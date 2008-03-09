Technologie

vient d’annoncer une hausse de prix sur plusieurs modèles deet d’, une décision directement liée à l’augmentation des coûts de la mémoire et du stockage. Une annonce qui a immédiatement pesé sur le titre en bourse,. Les produits grand public commencent donc à subir directement la concurrence des besoins massifs du secteur IA.indiquait déjà que cette crise touchait plus largement l’électronique grand public, etMais le signal est clair :. Elle commence à arriver sur les étiquettes de prix. Et si la tendance se poursuit, d’autres constructeurs pourraient être amenés à faire les mêmes arbitrages.L’IA promettait de transformer nos usages mais elle pourrait aussi commencer par transformer le prix des machines censées nous y donner accès.