Apple
vient d’annoncer une hausse de prix sur plusieurs modèles de MacBook
et d’iPad
, une décision directement liée à l’augmentation des coûts de la mémoire et du stockage. Une annonce qui a immédiatement pesé sur le titre en bourse, l’action Apple ayant reculé de plus de 6 %
.
Selon CNBC, plusieurs produits sont concernés. Le MacBook Neo d’entrée de gamme passerait de 599 à 699 dollars, le MacBook Air 512 Go de 1099 à 1299 dollars, tandis que le MacBook Pro 1 To grimperait de 1699 à 1999 dollars. Du côté des tablettes, l’iPad Air 128 Go passerait de 599 à 749 dollars, et l’iPad Pro Wi-Fi 256 Go de 999 à 1199 dollars
.
Apple justifie cette décision par une pression exceptionnelle sur la mémoire et le stockage, notamment provoquée par l’explosion de la demande des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle
. Les produits grand public commencent donc à subir directement la concurrence des besoins massifs du secteur IA.
Cette annonce fait évidemment écho à celle de Microsoft, qui vient aussi d’officialiser une hausse du prix des consoles Xbox en invoquant la même problématique autour du stockage et de la mémoire
. Xbox
indiquait déjà que cette crise touchait plus largement l’électronique grand public, et l’exemple Apple semble aller dans ce sens
.
Mais le signal est clair : la hausse des composants n’est plus un sujet abstrait réservé aux fabricants
. Elle commence à arriver sur les étiquettes de prix. Et si la tendance se poursuit, d’autres constructeurs pourraient être amenés à faire les mêmes arbitrages.
L’IA promettait de transformer nos usages mais elle pourrait aussi commencer par transformer le prix des machines censées nous y donner accès.
Je sens que Playstation va suivre, surtout avant la sortie de GTA 6 et Nintendo encore mais surement en 2027 (ils ont déjà une augmentation a faire passer en septembre)
le monde va bien
jenicris Ils sont pourtant au top, et ce sont calmer avec des prix hallucinant.
Aujourd'hui je le payerai 1650 euros de plus
Oui mais c’est bidon comme réaction, l’ia est en train d’exploser dans le domaine scientifique notamment médical. C’est une excellente chose !
Notamment dans l’oncologie !
On arrive à faire aussi des avancées dans l’astronomie
Comment ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne ?
Y'a peut être des progrès en médecine et en astrologie (c'est bien réel je te l'accorde), mais on régresse dans beaucoup d'autre domaines.
On a un niveau d'intelligence global qui descend, avec le nombre de gens qui ne peuvent plus se passer de ChatGPT autant pour prendre des décisions basiques du quotidien que pour prendre des décisions administratives importantes qui touchent des entreprises tout entières.
On a la multiplication des data centers qui sont un désastre écologique, qui utilisent des énormes quantités d'eau, d'électricité, qui produisent masse de chaleur, de pollution lumineuse, sonore...
On a la multiplication des pertes d'emplois, on arrive à des situations catastrophiques à ce niveau là mais c'est pas grave, tant qu'on paye moins d'employés, on peut se permettre de perdre des milliards sur l'utilisation de l'IA (parce que oui l'IA fait perdre des milliards de dollars aux GAFAM)
On a la multiplication des arnaques, des failles de sécurité, de l'exploitation des gens sensibles, faibles et sans assistance, dues aux technologie d'usurpation d'identité avec l'aide de l'IA.
On a des campagnes massives de désinformation dues a la facilité d'utilisation de l'IA pour tromper les moins initiés et générer de la propagande.
On a la destruction progressive de la culture qui arrive, entre le JV, le cinéma, la musique, et tout type de métier artistiques, qui sont à la base des créations purement humaines, qui aujourd'hui utilisent massivement l'IA seulement dans le but d'accélérer les coûts tout en volant le travail des gens sans aucune conséquences.
Y'a des tas et des tas d'autres cas.
Quand c'est utilisé simplement comme outil, comme assistant, comme les cas que tu décris, il n'y a pas de souci majeur, mais c'est bien loin d'être le cas, ce n'est absolument pas équilibré...
je dis bien TOUS peuvent tanker la hausse des composants ! Ce qui disent "c'est normal, tout augmente" vous n'avez aucune notion d'économie, vous êtes juste de bon toutou bien docile qui donner raison à ces boites de continuer de vous enfiler le Fion
Ça m'aurait fais chier d'etre bloqué dans cette crise sans pc gamer
Après j'ai peu être pas eu de bol avec eux
En astrologie ??? Non certainement pas !
Le niveau diminue en France depuis des années, bien avant l’arrivée de l’ia.
Pour l’énergie, c’est pas pour rien que le nucléaire est un atout et on avance dans la fusion, l’ia pourrait grandement nous aider.
La destruction de la culture, notamment en occident a démarré y’a des décennies !
En tant qu’enseignant à l’université, je ne constate pas d’accélération particulière. Les jeunes lisaient déjà peu il y a 20 ans ! Le virage pédagogiste de l’Éducation nationale remonte aux années 1980, bien avant les smartphones et Internet.
Et, paradoxalement, je suis prêt à parier que dans les pays asiatiques, pourtant à la pointe de la technologie, on n’observera pas cette baisse de niveau.
Dit moi merci au moins.