touché
thelastone publié le 04/09/2025 à 17:35
J'aime bien tout le monde sur le site voulaient qu'il fasse un autre jeu avec d'autres licences mais maintenant tout le monde veut juste un bon batman des familles...ah ça fait du bien d'avoir raison
sosky publié le 04/09/2025 à 17:36
ippoyabukiki si si avec l’intégration du jeu dans le PS+ essential…

Une purge sans âme, avec un crachat immonde sur leur propre Batman jusqu’à vouloir rattraper la merde avec un épilogue sous forme de BD c’est osé
ippoyabukiki publié le 04/09/2025 à 17:46
sosky ok... mais non je ne suis pas d'accord
redeemer publié le 04/09/2025 à 18:43
Ils peuvent pas essayer autre chose ?
Ça va devenir comme les assassin's creed, on en bouffe jusqu'à l'écoeurement...
vyse publié le 04/09/2025 à 18:58
ippoyabukiki ce serait cool d'entendre ton point de vue positif vu que je n'ai seulement entendu que c'était un étron..
