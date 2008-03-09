Amazon Prime Video a confirmé que la série Tomb Raider commencera son tournage le 19 janvier 202
6. Après plusieurs mois de rumeurs, la présence de Sophie Turner
(Game of Thrones, X-Men) dans le rôle de Lara Croft est désormais officielle
. L’actrice avait récemment attiré l’attention par une préparation physique plus intensive, ce qui trouve aujourd’hui son explication avec ce projet.
Le développement est supervisé par Phoebe Waller-Bridge
(Fleabag), qui assure la création, l’écriture et la production exécutive, épaulée par Chad Hodge
(Wayward Pines) en co-showrunner. Jonathan van Tulleken
(Shogun) réalisera plusieurs épisodes. La production est menée par Amazon MGM Studios, en partenariat avec Crystal Dynamics
et Legendary Television
.
Cette adaptation marque la première déclinaison en série live-action de la célèbre franchise vidéoludique
, déjà portée au cinéma par Angelina Jolie
puis Alicia Vikander
.
Et puis bon avec Phoebe Waller-Bridge à la prod et en plus au scenario ce sera de la merde, y a rien à en attendre. Deja leur truc Tomb Raider animé sur Netflix c'etait eclaté au sol.
Puis Phoebe Walter Bridge à l'écriture ça peut donner un truc très sympa. (en plus d'approfondir cette teinte britannique)
est-ce qu'il y a encore une hype pour Lara Croft et Tomb Raider?
avec Angelina Jolie comme big star, ils avaient fait un résultat très moyen pour le premier (2001):
$274,7 millions pour un budget de 115 millions.
pour le second (2003) avec un budget très légèrement revu à la baisse:
$160 millions pour un budget de 95 millions.
et pour le reboot de 2018 avec l'actrice Alicia Vikander:
$274,9 millions pour un budget de 94 millions
Le film a curieusement mieux marché pour le troisième film (enfin bon c'est pas non plus Versaille) alors que dans les deux premiers il y avait la star Angelina Jolie.
Conclusion, la hype pour les films basé sur des jeux vidéo semble avoir permis le retour de l'héroïne pour un nouveau film qui avait disparu alors que le troisième a été le plus probant en terme financier.
circonspect je suis: taille moyenne, visage passe partout (elle peut facilement jouer le rôle d'une caissière)...on verra je suis pas contre mais vraiment convaincu.
Le truc c’est que tu réduis aux chiffres box-office quand on sait tous que les 2 premiers se sont sûrement beaucoup vendus en dvd/vhs.
C’est le syndrome blade runner, faut pas se limiter aux chiffres cinema pour des anciennes franchises comme ça
alors les cas où un film se rattrape par la suite hors cinéma sont plutôt des exceptions.
Mais on pourrait imaginer qu'en effet le premier s'est bien vendu en dvd...encourageant à une suite.
C'est le cas par exemple de Chronicles of Riddick, l'exploitation de Pitch Black en vidéo club et le Vin diesel devenant un star ont convaincu Universal de lancer un projet dans l'espoir dans faire une sorte de nouveau Star Wars.
Pourquoi? Elle a écrit quoi de remarquable ?
Avoir ce qu'elle va apporter, j'espère juste qu'elle ne vas pas trop s'effacer derrière la licence. (Elle a plutôt tendance à verser dans l'humour noir pince sans rire et arrive plutôt bien à marier grand spectacle / délire existentiel)
Non pas que j'ai envie qu'elle ne joue plus aucun rôle, mais Sophie Turner a déjà son rôle iconique, et pour moi c'est Jean Grey (le Phoenix).
Là, ça me fait un peu comme si on mettait David Tennant ou Matt Smith en James Bond (les deux meilleurs Doctor Who). Je suis désolé mais je ne peux pas. C'est pas possible.