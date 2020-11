Microsoft prévient : rien n'est encore signé concernant le prix des jeux Xbox Game Studios Microsoft prévient : rien n'est encore signé concernant le prix des jeux Xbox Game Studios

Certains diront non sans un certain cynisme, mais pas forcément à tort, que Microsoft n'avait pas trop de raisons d'évoquer le cas de la « taxe Next Gen » pour ses AAA de nouvelle génération, puisqu'il n'y en a pas encore pour le moment.



Mais ça va arriver et c'est lors de la conférence Live JIE que Tim Stuart (encore lui, ouais) a préféré tempérer les faux espoirs des fans de la marque en stipulant que rien n'avait encore été signé pour les productions Xbox Game Studios :



« Nous n'avons pas fait d'annonces spécifiques sur le prix des jeux first-party. Nous le ferons en temps voulu. Les prix n'ont pas augmenté depuis plusieurs générations maintenant. »



Une dernière phrase qui résonne comme un « Vous savez, il serait peut-être temps de... » et mieux vaut donc se mettre en tête qu'il n'est pas impossible qu'un Halo Infinite pour ne citer que lui peut très bien, comme en face, se retrouver à 79,99€. Ironiquement, la taxe en question serait hautement bénéfique pour Microsoft puisque renforçant du coup l'intérêt de son service Game Pass.



Dans tous les cas, si certains s'en tiennent encore aux anciens prix, notamment Ubisoft, on sent un certain tournant déjà adopté par Activision et Take-Two, et il devrait en être de même pour Capcom vu les sous-entendus d'un de ses principaux représentants.