Récemment il y a eu une rumeur comme quoi un certains project H chez NCsoft était annulé et en rapport avec le rapport MMO Horizon.Il semble y avoir une nouvelle confusion encore une fois.Sur un forum de jeu coréen, quelqu'un a demandé à Seo Jeong-geun, journaliste chez NCsoft, si Project H faisait référence à Horizon et il a répondu que ce n'était pas le cas.Seconde correction de rumeur en quelques jours de la part d'un journaliste.Donc le MMO Horizon existerait toujours.

Bonjour, je suis le journaliste Seo Jeong-geun. J'ai vu l'article que vous avez mentionné, et le H que j'ai mentionné n'a rien à voir avec Horizon. J'espère qu'il n'y a pas de malentendu. Je vous remercie et vous souhaite de bonnes vacances -- ----------Message original ------ Subject : Reporter Seo Monsieur, j'ai une question concernant votre article sur NCSoft.

