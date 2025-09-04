Techniquement, la Warner a bien lancé le chantier d'un nouveau Batman Arkham
On croise les doigts pour que Rocksteady confirme s'être remis à la franchise Batman Arkham, surtout depuis le recrutement d'un des anciens responsables de Arkham Origins, mais en attendant, et pardonnez le titre bien que l'information soit vraie : Mark Rolston (voix VO du Commissaire Gordon dans Batman Arkham Shadow, le jeu VR) vient de déclarer sans détour lors d'une interview avec Culture Combine qu'une suite du précitée avait été mise en chantier, et qu'il y reprendrait justement son rôle.
Une évidente bourde de sa part qui fera râler la Warner, et rendre heureux les fans du premier jeu sur Quest, considéré comme l'une des meilleures expériences VR de ces derniers années.
Dire qu'il a fallu attendre la dévitalisation du studio Rocksteady et l'immondice Suicide Squad pour retourner à cette licence
Une purge sans âme, avec un crachat immonde sur leur propre Batman jusqu’à vouloir rattraper la merde avec un épilogue sous forme de BD c’est osé
Ça va devenir comme les assassin's creed, on en bouffe jusqu'à l'écoeurement...