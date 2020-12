Cyberpunk 2077 fait 13 millions de ventes en 10 jours, et sans compter les exemplaires remboursés Cyberpunk 2077 fait 13 millions de ventes en 10 jours, et sans compter les exemplaires remboursés

8 millions de précommandes, ça ne pouvait que mener à un lancement record pour Cyberpunk 2077 et il est clairement à la hauteur des attentes de CD Projekt RED : le jeu s'est vendu à 13 millions d'unités en 10 jours, et donc à la date arrêtée du 20 décembre.



Et pas de tentative d'esbroufe vu la situation actuelle : c'est bien 13 millions de ventes en comptant le physique et le dématérialisé, en soustrayant ceux qui ont réclamé un remboursement, ce qui signifie que le constat aurait pu être encore plus impressionnant sans les couacs désormais bien connus, surtout concernant les versions PS4/One modèles 2013.



Pour rappel, The Witcher 3, c'était 4 millions en deux semaines, et Cyberpunk 2077 s'offre donc le statut d'un des meilleurs lancement de l'année avec Animal Crossing : New Horizons qui tournait à 12 millions en un mois… mais sur une seule machine.