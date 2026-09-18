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Marvel's Wolverine
4
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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Gamekyo Tests
42
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name : Gamekyo Tests
title : Gamekyo Tests
screen name : gkt
url : http://www.gamekyo.com/group/gkt
official website : http://
creator : shanks
creation date : 12/30/2017
last update : 09/18/2026
description : Groupe officiel de Gamekyo, où vous pourrez retrouver tests, aperçus, avis de DLC, bilan de Season Pass et parfois des "retour sur" quand la situation le permet.
tags : gamekyo avis tests
articles : 419
visites since opening : 2775179
subscribers : 10
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[TEST] Marvel's Wolverine
Tests




Pour aller plus loin :

Bon. La note est brutale mais il était difficile de faire autrement au regard du statut AAA et du prix qui va avec, de la concurrence toujours plus forte, et tout simplement ce qu’offre le jeu en fait. D’ailleurs indiquons bien qu’un 5 vient donc du fait que je considère le jeu comme « parfaitement moyen » et en aucun cas « mauvais ». Y a pire quoi, mais il y a tellement mieux. Je ne sais pas s’il y aura un jour un post-mortem de la part d’un bon insider bien sourcé, mais il y a probablement des trucs à raconter car c’est la grande question : comment a t-on pu en arriver là ? On rappelle quand même que le projet a vu fuir son directeur créatif (il a quitté Insomniac) et son réalisateur (qui est resté mais pour faire autre chose), tous deux pour l’apparente cause de conflits créatifs autour du chantier. Et ça se sent bien comme il faut.

Car il est évident que ce Marvel’s Wolverine n’a rien à voir avec ce qu’aurait dû être le résultat souhaité au départ. Rien que dans la structure du jeu. Manette en main mais également par quelques spécialistes du glitch, tout montre que le jeu aurait dû partir dans des zones ouvertes (et non pas une unique comme Spider-Man) mais que pour x raisons, tout a été raboté à la tronçonneuse pour tracer une espèce de ligne droite qui parfois s’élargit de manière grossière, surtout le cas du quartier Kabukicho où on SENT les ruines de la liberté à l’horizontal comme à la verticale, mais où l’on a tout bouclé de manière magique avec des piétons, des barrières infranchissables (80cm de hauteur, imaginez l’obstacle) et quand y a rien de tout cela, un gros warning au-dessus de votre gueule pour vous dire que vous êtes en train « de vous éloigner de la mission ».

Alors après, même si c’est de la chirurgie façon tente militaire à 3 mètres du front de guerre, honnêtement, un jeu d’action linéaire d’environ 15h, c’est très bien aussi. Mais encore faudrait-il qu’il soit bien foutu. Et déjà, le principal argument porté par ceux qui préfèrent la linéarité à l’ouverture, c’est la sensation de vivre une aventure beaucoup mieux rythmée. Marvel’s Wolverine a un rythme majoritairement haché. Et pourquoi ? Parce que Insomniac a retiré le monde ouvert, mais en a gardé trop d'éléments inutiles. Dans un Marvel’s Spider-Man, vous pouviez passer un bon moment à vous amuser à virevolter à travers la ville et faire diverses quêtes annexes généralement très action (ou un mini-jeu à la rigueur) avant de reprendre le fil rouge susceptible de poser des séquences très posées, très lentes et parfois totalement inutile (les tags avec la sourde/muette de Spider-Man 2, on n’oubliera jamais).



Ici, vous avez donc toujours ces longues séquences de blabla, ces instants où vous vous retrouvez dans une salle à devoir analyser 3 ou 4 documents et les innombrables besoin de « suivre une piste » (on va y revenir sur ça tiens), mais quand il n’y a rien d’annexes dans le jeu hormis un défi par niveau ou presque, si l’on couple ça aux nombreuses cinématiques, la balance avec l’action en prend un sacré coup. Alors ce serait bien si le jeu avait quelque chose à raconter, mais vous le savez maintenant car vous êtes des gens très renseignés, le scénario est d’une totale banalité et le casting est aussi mauvais qu’une série Disney+ du MCU. Et on ne parle pas de Wandavision et Loki là. Mais bien des stigmates de l’époque sombre (période à laquelle le chantier a débuté justement).

Évidemment, tout le monde est moche comme dans la grande tradition de la modernité et il suffit d’aller ici même (cliquez) pour se rendre compte que in-game, ils ont bien enlaidi comme il faut Liam McIntyre pour lui faire une tronche de demeuré dépressif qui ne dégage rien et surtout pas du charisme. Sabretooth fait à l’inverse plutôt bien le taf même si on le voit bien moins que souhaité, de même que Walter et son doublage FR parfait (les voix FR sont globalement très bonnes mais lui, il est au-dessus du lot). Quant au reste (mais sans spoil), Omega Red est une blague, Jean Grey est la power-girl de routine car il était hors de question de laisser le champ libre au mâle qui a son nom dans le titre, Callisto est là juste pour que Debra Wilson prenne son chèque, et Mystique est lesbienne. Notez que j’en ai un peu rien à foutre de l’orientation sexuelle de la demoiselle mutante, mais juste qu’il n’y a rien d’autres qui la caractérise dans ce jeu : elle est lesbienne et elle s’engueule parfois avec sa femme. Voilà, c’était Mystique.



Et s’il n’y avait que la narration… Côté gameplay, c’est dur à vivre ‘voyez. On vous épargnera la séquence en moto que tout le monde a déjà vu, on vous épargnera autant la suivante qui sorti de sa mise en scène à un gameplay digne de la fuite de Midgard dans FFVII (et je parle de la version PS1 là). On va dire que « ça se joue », que c’est « fluide » et assez brutal mais pas trop dans le sound-design, et c’est en fait un peu tout. Tout simplement parce qu’il n’y a ici aucunement la variété des mouvements que l’on pouvait retrouver dans un Spider-Man, ni le rythme chorégraphié d’un Batman Arkham, et croyez bien que ça fait un truc de passer de Onimusha à ça. Angoissant presque. 80 % du gameplay consiste à marteler la touche carré, le reste à spammer la touche de garde ou l’esquive selon l’ennemi en face. Le bestiaire, c’est d’ailleurs en gros des soldats qui frappent ou tirent, des ninjas qui frappent ou tirent (c’est comme les soldats mais en plus rapides, car c’est des ninjas) et des robots. Et de temps en temps, on balance une compétence dont l’arbre est encore plus linéaire que le jeu lui-même vu qu’elles se débloquent avec votre niveau.

C’est répétitif, ça n’a aucune profondeur, et ça manque tout simplement de fun et encore plus face aux boss qui sont en gros des sacs à PV réclamant de produire le même cycle que ci-dessus sans avoir besoin d’apprendre les pattern vu que comme dit, les esquives et parades fonctionnent au spam. D’ailleurs pour vous dire, un des défis consistaient à vaincre 3 ennemis avec des critiques (liées à votre jauge de rage qui augmente avec la parade). J’ai littéralement martelé la touche L1 comme si j’étais dans un mini-jeu de Mario Party sans chercher à comprendre ou analyser : j’ai débloqué le score Platine. Voilà voilà… On passera les QTE dont on ne comprend pas l’existence, on passera les costumes qu’on n’a pas envie de débloquer car ils majoritairement ridicules mais c’est un peu lié au perso (tips : enlevez le masque, ça fait toujours plus sympa) et on terminera en se disant que ce jeu a toutes les chances de marquer les débuts et la fin de l’ère X-Men chez Insomniac. Vivement Venom et Spider-Man 3.



« Mais c’est quoi ces foutues traînées bleues là ? »

On a vu le truc abordé dans tous les sens, bien entendu sur les réseaux sociaux, et des joueurs criaient à l’infamie car Insomniac semblait les prendre pour des incompétents. C’est faux. Ou peut-être que si, mais cette feature est sans rapport. Oui il y a des traînées (pas que bleues d’ailleurs), oui il y a des énormes curseurs pour vous montrer où aller et oui, les coffres brillent plus fort qu’une devanture à Las Vegas. Mais la raison est autre. Marvel’s Wolverine est un jeu charcuté qui oblige notre héros a progressé dans un couloir, ce qui n’est pas bien grave pour par exemple un Nathan Drake dont l’art de la grimpette est limité à quelques prises et un mur végétal (on résume hein), mais davantage pour un perso griffu qui en plus peut théoriquement faire des bonds de plusieurs mètres.

De fait, nombreuses seront les situations où vous allez pouvoir grimper sur un truc face à vous mais où ce sera interdit de faire la même à gauche ou à droite sans raison aucune. De la même façon, il m’est arrivé de me retrouver au fond d’un cul de sac à sauter comme un glandu pour m’accrocher à quelque chose de pleinement accessible sans que rien ne fonctionne car en fait, je n’étais pas censé passé par-là, mais en prenant la tyrolienne derrière. Le perso a les compétences pour, mais ce n’est pas prévu. Et tout comme une gouttière vous autorisera à aller à droite mais pas à gauche alors que rien ne l’empêche visuellement, c’est parce que encore une fois, Marvel’s Wolverine était censé être un jeu bien plus ouvert et 300 millions de budget n’ont pas été suffisants pour gommer les traces de ses intentions premières. Toutes ces icônes sont donc là pour éviter que vous regardiez là où le jeu ne fonctionne pas, c’est tout. Insomniac ne vous prend pas pour des incompétents. Ils ont juste fait en sorte que vous ne voyiez pas trop que eux l’ont été.

    tags : test wolverine marvel's wolverine
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    posted the 09/18/2026 at 08:28 AM by shanks
    comments (84)
    shanks posted the 09/18/2026 at 08:29 AM
    Et c'est pas comme si je voulais en rajouter une couche (je le fais quand même) : j'ai passé un meilleur moment sur Suicide Squad en solo que sur Wolverine.

    Et pourtant hein, Suicide Squad...
    jaysennnin posted the 09/18/2026 at 08:29 AM
    déchainement des SDF (Sony Defence Force) dans 3..2..1...
    shinz0 posted the 09/18/2026 at 08:30 AM
    Outch...
    derno posted the 09/18/2026 at 08:34 AM
    le metroid pime 4 de sony....même si j'ai passé un bon moment sur metroid mais je reconnais qu'il ne restera pas dans les mémoires non plus.
    22 posted the 09/18/2026 at 08:34 AM
    jaysennnin bien trouvé putain
    nobleswan posted the 09/18/2026 at 08:36 AM
    Donc WolfUrine existait bel et bien
    natedrake posted the 09/18/2026 at 08:37 AM
    Bon vivement le prochain Ratchet & Clank (en 2029).
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 08:37 AM
    Merci pour ton test sans concession

    Un jeu qui rend hommage à la PS2 dans son level design avec le budget d’un gros film vendu au prix d’un demi plein de voiture actuellement.

    À fuir comme la peste.
    shirou posted the 09/18/2026 at 08:37 AM
    Mettre 5/10 alors que tu parles de "catastrophe industriel" c'est encore beaucoup trop gentil.
    A l'école 5/10 c'est la moyenne, ça passe, t'as ton diplôme, la clairement il le mérite pas.
    shambala93 posted the 09/18/2026 at 08:38 AM
    Et beh… finalement les vidéos de Gameplay ne cachaient rien d’un jeu médiocre ou tout juste correct.
    jenicris posted the 09/18/2026 at 08:40 AM
    Ah ouais quand même
    akinen posted the 09/18/2026 at 08:40 AM
    Une sacré daube en effet, une sombre bouse que j'ai bien fait d'éviter vu le menu incroyable que l'on aura jusqu'en janvier/fevrier. Merci pour la note; enfin quelqu'un de courageux. Ca fait penser à Gautoz et son retour sur Cyberpunk PS4.

    Et merci aussi de relever l'horrible design des héros et surtout celui de Wolverine dont on ne reconnait pas du tout l'acteur.

    Y'avait de l'argent oui, mais visiblement il n'est pas allé là où il fallait (et on sait tous où).

    nobleswan jaysennnin
    icebergbrulant posted the 09/18/2026 at 08:43 AM
    Pas du tout d’accord avec la note, ça mérite au moins 7 !
    Un bon jeu défouloir
    Le seul truc qui m’a réellement gêné, c’est le côté assisté des sauts et que le jeu soit très linéaire donc moins d’exploration

    Après le reste, je me suis bien éclaté (surtout à partir du 2ème tiers du jeu), le gameplay est bien nerveux, avec parade, esquive et techniques, ça enchaîne, c’est cool

    J’ose le dire mais je ne serai pas contre un Wolverine 2 avec bien entendu le "gommage" (Clair Obscur ?! ) des défauts cités
    pcverso posted the 09/18/2026 at 08:43 AM
    Aie , ca va pas plaire a tout le monde limite tu va passer pour un pro ms au yeux de certains . Bon je pense que je le prendrais meme pas d'occas . Metci pour ce test qui confirme ce que je craignais.
    negan posted the 09/18/2026 at 08:49 AM
    Une semi merde finalement, j'ai dit depuis le début que l'opus 360 n'avait rien a lui enviè et on m'a insulté.

    La vérité prend l'escalier
    zanpa posted the 09/18/2026 at 08:52 AM
    Vulverine
    gasmok2 posted the 09/18/2026 at 08:52 AM
    negan
    L'opus PS3/360 était vraiment trop bon je suis d'accord.
    Il coute que dalle aujourd'hui alors pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas
    pimoody posted the 09/18/2026 at 08:53 AM
    Le "5" me parait étrangement trop conciliant au vu de ce que je viens de lire, et de tout ce que j'ai pu voir sur ce jeu.
    newtechnix posted the 09/18/2026 at 08:54 AM
    On est dans un problème globale de vouloir faire les jeux le plus photoréaliste possible, tu veux tellement que ton jeu en jette qu'à la fin tout ce qui est gameplay et game design passe à la trappe.
    Les joueurs même peu exigeant vont finir par aller voir autre part ou pire délaisser le JV.

    Pour être très méchant cela me rapelle certains jeux THQ de l'époque 16 bits, en photo cela passe mais pad en main c'est insupportable.

    Pour être plus gentil cela me rappelle un peu les Ken le survivant de Koei TEcmo, le truc genre t'en rêve et tu t'imagines que cela va déchirer grave un beathem'all Ken avec un côté Dinasty Warrior...puis pad en main c'est la douche froide...aucun plaisir
    akinen posted the 09/18/2026 at 08:55 AM
    negan Les gens qui t'ont insultés n'y connaissent rien. Les graphismes ne font pas tout. Si on les met au même niveau graphique, celui de la PS5 va direct à la poubelle.
    nicolasgourry posted the 09/18/2026 at 08:57 AM
    shirou pimoody Je me suis fait la même réflexion en lisant le test, mais dis-vous qu'il est l'un des rares à avoir mis 5/10 (la note la plus basse, je n'ai pas vu en dessous), rappelant que la moyenne metacritic c'est 77% (il y a même eu des notes parfaites). Il y a de quoi se poser des questions sur ce que l'on attend d'un jeu vidéo (et donc la façon de "noter").
    https://www.metacritic.com/game/marvels-wolverine/critic-reviews/?platform=playstation-5
    shanks posted the 09/18/2026 at 09:03 AM
    nicolasgourry
    Parce que dans la presse, ça suce davantage que dans un bordel thaïlandais, et que si tu prends le jeu au poil de torse près, mais que t'enlève le logo PlayStation pour mettre celui de EA ou Ubisoft, il perdra 15 points sur Metacritic.
    supasaiyajin posted the 09/18/2026 at 09:15 AM
    C'est parce que t'as pas été invité en Californie
    cyr posted the 09/18/2026 at 09:19 AM
    shanks 5/10 je trouve que c'est honnête. Mi figue mi raisin.

    A ce demander si y en a d'autre qui on pas eu un pot de vin, ou qui on réellement jouer au "jeu".
    keiku posted the 09/18/2026 at 09:21 AM
    tous ce passe comme prévu... maintenant on va voir s'il vendra des palettes... (oui, mais combien ?)
    thelastone posted the 09/18/2026 at 09:21 AM
    Jai mal aux cotes
    icebergbrulant posted the 09/18/2026 at 09:23 AM
    Guiguif Ratchet Venez vite ! Défendez le jeu, je me sens un peu seul
    guiguif posted the 09/18/2026 at 09:23 AM
    Fini hier, déception aussi même si perso je mettrai 6/10 car tout n'est pas a jeter.
    Par contre j'ai justement apprécié le scenario, notamment les révélations à la fin. Le seul truc qui me fera regretter de pas pouvoir faire la suite sur PS6 s'il y en a une, ça sera sur Youtube.
    sosky posted the 09/18/2026 at 09:24 AM
    Ca donnait pas envie depuis la 1ère présentation (jeu lambda sans âme limite...) + à voir ce qu'il se passait en coulisse pendant le développement car ça m'a l'air d'être un gros accident industriel (ou bien Insomniac a juste fait face à son plafond de verre, on en voyait déjà les grosses limites dès le premier Marvel's Spider-Man)
    guiguif posted the 09/18/2026 at 09:24 AM
    icebergbrulant désolé comme tu peux le voir
    icebergbrulant posted the 09/18/2026 at 09:25 AM
    guiguif Quand on parle du loup !
    Merci d’être passé
    sosky posted the 09/18/2026 at 09:26 AM
    Update: regardez plutôt Spartacus pour admirer le charime de Liam McIntyre
    romgamer6859 posted the 09/18/2026 at 09:29 AM
    Caméra proche, "narration", fausse exploration (c'est dit plus haut), trop d'assistances et de limitations, c'est pop corn si on veut, aussitôt fait, aussitôt oublié.
    Un vrai BTA ça aurait eu de la gueule, plutôt qu'un kratos mixé à un spiderman.
    kratoszeus posted the 09/18/2026 at 09:32 AM
    shanks occupe toi de ton site de merde qui pour lui est bien vieillot au lieu de pondre de test pour surfer sur la vague anti sony du moment.. quelle tristesse j'ai fait tous les AAA de cette année. Et niveau réalisation et plaisir a la manette y en a aucun qui procure le même plaisir pourtant mieux noté ici..c'est incroyable ce bashing gratuit. Tu parles de scenario mais il ressemble bcp aux premiers films X-Men. Donc eux aussi étaient mauvais . Bref pitoyable comme l état du site.
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 09:33 AM
    Bah......les tests objectifs donnent grosse modo cet avis (je parle pas de la note hein !!!!) : c'est un jeu très moyen, bugué, assisté, pas très beau et répétitif. On faisait des jeux comme ça dans les annees 90, un beat them all sans âme (je suis un grand fan des beat them all arcade des années 90/2000 : AVP, Punisher, Cadillac dinosaure, Bad Dudes...) mais ce jeu est indigne d'une exclusivité AAA d'un studio interne Sony comme Insomniac games.
    Maintenant, je conçois que Wolverine plaise à certains et tant mieux pour eux...mais je pense qu’il serait bien d'arrêter de défendre ce jeu en disant que c’est une Master Class.
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 09:35 AM
    kratoszeus mais tu l'as acheté ce jeu ?? Tu y a joué ?? Je pense pas....même si tu dis le contraire !!
    thauvinho posted the 09/18/2026 at 09:37 AM
    kratoszeus Ce seum légendaire T'es belge ?
    kratoszeus posted the 09/18/2026 at 09:37 AM
    zboubi480 oui j en suis a 10h de jeu. Y a des passage un peu nul comme les cauchemars mais le reste c'est plutôt bon. Très bon plaisir a la manette et le scénario est similaire a celui des films xmen début 2000 et 2010 . La c'est du bashing. Comme je le répète qu on s'occupe du site et de son état catastrophique.
    mrpopulus posted the 09/18/2026 at 09:37 AM
    zboubi480 oui il ya joué vu que je l'ai en ami sur la PS5 et que je l'ai vu y jouer
    akinen posted the 09/18/2026 at 09:42 AM
    kratoszeus En gros, t'es en colère parce que tu découvres que l'un des 9 milliards d'être humain n'a pas le même avis que toi?

    Eh ben... Fini le déjà et postes ton test si tu veux le défendre. En l'état, il sentait pas bon et il en déçoit beaucoup. T'as le droit de kiffer, d'autres ont le droit d'être déçu et d'autres ont le droit d'éviter de dépenser leur argent pour un jeu qui ne leur inspire rien de bon
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 09:42 AM
    kratoszeus mrpopulus OK
    Bon jeu à vous alors
    adamjensen posted the 09/18/2026 at 09:43 AM
    Enfin une note honnête, même si en vrai il méritait beaucoup moins.
    Quand je vois dans la presse que certains mettent des 10/10 à ce jeu, qu’on ne vienne pas me dire que la presse n’est pas corrompue...

    Sinon on a retrouvé le chaînon manquant :

    https://x.com/borisquevedo/status/2099565024809202006/photo/1

    Ils auraient mieux fait de faire une adaptation de La Planète des singes.
    pimoody posted the 09/18/2026 at 09:44 AM
    kratoszeus le craquage
    Son test est étayé et sa reste sa vision basé sur des critères. Ça empêche à personne d'apprécier le jeu sois dit en passant. Il faut pas prendre ce genre de chose personnellement.
    mattewlogan posted the 09/18/2026 at 09:44 AM
    shanks tu abuse un peu avec suicide squade
    Après chacun ses goût
    Moi j’ai adoré wolverine et ma meilleure amie aussi
    Je pense que vous en attendiez trop, pour moi c’est un Uncharted dans l’univers de Wolverine
    Les combats sont bien nerveux alors il est pas très long d’accord. Le jeu est plutôt beau. Moi j’ai passé un super moment mais après encore une fois chacun ses goûts… y a des gens qui détestent les souls qui vont dire que c’est de la merde.
    Moi c un 8/10
    sasquatsch posted the 09/18/2026 at 09:51 AM
    Bon bin ça attendra 2-3 ans pour 30€ max.... (Comme les spidey) Vivement le prochain Ratchet
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 09:56 AM
    mattewlogan le solo de Suicide Squad était excellent...juste le end game qui était pourri, comme Anthem.....
    brook1 posted the 09/18/2026 at 09:58 AM
    kratoszeus Pourquoi tu t'énerves ? Les tests de Gamekyo ne sont pas pris en compte par Metacritic
    yanssou posted the 09/18/2026 at 10:01 AM
    Ça chouine pour une note comme dab
    torotoro59 posted the 09/18/2026 at 10:03 AM
    Bof'verine
    guiguif posted the 09/18/2026 at 10:04 AM
    kratoszeus arrête de rager et contre ses dires avec de vrais arguments.
    Le gameplay est vide, c'est un fait, t'as juste a ouvrir la liste des commandes pour voir qu'il n'y a quasiment rien. Pas de juggles, de air combos, de combos timés... juste le même combo du début a la fin du jeu et des skills à charger.
    taiko posted the 09/18/2026 at 10:06 AM
    Je suis sur la fin. Ça se laisse bien suivre mais tellement de défauts...
    Très révélateur de l'état de l'industrie des AAA. Les compétences ne sont plus ici.
    sasquatsch posted the 09/18/2026 at 10:10 AM
    Et puis on s'étonne pourquoi on vire les djeuns par milliers...
    poker22 posted the 09/18/2026 at 10:14 AM
    J'aime bien le jeu; pour moi c'est 9/10
    stampead posted the 09/18/2026 at 10:19 AM
    Shanks à raison, acheté le jeu Guardian Of Galaxy ,c'est une pépite et à été boudé injustement.
    walterwhite posted the 09/18/2026 at 10:23 AM
    zboubi480 Tant que c'est écrit SONY il est en extase devant son écran. Biensûr qu'il a le jeu et qu'il y joue, il avait dégainé la CB dès que c'était possible et il est programmé pour adorer le jeu quoi qu'il en soit.

    Voir tous les fanboy SONY être aux abois est un nectar rarissime qu'il faut consommer sans modération
    cyr posted the 09/18/2026 at 10:25 AM
    shanks sinon oui comme j'ai déjà dit plus d'une fois, si c'etais pas insomniac et une exclu, il aurai pris de bien mauvaises note....
    abookhouseboy posted the 09/18/2026 at 10:29 AM
    Je m'attendais à un jeu d'action sympa mais pas révolutionnaire, avec bien sûr des personnages féminins plutôt moches, mais pas à une foire de bugs et un titre où même le personnage principal masculin et ridiculisé et enlaidit comme ça.
    rider288 posted the 09/18/2026 at 10:30 AM
    Bien l'impression que certains attendait Wolverine avec un cheval, une épée, dans un monde ouvert avec des sors de magie.. Quitte à rendre le perso pas crédible
    negan posted the 09/18/2026 at 10:33 AM
    guiguif Tu l'as fini ?
    shanks posted the 09/18/2026 at 10:46 AM
    mattewlogan
    tu abuse un peu avec suicide squad

    Très bien.
    Dis moi en quoi Suicide Squad est plus mauvais que Wolverine.

    Parce que les deux principaux défauts de Suicide Squad, c'est qu'il est super répétitif et son scénario bof. Et Wolverine se traîne les mêmes tares.

    Mais juste sur le principe action, un seul perso de Suicide Squad a plus de possibilités que Wolvy (et il y en a 4) et propose bien plus de nervosité dans ses affrontements une fois le système maîtrisé.

    ça n'en fait pas un grand jeu, très loin de là.
    Mais c'est plus travaillé.

    Le seul truc que Wolverine propose en plus, c'est des séquences cinématographique mais entre la moto de FFVII, les courses poursuites où tu t'endors (celle avec la nana au Japon, no spoil sur l'identité, carrément elle était à 10cm de moi je pouvais la toucher) ou alors du Uncharted de wish comme celle dans l'avion. Quand tu te retrouves accroché sur le cockpit à appuyer simplement sur le stick pour avancer leeeentement sans mise au scène, bordel, j'ai eu un flashback de l'intro de Hellblade 2.

    rider288
    C'est un jeu Wolverine orienté action.
    Scuse nous d'en attendre un peu plus niveau gameplay qu'un Musô avec des parades à la fenêtre plus large que le cul de Nicky Minaj.
    mercure7 posted the 09/18/2026 at 11:03 AM
    Suffit de voir la tronche de Logan pour savoir que c'est non
    magneto860 posted the 09/18/2026 at 11:03 AM
    Le gameplay était bizarre mais il était plutôt sympa, Guardians of the Galaxy. Pourquoi j'ai l'impression qu'il s'est pris une balle perdue...
    djfab posted the 09/18/2026 at 11:13 AM
    On sait que les bons jeux se tapent des 5 ou 6 ici (il y a eu Resonance il y a peu) et que les excellents jeux se tapent des 7 (les Ghost of par exemple).

    Ce qui est sûr c'est que les joueurs s'éclatent bien sur le jeu, je lis que du positif, le plaisir de jeu est la.
    kalas28 posted the 09/18/2026 at 11:19 AM
    abusé cette note mais bon tous les jeux ne peuvent plaire à tout le monde.

    perso je m'éclate dessus et à moins que la suite soit à chier il m"rite un bon 7/10 pour le moment
    keiku posted the 09/18/2026 at 11:20 AM
    les fanboy playstation aujourd'hui

    http://klipy.com/gifs/oyasan
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 11:22 AM
    En tout cas, les bots que Playstation a mis en place fonctionnent : humains comme IA
    tokito posted the 09/18/2026 at 11:28 AM
    Ces dialogues des enfers -_- walterwhite

    https://x.com/ShitpostRock/status/2099863053848461637
    mattewlogan posted the 09/18/2026 at 11:33 AM
    shanks quand même metacritic joueur et média l’on assassiné Suicide
    Même si c pas une référence.
    Suicide j’ai détesté le gameplay et l’univers mal géré.
    Moi j’ai passé un super moment sur Wolverine comme aller voir un malvel au ciné.
    Après encore une foie question de goût et d’attentes ( le fait que c PlayStation studio joue beaucoup)
    J’ai fait the blood of Dawnwalker juste avant que j’ai adoré , mais si c’etait un jeu Sony avec le nombre de beug et de crash a la fin de partie il se serait pris une tornade alors que sur les réseaux on lui pardonne tout sérieux .
    Bref tu n’as pas kiffer W et je respecte
    zboubi480 posted the 09/18/2026 at 11:34 AM
    5,7% des joueurs ont fini Wolverine.....
    hazuki999 posted the 09/18/2026 at 11:34 AM
    kratoszeus Toi t'es un champion même tes acolytes ont compris qu'être dans le déni ridiculise plus qu'autre chose. Il vaut mieux ravaler sa rage et admettre l'évidence, plutôt que rester dans le biais de confirmation. Une cata ce jeu. Après pas grave, ça arrive hein...

    Tout ce coté rigide dans le jeu... Vu les morceaux qu'il y a dans l'équipe de dev, j'ai l'impression qu'ils ont inconsciemment rendu le jeu ultra binaire pour symboliser leur haine contre le monde patriarchal heteronormatif. Quelque part ils ne pouvaient pas se réduire à glorifier un héro masculin et viril donc il a fallu faire foirer le développement et mettre de la tension dans l'équipe. Et cette relation intime chelou entre Logan et Victor mon Dieu...

    Moi je crois qu'effectivement le jeu aurait dû être bien au départ puis des hurluberlus cheveux arc en ciel ont pris les reines et c'est devenu la cata parceque ce sont des gens incompétents qui ont voulu imposer leurs idées. Faut arrêter de soutenir ce genre de production sérieux...
    pcverso posted the 09/18/2026 at 11:35 AM
    C'est dingue ce damage control de certain , voir les oeilleres. Limite ca va au petage de cable
    djfab posted the 09/18/2026 at 11:37 AM
    zboubi480 : c'est déjà pas mal vu qu'il est sorti il y a 3 jours !
    bladagun posted the 09/18/2026 at 11:37 AM
    Premier jeux insomniac depuis leur existence que je ne suis pas pressé de faire, mais alors pas du tout
    gasmok2 posted the 09/18/2026 at 11:39 AM
    kratoszeus
    Et beh on dirait qu'il a insulté ta famille....respire ça va aller.

    djfab 6.6 avis joueurs sur metacritic...ça suit la notre plus ou moins donc non les avis ne sont pas bons sur le jeu.

    Les pro S défendent un jeu qui a eu 77 Meta et vous êtiez les premiers à chier sur d'autres titre ayant eu la même note.
    South of Midnight (et qui a du couter beaucoup moins cher)à
    Starfield, que beaucoup ont dit que c'était une merde, sur Meta le jeu à 83.

    J'aime pas Metacritic mais vous ne pouvez pas citer Metacritic quand ça va dans votre sens et dire que c'est un site de merde quand ça va pas dans votre argumentaire.
    Soyez cohérent les gars.

    Ce Wolverine je le ferai à petit prix, probablement en occaz (il y en aura plein début janvier)
    guiguif posted the 09/18/2026 at 11:39 AM
    negan Yep comme marqué plus haut

    djfab Ce qui est sûr c'est que les joueurs s'éclatent bien sur le jeu, je lis que du positif, le plaisir de jeu est la.

    Bizarre, moi je vois autant de gens lui chier dessus que le defendre
    fritesmayo76 posted the 09/18/2026 at 11:40 AM
    guiguif Faut pas dire ça ici, certains sont virulents quand on dit qu'on fait les jeux sur youtube
    djfab posted the 09/18/2026 at 11:40 AM
    hazuki999 : pour le coup c'est toi qui te ridiculise là, c'est pas Kraszeus, lui au moins a le jeu et ne raconte pas n'importe quoi. Encore un qui voit du woke partout et qui ne pense qu'à ça...
    djfab posted the 09/18/2026 at 11:44 AM
    gasmok2 : 6,6 metacritic joueurs, biensur que des gens qui ont le jeu, aucun pro M / N, surtout quand on connait le bashing du jeu... lol
    djfab posted the 09/18/2026 at 11:45 AM
    guiguif : il faut distinguer ceux qui ont le jeu et qui y jouent et ceux qui n'y jouent pas et qui prennent un malin plaisir à descendre le jeu.
    gasmok2 posted the 09/18/2026 at 11:46 AM
    djfab
    Simple question, est ce que ce que tu dis là sur le bashing marche aussi pour les exclus Nintendo ou Xbox ou bien ce n'est applicable qu'à Sony?
    djfab posted the 09/18/2026 at 11:49 AM
    gasmok2 : disons qu'il y a des jeux qui se font basher on sait pas trop pourquoi, c'est comme ça, peu importe la console.
    keiku posted the 09/18/2026 at 11:50 AM
    djfab qui se font basher on sait pas trop pourquoi

    lis le test
    musm posted the 09/18/2026 at 11:51 AM
    djfab on sait aussi qu'avec toi un mauvais jeu c'est 8/10, et un jeu moyen 10
    sasquatsch posted the 09/18/2026 at 11:55 AM
    Pleins de wolverines enragés dans cette discussion ici...
    En tout cas il y en a qui ont bien aimé et ce qui compte...
    Ce jeu ne plaira pas a 30 millions d'amis de bêtes feroces... Mais au moins a quelques millions et c'est déjà très bien...
    De toute façon , comme avec tout... On a un doute? ! On diversifie ses sources pour se faire un préavis et puis on fait le pas ou pas... Mais cracher dessus sans l'avoir touché c'est ce qui a de pire et bcp se forgent trop rapidement une opinion sur base de sources douteuses...
    Moi les trailers m'ont chauffé... La moto et la répétitivité qui semple simple m'ont un peu frefroidit mais les différents avis laissent prévoir un jeu sympa a passer un bon moment pas casse tête... Tout en sachant que ce n'est pas ze jeu de la décennie...
    Donc en fait c'est un jeu agréable mais sans plus... Et c'est positif non? !
    Mais clair... Pas a ce prix fort...
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