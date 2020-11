PS5 : pas d'extension du stockage SSD à la sortie PS5 : pas d'extension du stockage SSD à la sortie

On savait que contrairement à la Xbox Series, la PlayStation 5 proposerait la possibilité de brancher n'importe quel SSD externe… mais en fait pas tout de suite.



Sony a en effet confirmé à The Verge que ce type d'extension du stockage ne sera pas disponible dès le lancement de la console, et le site s'est permis de se renseigner auprès des quelques fabricants pour apprendre que rien n'était prêt pour le moment, et deux du lot ont même affirmé que les tests de compatibilité n'avaient pas encore débuté (malgré une certaine confiance sur le fonctionnement).



Autant être un peu patient avant de commencer à bourrer vos quelques centaines de giga.