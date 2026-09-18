Tests

Bon. La note est brutale mais il était difficile de faire autrement au regard du statut AAA et du prix qui va avec, de la concurrence toujours plus forte, et tout simplement ce qu’offre le jeu en fait. D’ailleurs indiquons bien qu’un 5 vient donc du fait que je considère le jeu comme « parfaitement moyen » et en aucun cas « mauvais ». Y a pire quoi, mais il y a tellement mieux. Je ne sais pas s’il y aura un jour un post-mortem de la part d’un bon insider bien sourcé, mais il y a probablement des trucs à raconter car c’est la grande question : comment a t-on pu en arriver là ? On rappelle quand même que le projet a vu fuir son directeur créatif (il a quitté) et son réalisateur (qui est resté mais pour faire autre chose), tous deux pour l’apparente cause de conflits créatifs autour du chantier. Et ça se sent bien comme il faut.Car il est évident que cen’a rien à voir avec ce qu’aurait dû être le résultat souhaité au départ. Rien que dans la structure du jeu. Manette en main mais également par quelques spécialistes du glitch, tout montre que le jeu aurait dû partir dans des zones ouvertes (et non pas une unique comme Spider-Man) mais que pour x raisons, tout a été raboté à la tronçonneuse pour tracer une espèce de ligne droite qui parfois s’élargit de manière grossière, surtout le cas du quartier Kabukicho où on SENT les ruines de la liberté à l’horizontal comme à la verticale, mais où l’on a tout bouclé de manière magique avec des piétons, des barrières infranchissables (80cm de hauteur, imaginez l’obstacle) et quand y a rien de tout cela, un gros warning au-dessus de votre gueule pour vous dire que vous êtes en train « de vous éloigner de la mission ».Alors après, même si c’est de la chirurgie façon tente militaire à 3 mètres du front de guerre, honnêtement, un jeu d’action linéaire d’environ 15h, c’est très bien aussi. Mais encore faudrait-il qu’il soit bien foutu. Et déjà, le principal argument porté par ceux qui préfèrent la linéarité à l’ouverture, c’est la sensation de vivre une aventure beaucoup mieux rythmée.a un rythme majoritairement haché. Et pourquoi ? Parce quea retiré le monde ouvert, mais en a gardé trop d'éléments inutiles. Dans un, vous pouviez passer un bon moment à vous amuser à virevolter à travers la ville et faire diverses quêtes annexes généralement très action (ou un mini-jeu à la rigueur) avant de reprendre le fil rouge susceptible de poser des séquences très posées, très lentes et parfois totalement inutile (les tags avec la sourde/muette de, on n’oubliera jamais).Ici, vous avez donc toujours ces longues séquences de blabla, ces instants où vous vous retrouvez dans une salle à devoir analyser 3 ou 4 documents et les innombrables besoin de « suivre une piste » (on va y revenir sur ça tiens), mais quand il n’y a rien d’annexes dans le jeu hormis un défi par niveau ou presque, si l’on couple ça aux nombreuses cinématiques, la balance avec l’action en prend un sacré coup. Alors ce serait bien si le jeu avait quelque chose à raconter, mais vous le savez maintenant car vous êtes des gens très renseignés, le scénario est d’une totale banalité et le casting est aussi mauvais qu’une série Disney+ du MCU. Et on ne parle pas de Wandavision et Loki là. Mais bien des stigmates de l’époque sombre (période à laquelle le chantier a débuté justement).Évidemment, tout le monde est moche comme dans la grande tradition de la modernité et il suffit d’aller(cliquez) pour se rendre compte que in-game, ils ont bien enlaidi comme il faut Liam McIntyre pour lui faire une tronche de demeuré dépressif qui ne dégage rien et surtout pas du charisme. Sabretooth fait à l’inverse plutôt bien le taf même si on le voit bien moins que souhaité, de même que Walter et son doublage FR parfait (les voix FR sont globalement très bonnes mais lui, il est au-dessus du lot). Quant au reste (mais sans spoil), Omega Red est une blague, Jean Grey est la power-girl de routine car il était hors de question de laisser le champ libre au mâle qui a son nom dans le titre, Callisto est là juste pour que Debra Wilson prenne son chèque, et Mystique est lesbienne. Notez que j’en ai un peu rien à foutre de l’orientation sexuelle de la demoiselle mutante, mais juste qu’il n’y a rien d’autres qui la caractérise dans ce jeu : elle est lesbienne et elle s’engueule parfois avec sa femme. Voilà, c’était Mystique.Et s’il n’y avait que la narration… Côté gameplay, c’est dur à vivre ‘voyez. On vous épargnera la séquence en moto que tout le monde a déjà vu, on vous épargnera autant la suivante qui sorti de sa mise en scène à un gameplay digne de la fuite de Midgard dans FFVII (et je parle de la version PS1 là). On va dire que « ça se joue », que c’est « fluide » et assez brutal mais pas trop dans le sound-design, et c’est en fait un peu tout. Tout simplement parce qu’il n’y a ici aucunement la variété des mouvements que l’on pouvait retrouver dans un, ni le rythme chorégraphié d’un, et croyez bien que ça fait un truc de passer deà ça. Angoissant presque. 80 % du gameplay consiste à marteler la touche carré, le reste à spammer la touche de garde ou l’esquive selon l’ennemi en face. Le bestiaire, c’est d’ailleurs en gros des soldats qui frappent ou tirent, des ninjas qui frappent ou tirent (c’est comme les soldats mais en plus rapides, car c’est des ninjas) et des robots. Et de temps en temps, on balance une compétence dont l’arbre est encore plus linéaire que le jeu lui-même vu qu’elles se débloquent avec votre niveau.C’est répétitif, ça n’a aucune profondeur, et ça manque tout simplement de fun et encore plus face aux boss qui sont en gros des sacs à PV réclamant de produire le même cycle que ci-dessus sans avoir besoin d’apprendre les pattern vu que comme dit, les esquives et parades fonctionnent au spam. D’ailleurs pour vous dire, un des défis consistaient à vaincre 3 ennemis avec des critiques (liées à votre jauge de rage qui augmente avec la parade). J’ai littéralement martelé la touche L1 comme si j’étais dans un mini-jeu desans chercher à comprendre ou analyser : j’ai débloqué le score Platine. Voilà voilà… On passera les QTE dont on ne comprend pas l’existence, on passera les costumes qu’on n’a pas envie de débloquer car ils majoritairement ridicules mais c’est un peu lié au perso (tips : enlevez le masque, ça fait toujours plus sympa) et on terminera en se disant que ce jeu a toutes les chances de marquer les débuts et la fin de l’ère X-Men chez. VivementetOn a vu le truc abordé dans tous les sens, bien entendu sur les réseaux sociaux, et des joueurs criaient à l’infamie carsemblait les prendre pour des incompétents. C’est faux. Ou peut-être que si, mais cette feature est sans rapport. Oui il y a des traînées (pas que bleues d’ailleurs), oui il y a des énormes curseurs pour vous montrer où aller et oui, les coffres brillent plus fort qu’une devanture à Las Vegas. Mais la raison est autre.est un jeu charcuté qui oblige notre héros a progressé dans un couloir, ce qui n’est pas bien grave pour par exemple un Nathan Drake dont l’art de la grimpette est limité à quelques prises et un mur végétal (on résume hein), mais davantage pour un perso griffu qui en plus peut théoriquement faire des bonds de plusieurs mètres.De fait, nombreuses seront les situations où vous allez pouvoir grimper sur un truc face à vous mais où ce sera interdit de faire la même à gauche ou à droite sans raison aucune. De la même façon, il m’est arrivé de me retrouver au fond d’un cul de sac à sauter comme un glandu pour m’accrocher à quelque chose de pleinement accessible sans que rien ne fonctionne car en fait, je n’étais pas censé passé par-là, mais en prenant la tyrolienne derrière. Le perso a les compétences pour, mais ce n’est pas prévu. Et tout comme une gouttière vous autorisera à aller à droite mais pas à gauche alors que rien ne l’empêche visuellement, c’est parce que encore une fois,était censé être un jeu bien plus ouvert et 300 millions de budget n’ont pas été suffisants pour gommer les traces de ses intentions premières. Toutes ces icônes sont donc là pour éviter que vous regardiez là où le jeu ne fonctionne pas, c’est tout.ne vous prend pas pour des incompétents. Ils ont juste fait en sorte que vous ne voyiez pas trop que eux l’ont été.