Bonjour, je suis le journaliste Seo Jeong-geun (Ce n'est pas un officiel de NCSoft mais un journaliste qui suit les affaires du studio et en couvre l'actualité avec les différents projet H, M, J). J'ai vu l'article que vous avez mentionné, et le H que j'ai mentionné n'a rien à voir avec Horizon. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu. Je vous remercie et vous souhaite de bonnes vacances



Récemment il y a eu une rumeur comme quoi un certains project H chez NCsoft était annulé et en rapport avec le rapport MMO Horizon.Il semble y avoir une nouvelle confusion encore une fois.Sur un forum de jeu coréen, quelqu'un a demandé à Seo Jeong-geun, journaliste chez NCsoft, si Project H faisait référence à Horizon et il a répondu que ce n'était pas le cas.the cancelled Project H referred in the article is not Horizon. Project Horizon is Project Skyline (formerly it was Project H before it began prod). There was another Project H, and that was cancelled.NCsoft utilise tout le temps les mêmes codes en interne à base de lettre (pour la pré-prod)Au début projet H faisait référence à Horizon, puis Horizon est devenu projet Skyline ( d'où la police) lors de son passage en production. Entre temps un nouveau autre projet (qui n'est donc plus Horizon) a repris le nom de code H, qui est justement celui que tout le monde en parlait hier d'où la confusion.Mais dans tous les cas NCSsoft a des gros soucis financier à voir déjà s'ils survivent jusqu'à làSeconde correction de rumeur en quelques jours de la part d'un journaliste.Donc le MMO Horizon existerait toujours.