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Actu Smartphones & Tablettes
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Après Xbox, Apple augmente aussi ses tarifs
Technologie


Apple vient d’annoncer une hausse de prix sur plusieurs modèles de MacBook et d’iPad, une décision directement liée à l’augmentation des coûts de la mémoire et du stockage. Une annonce qui a immédiatement pesé sur le titre en bourse, l’action Apple ayant reculé de plus de 6 %.

Selon CNBC, plusieurs produits sont concernés. Le MacBook Neo d’entrée de gamme passerait de 599 à 699 dollars, le MacBook Air 512 Go de 1099 à 1299 dollars, tandis que le MacBook Pro 1 To grimperait de 1699 à 1999 dollars. Du côté des tablettes, l’iPad Air 128 Go passerait de 599 à 749 dollars, et l’iPad Pro Wi-Fi 256 Go de 999 à 1199 dollars.

Apple justifie cette décision par une pression exceptionnelle sur la mémoire et le stockage, notamment provoquée par l’explosion de la demande des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Les produits grand public commencent donc à subir directement la concurrence des besoins massifs du secteur IA.

Cette annonce fait évidemment écho à celle de Microsoft, qui vient aussi d’officialiser une hausse du prix des consoles Xbox en invoquant la même problématique autour du stockage et de la mémoire. Xbox indiquait déjà que cette crise touchait plus largement l’électronique grand public, et l’exemple Apple semble aller dans ce sens.

Mais le signal est clair : la hausse des composants n’est plus un sujet abstrait réservé aux fabricants. Elle commence à arriver sur les étiquettes de prix. Et si la tendance se poursuit, d’autres constructeurs pourraient être amenés à faire les mêmes arbitrages.

L’IA promettait de transformer nos usages mais elle pourrait aussi commencer par transformer le prix des machines censées nous y donner accès.
CNBC - https://www.cnbc.com/2026/06/25/apple-macbook-ipad-price-hike-memory.html
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    posted the 06/25/2026 at 05:35 PM by liquidus
    comments (31)
    negan posted the 06/25/2026 at 05:36 PM
    Ca va suivre pour tout le monde quoi ...
    altendorf posted the 06/25/2026 at 05:38 PM
    Merci l'IA, merci Trump, merci les taxes, merci le grand n'importe quoi de ce marché qui part en couille.....
    olex posted the 06/25/2026 at 05:38 PM
    Tout le monde va imiter, mais les consommateurs eux vont passer leur chemin. On va se retrouver dans une problématique du parc qui ne va plus pouvoir augmenter, voire même décliner, et sans possibilité à moyen terme de l'enrayer, même en passant de génération de console. Bonjour l'austérité.
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 05:39 PM
    Merci l'IA et tout ceux qui l'utilise pour faire vos traductions pourries
    Je sens que Playstation va suivre, surtout avant la sortie de GTA 6 et Nintendo encore mais surement en 2027 (ils ont déjà une augmentation a faire passer en septembre)
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 05:39 PM
    tout est normal
    le monde va bien
    kratoszeus posted the 06/25/2026 at 05:42 PM
    Mdr ça brasse des milliards de bénéfices par trimestre incapable de réduire un peu leur marges pendant cette période ? C'est vraiment des chiens
    jenicris posted the 06/25/2026 at 05:44 PM
    Apple je m'en fou, j'ai plus rien acheté chez eux depuis 2010
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 05:49 PM
    Quand je vois l'IA en général sur le net, j'ai la haine...

    jenicris Ils sont pourtant au top, et ce sont calmer avec des prix hallucinant.
    sonilka posted the 06/25/2026 at 05:53 PM
    Hors sol. Littéralement hors sol. Et le pire avec eux, c'est leur hypocrisie avec communiqué qui suit l'annonce : "nous travaillons sans relâche pour trouver une solution". Suffit de rognez vos marges bande de crevures.
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 05:56 PM
    J'ai commander un MacBook Pro ya 3 semaines.
    Aujourd'hui je le payerai 1650 euros de plus
    noishe posted the 06/25/2026 at 06:02 PM
    ravyxxs Je te jure mec l'IA me rends tellement fou. Entre l'abrutissement général des gens qui ne savent plus s'en passer (y compris les jeunes qui ont grandi avec), le nivellement vers le bas du contenu en ligne en général qui vient niquer les contenus de qualités, le manque de considération envers les métiers affectés (métiers artistiques, ingénieurs, etc), la quantité de pourriture d'images et de vidéos générés, le brainrot, la multiplication de fake news à cause d'un niveau de réalisme des images de plus en plus élevés, les prix qui explosent... Y'a rien qui va...
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 06:02 PM
    Encore une fois, nous sommes maîtres. Si nous n’achetions pas, les politiques industrielles changeraient.
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 06:06 PM
    noishe
    Oui mais c’est bidon comme réaction, l’ia est en train d’exploser dans le domaine scientifique notamment médical. C’est une excellente chose !
    Notamment dans l’oncologie !
    On arrive à faire aussi des avancées dans l’astronomie
    liberty posted the 06/25/2026 at 06:18 PM
    sonilka les pauvres aussi, comment les riches Actionnaires vont pouvoir payer leur Bateaux, Maison, Château et fêtes aussi !
    oreillesal posted the 06/25/2026 at 06:18 PM
    Prochaine news "les salaires vont augmenter"

    Comment ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne ?
    vyse posted the 06/25/2026 at 06:26 PM
    shambala93 C'est EXACTEMENT le principe fondamentale du capitalisme et des démocraties libertarienne. Le contrat est continue, le vote est collectif. Si on refuse d'acheter les industriels seraient obligé de trouver d'autres maniere de recapter le marché, soit avec des marges moins élevés (s'en suiverait un licenciement massif) mais ca permetterait de générer une meilleure adequation avec les gens
    noishe posted the 06/25/2026 at 06:58 PM
    shambala93 C'est bidon de constater la régression sociétale qu'autorise l'utilisation généralisée de l'IA pour tout et n'importe quoi ?

    Y'a peut être des progrès en médecine et en astrologie (c'est bien réel je te l'accorde), mais on régresse dans beaucoup d'autre domaines.
    On a un niveau d'intelligence global qui descend, avec le nombre de gens qui ne peuvent plus se passer de ChatGPT autant pour prendre des décisions basiques du quotidien que pour prendre des décisions administratives importantes qui touchent des entreprises tout entières.

    On a la multiplication des data centers qui sont un désastre écologique, qui utilisent des énormes quantités d'eau, d'électricité, qui produisent masse de chaleur, de pollution lumineuse, sonore...

    On a la multiplication des pertes d'emplois, on arrive à des situations catastrophiques à ce niveau là mais c'est pas grave, tant qu'on paye moins d'employés, on peut se permettre de perdre des milliards sur l'utilisation de l'IA (parce que oui l'IA fait perdre des milliards de dollars aux GAFAM)

    On a la multiplication des arnaques, des failles de sécurité, de l'exploitation des gens sensibles, faibles et sans assistance, dues aux technologie d'usurpation d'identité avec l'aide de l'IA.

    On a des campagnes massives de désinformation dues a la facilité d'utilisation de l'IA pour tromper les moins initiés et générer de la propagande.

    On a la destruction progressive de la culture qui arrive, entre le JV, le cinéma, la musique, et tout type de métier artistiques, qui sont à la base des créations purement humaines, qui aujourd'hui utilisent massivement l'IA seulement dans le but d'accélérer les coûts tout en volant le travail des gens sans aucune conséquences.

    Y'a des tas et des tas d'autres cas.

    Quand c'est utilisé simplement comme outil, comme assistant, comme les cas que tu décris, il n'y a pas de souci majeur, mais c'est bien loin d'être le cas, ce n'est absolument pas équilibré...
    tristram posted the 06/25/2026 at 07:02 PM
    on attends tellement que des GAFAM se casse les dents ....
    zanpa posted the 06/25/2026 at 07:25 PM
    ils bouffent tous tres tres tres bien, c'est juste qu'ils veulent TOUS conserver leur marge de fils de P au détriment du consommateur

    je dis bien TOUS peuvent tanker la hausse des composants ! Ce qui disent "c'est normal, tout augmente" vous n'avez aucune notion d'économie, vous êtes juste de bon toutou bien docile qui donner raison à ces boites de continuer de vous enfiler le Fion
    heracles posted the 06/25/2026 at 07:27 PM
    oreillesal Et non le gueux !
    malroth posted the 06/25/2026 at 07:27 PM
    J'ai monté mon pc de guerre avant tout ce bordel, je suis tranquille ^^
    Ça m'aurait fais chier d'etre bloqué dans cette crise sans pc gamer
    solarr posted the 06/25/2026 at 08:35 PM
    altendorf l’IA, les VE, les smartphones...surtout merci aux consommateurs sans quoi rien ne serait possible.
    jenicris posted the 06/25/2026 at 08:45 PM
    ravyxxs j'en garde un très mauvais souvenir
    Après j'ai peu être pas eu de bol avec eux
    ducknsexe posted the 06/25/2026 at 08:59 PM
    Apple, je ne sais pas pourquoi ils augmentent leurs prix. Ah si… dans une pomme, il y a toujours un trou de balle, Ça, c'est réservé à leurs fans.
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 09:13 PM
    noishe
    En astrologie ??? Non certainement pas !
    Le niveau diminue en France depuis des années, bien avant l’arrivée de l’ia.

    Pour l’énergie, c’est pas pour rien que le nucléaire est un atout et on avance dans la fusion, l’ia pourrait grandement nous aider.

    La destruction de la culture, notamment en occident a démarré y’a des décennies !
    noishe posted the 06/25/2026 at 09:40 PM
    shambala93 Je parlais évidemment d'astronomie C'est terrible, merci l'aurocorrect sur téléphone. Tu as raison de préciser que ces choses là ont démarré bien avant l'IA mais l'accélération est extrême depuis son arrivée. L'IA dans les mains de professionnels consciencieux peut être utilisée de manière très efficace, mais dans les mains de gens lambda, c'est une arme très dangereuse.
    raoh38 posted the 06/25/2026 at 09:43 PM
    j'aime bien l 2 poids de mesure quand il s'agit de réguler...la sa touche le porte monnaie et le pan entier de l'industrie de la tech mais on laisse faire et micron qui annonce une hausse des benefices de 350 %.... on laisse faire quoi.
    shambala93 posted the 06/25/2026 at 09:46 PM
    noishe  À chaque nouvelle technologie, on entend le même discours.

    En tant qu’enseignant à l’université, je ne constate pas d’accélération particulière. Les jeunes lisaient déjà peu il y a 20 ans ! Le virage pédagogiste de l’Éducation nationale remonte aux années 1980, bien avant les smartphones et Internet.

    Et, paradoxalement, je suis prêt à parier que dans les pays asiatiques, pourtant à la pointe de la technologie, on n’observera pas cette baisse de niveau.
    suzukube posted the 06/25/2026 at 10:18 PM
    J'ai un MacBook Air vous pensez que je devrais acheter un MacBook Neo avant l'augmentation de prix ? Ou un MacMini pour faire de l'IA LLAMA ?
    noishe posted the 06/25/2026 at 10:31 PM
    shambala93 Merci de ton point de vue en tant qu'enseignant. Personnellement dans les domaines que je côtoie (tout ce qui tourne autour du graphisme, UX/UI, concept art et illustration) c'est juste la catastrophe. On a une dévalorisation complète du métier à cause de l'IA. La créativité est en chute libre et une grosse partie des gens ne se prennent plus la tête et régressent.
    oreillesal posted the 06/26/2026 at 04:46 AM
    heracles c'est moi qui paye ton RSA, ta PS5 Pro, ton GTA et tes TN.
    Dit moi merci au moins.
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