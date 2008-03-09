Séries TV

6. Après plusieurs mois de rumeurs, la présence de(Game of Thrones, X-Men). L’actrice avait récemment attiré l’attention par une préparation physique plus intensive, ce qui trouve aujourd’hui son explication avec ce projet.Le développement est supervisé par(Fleabag), qui assure la création, l’écriture et la production exécutive, épaulée par(Wayward Pines) en co-showrunner.(Shogun) réalisera plusieurs épisodes. La production est menée par Amazon MGM Studios, en partenariat avecet, déjà portée au cinéma parpuis