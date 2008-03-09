profile
Sophie Turner devient Lara Croft pour Prime Video
Séries TV
Amazon Prime Video a confirmé que la série Tomb Raider commencera son tournage le 19 janvier 2026. Après plusieurs mois de rumeurs, la présence de Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men) dans le rôle de Lara Croft est désormais officielle. L’actrice avait récemment attiré l’attention par une préparation physique plus intensive, ce qui trouve aujourd’hui son explication avec ce projet.

Le développement est supervisé par Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), qui assure la création, l’écriture et la production exécutive, épaulée par Chad Hodge (Wayward Pines) en co-showrunner. Jonathan van Tulleken (Shogun) réalisera plusieurs épisodes. La production est menée par Amazon MGM Studios, en partenariat avec Crystal Dynamics et Legendary Television.

Cette adaptation marque la première déclinaison en série live-action de la célèbre franchise vidéoludique, déjà portée au cinéma par Angelina Jolie puis Alicia Vikander.

Variety - https://variety.com/2025/tv/news/tomb-raider-live-action-series-filming-2026-sophie-turner-1236506192/
    posted the 09/03/2025 at 06:36 PM by liquidus
    comments (27)
    mibugishiden posted the 09/03/2025 at 06:46 PM
    Elle fait pas du tout Lara Croft mais alors pas du tout. Pietre choix.

    Et puis bon avec Phoebe Waller-Bridge à la prod et en plus au scenario ce sera de la merde, y a rien à en attendre. Deja leur truc Tomb Raider animé sur Netflix c'etait eclaté au sol.
    shinz0 posted the 09/03/2025 at 06:49 PM
    mibugishiden Phoebe Waller-Bridge c'est quand même l'excellence série Killing Eve et Fleabag, elle peut faire de bonnes choses aussi
    mibugishiden posted the 09/03/2025 at 06:51 PM
    shinz0 vraiment pas fan de ce qu'elle a fait sur James Bond. Apres les 2 series dont tu parles je connais pas, en quoi elles sont bien ?
    negan posted the 09/03/2025 at 06:58 PM
    Je demande a voir ça peut coller
    coopper posted the 09/03/2025 at 07:33 PM
    Enfin une actrice britannique qui joue Lara Croft alors que normalement c'est une énorme aristocrate anglaise.
    Puis Phoebe Walter Bridge à l'écriture ça peut donner un truc très sympa. (en plus d'approfondir cette teinte britannique)
    adamjensen posted the 09/03/2025 at 07:36 PM
    Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas...
    pimoody posted the 09/03/2025 at 07:39 PM
    C'est toute la prod que je sens moyen pour le coup... On verra bien. Mais j'en attends rien et je suis pas certains du choix du jeu de l'actrice et de ce qu'elle dégage pour ce rôle, ça colle pas des masses au personnage. Ça sent le truc passe partout cette histoire.
    ravyxxs posted the 09/03/2025 at 07:46 PM
    adamjensen mibugishiden Attendez voir déjà, genre des photos, un trailer....
    newtechnix posted the 09/03/2025 at 08:09 PM
    Mon doute sur ce projet:
    est-ce qu'il y a encore une hype pour Lara Croft et Tomb Raider?

    avec Angelina Jolie comme big star, ils avaient fait un résultat très moyen pour le premier (2001):
    $274,7 millions pour un budget de 115 millions.

    pour le second (2003) avec un budget très légèrement revu à la baisse:
    $160 millions pour un budget de 95 millions.

    et pour le reboot de 2018 avec l'actrice Alicia Vikander:
    $274,9 millions pour un budget de 94 millions

    Le film a curieusement mieux marché pour le troisième film (enfin bon c'est pas non plus Versaille) alors que dans les deux premiers il y avait la star Angelina Jolie.

    Conclusion, la hype pour les films basé sur des jeux vidéo semble avoir permis le retour de l'héroïne pour un nouveau film qui avait disparu alors que le troisième a été le plus probant en terme financier.

    circonspect je suis: taille moyenne, visage passe partout (elle peut facilement jouer le rôle d'une caissière)...on verra je suis pas contre mais vraiment convaincu.
    shinz0 posted the 09/03/2025 at 08:10 PM
    mibugishiden Killing Eve un peu déçu par la fin mais bonne série et Fleabag bien écrit mais dommage que 2 saisons
    victornewman posted the 09/03/2025 at 08:14 PM
    voici la première photo d'elle en Lara Croft : https://www.instagram.com/p/DBmCispNtt7/?img_index=1
    idd posted the 09/03/2025 at 08:19 PM
    ah oui j'ai vu l'info sur l'insta de Nathalie Dormer sa BFF.
    mithrandir posted the 09/03/2025 at 08:19 PM
    Vraiment curieux de voir le résultat, j'ai trouvé la série Fleabag excellente
    wickette posted the 09/03/2025 at 08:21 PM
    newtechnix
    Le truc c’est que tu réduis aux chiffres box-office quand on sait tous que les 2 premiers se sont sûrement beaucoup vendus en dvd/vhs.

    C’est le syndrome blade runner, faut pas se limiter aux chiffres cinema pour des anciennes franchises comme ça
    thelastone posted the 09/03/2025 at 08:21 PM
    Son rôle de sensa Stark lui colle trop a la peau et passer d'une fragile a lara croft ..je demande à voir.
    mattewlogan posted the 09/03/2025 at 08:28 PM
    Ça peux être top elle est bonne actrice
    bladagun posted the 09/03/2025 at 08:32 PM
    Ha................je suis vraiment pas du genre a cracher avant de voir mais très envie de me racler la gorge
    newtechnix posted the 09/03/2025 at 08:49 PM
    wickette oui c'est vrai que les DVD ont peut-être bien marché mais cela n'est pas certains d'autant que les dates entre le deuxième et le troisième ont clairement espacés: 15 ans! pour se décider à faire un troisième épisode? C'est curieux.

    alors les cas où un film se rattrape par la suite hors cinéma sont plutôt des exceptions.

    Mais on pourrait imaginer qu'en effet le premier s'est bien vendu en dvd...encourageant à une suite.
    C'est le cas par exemple de Chronicles of Riddick, l'exploitation de Pitch Black en vidéo club et le Vin diesel devenant un star ont convaincu Universal de lancer un projet dans l'espoir dans faire une sorte de nouveau Star Wars.
    ducknsexe posted the 09/03/2025 at 08:53 PM
    Ça démarre deja mal. Elle a pas du tout le Profil.
    raioh posted the 09/03/2025 at 09:15 PM
    Coopper
    Puis Phoebe Walter Bridge à l'écriture ça peut donner un truc très sympa

    Pourquoi? Elle a écrit quoi de remarquable ?
    shambala93 posted the 09/03/2025 at 09:22 PM
    Je n’arrive pas à accrocher, elle ne dégage aucune émotion, rien, elle ne m’inspire rien.
    coopper posted the 09/03/2025 at 09:29 PM
    raioh Comme cité plus haut, Fleabag et Killing Eve (surtout la saison 1) c'est deux séries britanniques de bonne qualité. L'essentialiser à son rôle sur James Bond c'est vraiment passer à côté de son boulot, qui a été primé en plus lors de certaines cérémonies comme les BAFTA ou les Emmy Awards.

    Avoir ce qu'elle va apporter, j'espère juste qu'elle ne vas pas trop s'effacer derrière la licence. (Elle a plutôt tendance à verser dans l'humour noir pince sans rire et arrive plutôt bien à marier grand spectacle / délire existentiel)
    coopper posted the 09/03/2025 at 09:32 PM
    Par contre ce qui me fait le plus peur c'est le co-showrunner, Chad Hodge, qui n'est pas vraiment un grand scénariste (Wayward Pines c'est très moyen voire merdique)
    grundbeld posted the 09/03/2025 at 09:43 PM
    Une actrice britannique c’est une super idée. Reste à voir comment ça se déroulera maintenant. Sophie Turner ne mérite pas notre haine. Attendons de voir ce que ça va donner.
    magneto860 posted the 09/03/2025 at 09:44 PM
    En lisant le titre de l'article, ce qui m'est venu c'est "Nooooooooonnn !"

    Non pas que j'ai envie qu'elle ne joue plus aucun rôle, mais Sophie Turner a déjà son rôle iconique, et pour moi c'est Jean Grey (le Phoenix).

    Là, ça me fait un peu comme si on mettait David Tennant ou Matt Smith en James Bond (les deux meilleurs Doctor Who). Je suis désolé mais je ne peux pas. C'est pas possible.
    akinen posted the 09/03/2025 at 10:14 PM
    Pkoi pas Bella Ramsey ou Zendaya? Tant qu’à prendre un truc qui respecte même pas le signe distinctif premier du personnage. Bientot solide SNAKE joué par un physique de 16 ans.
    elenaa posted the 09/03/2025 at 11:32 PM
    Je regrette Angelina Jolie moi :')
