Bon. La note est brutale mais il était difficile de faire autrement au regard du statut AAA et du prix qui va avec, de la concurrence toujours plus forte, et tout simplement ce qu’offre le jeu en fait. D’ailleurs indiquons bien qu’un 5 vient donc du fait que je considère le jeu comme « parfaitement moyen » et en aucun cas « mauvais ». Y a pire quoi, mais il y a tellement mieux. Je ne sais pas s’il y aura un jour un post-mortem de la part d’un bon insider bien sourcé, mais il y a probablement des trucs à raconter car c’est la grande question : comment a t-on pu en arriver là ? On rappelle quand même que le projet a vu fuir son directeur créatif (il a quitté Insomniac) et son réalisateur (qui est resté mais pour faire autre chose), tous deux pour l’apparente cause de conflits créatifs autour du chantier. Et ça se sent bien comme il faut.
Car il est évident que ce Marvel’s Wolverine n’a rien à voir avec ce qu’aurait dû être le résultat souhaité au départ. Rien que dans la structure du jeu. Manette en main mais également par quelques spécialistes du glitch, tout montre que le jeu aurait dû partir dans des zones ouvertes (et non pas une unique comme Spider-Man) mais que pour x raisons, tout a été raboté à la tronçonneuse pour tracer une espèce de ligne droite qui parfois s’élargit de manière grossière, surtout le cas du quartier Kabukicho où on SENT les ruines de la liberté à l’horizontal comme à la verticale, mais où l’on a tout bouclé de manière magique avec des piétons, des barrières infranchissables (80cm de hauteur, imaginez l’obstacle) et quand y a rien de tout cela, un gros warning au-dessus de votre gueule pour vous dire que vous êtes en train « de vous éloigner de la mission ».
Alors après, même si c’est de la chirurgie façon tente militaire à 3 mètres du front de guerre, honnêtement, un jeu d’action linéaire d’environ 15h, c’est très bien aussi. Mais encore faudrait-il qu’il soit bien foutu. Et déjà, le principal argument porté par ceux qui préfèrent la linéarité à l’ouverture, c’est la sensation de vivre une aventure beaucoup mieux rythmée. Marvel’s Wolverine a un rythme majoritairement haché. Et pourquoi ? Parce que Insomniac a retiré le monde ouvert, mais en a gardé trop d'éléments inutiles. Dans un Marvel’s Spider-Man, vous pouviez passer un bon moment à vous amuser à virevolter à travers la ville et faire diverses quêtes annexes généralement très action (ou un mini-jeu à la rigueur) avant de reprendre le fil rouge susceptible de poser des séquences très posées, très lentes et parfois totalement inutile (les tags avec la sourde/muette de Spider-Man 2, on n’oubliera jamais).
Ici, vous avez donc toujours ces longues séquences de blabla, ces instants où vous vous retrouvez dans une salle à devoir analyser 3 ou 4 documents et les innombrables besoin de « suivre une piste » (on va y revenir sur ça tiens), mais quand il n’y a rien d’annexes dans le jeu hormis un défi par niveau ou presque, si l’on couple ça aux nombreuses cinématiques, la balance avec l’action en prend un sacré coup. Alors ce serait bien si le jeu avait quelque chose à raconter, mais vous le savez maintenant car vous êtes des gens très renseignés, le scénario est d’une totale banalité et le casting est aussi mauvais qu’une série Disney+ du MCU. Et on ne parle pas de Wandavision et Loki là. Mais bien des stigmates de l’époque sombre (période à laquelle le chantier a débuté justement).
Évidemment, tout le monde est moche comme dans la grande tradition de la modernité et il suffit d’aller ici même (cliquez) pour se rendre compte que in-game, ils ont bien enlaidi comme il faut Liam McIntyre pour lui faire une tronche de demeuré dépressif qui ne dégage rien et surtout pas du charisme. Sabretooth fait à l’inverse plutôt bien le taf même si on le voit bien moins que souhaité, de même que Walter et son doublage FR parfait (les voix FR sont globalement très bonnes mais lui, il est au-dessus du lot). Quant au reste (mais sans spoil), Omega Red est une blague, Jean Grey est la power-girl de routine car il était hors de question de laisser le champ libre au mâle qui a son nom dans le titre, Callisto est là juste pour que Debra Wilson prenne son chèque, et Mystique est lesbienne. Notez que j’en ai un peu rien à foutre de l’orientation sexuelle de la demoiselle mutante, mais juste qu’il n’y a rien d’autres qui la caractérise dans ce jeu : elle est lesbienne et elle s’engueule parfois avec sa femme. Voilà, c’était Mystique.
Et s’il n’y avait que la narration… Côté gameplay, c’est dur à vivre ‘voyez. On vous épargnera la séquence en moto que tout le monde a déjà vu, on vous épargnera autant la suivante qui sorti de sa mise en scène à un gameplay digne de la fuite de Midgard dans FFVII (et je parle de la version PS1 là). On va dire que « ça se joue », que c’est « fluide » et assez brutal mais pas trop dans le sound-design, et c’est en fait un peu tout. Tout simplement parce qu’il n’y a ici aucunement la variété des mouvements que l’on pouvait retrouver dans un Spider-Man, ni le rythme chorégraphié d’un Batman Arkham, et croyez bien que ça fait un truc de passer de Onimusha à ça. Angoissant presque. 80 % du gameplay consiste à marteler la touche carré, le reste à spammer la touche de garde ou l’esquive selon l’ennemi en face. Le bestiaire, c’est d’ailleurs en gros des soldats qui frappent ou tirent, des ninjas qui frappent ou tirent (c’est comme les soldats mais en plus rapides, car c’est des ninjas) et des robots. Et de temps en temps, on balance une compétence dont l’arbre est encore plus linéaire que le jeu lui-même vu qu’elles se débloquent avec votre niveau.
C’est répétitif, ça n’a aucune profondeur, et ça manque tout simplement de fun et encore plus face aux boss qui sont en gros des sacs à PV réclamant de produire le même cycle que ci-dessus sans avoir besoin d’apprendre les pattern vu que comme dit, les esquives et parades fonctionnent au spam. D’ailleurs pour vous dire, un des défis consistaient à vaincre 3 ennemis avec des critiques (liées à votre jauge de rage qui augmente avec la parade). J’ai littéralement martelé la touche L1 comme si j’étais dans un mini-jeu de Mario Party sans chercher à comprendre ou analyser : j’ai débloqué le score Platine. Voilà voilà… On passera les QTE dont on ne comprend pas l’existence, on passera les costumes qu’on n’a pas envie de débloquer car ils majoritairement ridicules mais c’est un peu lié au perso (tips : enlevez le masque, ça fait toujours plus sympa) et on terminera en se disant que ce jeu a toutes les chances de marquer les débuts et la fin de l’ère X-Men chez Insomniac. Vivement Venom et Spider-Man 3.
« Mais c’est quoi ces foutues traînées bleues là ? »
On a vu le truc abordé dans tous les sens, bien entendu sur les réseaux sociaux, et des joueurs criaient à l’infamie car Insomniac semblait les prendre pour des incompétents. C’est faux. Ou peut-être que si, mais cette feature est sans rapport. Oui il y a des traînées (pas que bleues d’ailleurs), oui il y a des énormes curseurs pour vous montrer où aller et oui, les coffres brillent plus fort qu’une devanture à Las Vegas. Mais la raison est autre. Marvel’s Wolverine est un jeu charcuté qui oblige notre héros a progressé dans un couloir, ce qui n’est pas bien grave pour par exemple un Nathan Drake dont l’art de la grimpette est limité à quelques prises et un mur végétal (on résume hein), mais davantage pour un perso griffu qui en plus peut théoriquement faire des bonds de plusieurs mètres.
De fait, nombreuses seront les situations où vous allez pouvoir grimper sur un truc face à vous mais où ce sera interdit de faire la même à gauche ou à droite sans raison aucune. De la même façon, il m’est arrivé de me retrouver au fond d’un cul de sac à sauter comme un glandu pour m’accrocher à quelque chose de pleinement accessible sans que rien ne fonctionne car en fait, je n’étais pas censé passé par-là, mais en prenant la tyrolienne derrière. Le perso a les compétences pour, mais ce n’est pas prévu. Et tout comme une gouttière vous autorisera à aller à droite mais pas à gauche alors que rien ne l’empêche visuellement, c’est parce que encore une fois, Marvel’s Wolverine était censé être un jeu bien plus ouvert et 300 millions de budget n’ont pas été suffisants pour gommer les traces de ses intentions premières. Toutes ces icônes sont donc là pour éviter que vous regardiez là où le jeu ne fonctionne pas, c’est tout. Insomniac ne vous prend pas pour des incompétents. Ils ont juste fait en sorte que vous ne voyiez pas trop que eux l’ont été.
Et pourtant hein, Suicide Squad...
Un jeu qui rend hommage à la PS2 dans son level design avec le budget d’un gros film vendu au prix d’un demi plein de voiture actuellement.
À fuir comme la peste.
A l'école 5/10 c'est la moyenne, ça passe, t'as ton diplôme, la clairement il le mérite pas.
Et merci aussi de relever l'horrible design des héros et surtout celui de Wolverine dont on ne reconnait pas du tout l'acteur.
Y'avait de l'argent oui, mais visiblement il n'est pas allé là où il fallait (et on sait tous où).
nobleswan jaysennnin
Un bon jeu défouloir
Le seul truc qui m’a réellement gêné, c’est le côté assisté des sauts et que le jeu soit très linéaire donc moins d’exploration
Après le reste, je me suis bien éclaté (surtout à partir du 2ème tiers du jeu), le gameplay est bien nerveux, avec parade, esquive et techniques, ça enchaîne, c’est cool
J’ose le dire mais je ne serai pas contre un Wolverine 2 avec bien entendu le "gommage" (Clair Obscur ?! ) des défauts cités
La vérité prend l'escalier
L'opus PS3/360 était vraiment trop bon je suis d'accord.
Il coute que dalle aujourd'hui alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas
Les joueurs même peu exigeant vont finir par aller voir autre part ou pire délaisser le JV.
Pour être très méchant cela me rapelle certains jeux THQ de l'époque 16 bits, en photo cela passe mais pad en main c'est insupportable.
Pour être plus gentil cela me rappelle un peu les Ken le survivant de Koei TEcmo, le truc genre t'en rêve et tu t'imagines que cela va déchirer grave un beathem'all Ken avec un côté Dinasty Warrior...puis pad en main c'est la douche froide...aucun plaisir
https://www.metacritic.com/game/marvels-wolverine/critic-reviews/?platform=playstation-5
Parce que dans la presse, ça suce davantage que dans un bordel thaïlandais, et que si tu prends le jeu au poil de torse près, mais que t'enlève le logo PlayStation pour mettre celui de EA ou Ubisoft, il perdra 15 points sur Metacritic.
A ce demander si y en a d'autre qui on pas eu un pot de vin, ou qui on réellement jouer au "jeu".
Par contre j'ai justement apprécié le scenario, notamment les révélations à la fin. Le seul truc qui me fera regretter de pas pouvoir faire la suite sur PS6 s'il y en a une, ça sera sur Youtube.
Merci d’être passé
Un vrai BTA ça aurait eu de la gueule, plutôt qu'un kratos mixé à un spiderman.
Maintenant, je conçois que Wolverine plaise à certains et tant mieux pour eux...mais je pense qu’il serait bien d'arrêter de défendre ce jeu en disant que c’est une Master Class.
Eh ben... Fini le déjà et postes ton test si tu veux le défendre. En l'état, il sentait pas bon et il en déçoit beaucoup. T'as le droit de kiffer, d'autres ont le droit d'être déçu et d'autres ont le droit d'éviter de dépenser leur argent pour un jeu qui ne leur inspire rien de bon
Bon jeu à vous alors
Quand je vois dans la presse que certains mettent des 10/10 à ce jeu, qu’on ne vienne pas me dire que la presse n’est pas corrompue...
Sinon on a retrouvé le chaînon manquant :
https://x.com/borisquevedo/status/2099565024809202006/photo/1
Ils auraient mieux fait de faire une adaptation de La Planète des singes.
Son test est étayé et sa reste sa vision basé sur des critères. Ça empêche à personne d'apprécier le jeu sois dit en passant. Il faut pas prendre ce genre de chose personnellement.
Après chacun ses goût
Moi j’ai adoré wolverine et ma meilleure amie aussi
Je pense que vous en attendiez trop, pour moi c’est un Uncharted dans l’univers de Wolverine
Les combats sont bien nerveux alors il est pas très long d’accord. Le jeu est plutôt beau. Moi j’ai passé un super moment mais après encore une fois chacun ses goûts… y a des gens qui détestent les souls qui vont dire que c’est de la merde.
Moi c un 8/10
Le gameplay est vide, c'est un fait, t'as juste a ouvrir la liste des commandes pour voir qu'il n'y a quasiment rien. Pas de juggles, de air combos, de combos timés... juste le même combo du début a la fin du jeu et des skills à charger.
Très révélateur de l'état de l'industrie des AAA. Les compétences ne sont plus ici.
Voir tous les fanboy SONY être aux abois est un nectar rarissime qu'il faut consommer sans modération