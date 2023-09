Actualité générale

Alors que nous sommes toujours dans l'attente quenous en montre davantage concernant sonqui a une communication relativement timide, en parallèle, d'autres développeurs du studio sont également sur le chantier du prochain opus dequi est en pré-production.L'annonce du titre remonte à désormais presque trois ans, c'était à l'occasion des. Et peu d'informations sont disponibles sur ce que nous présentera ce nouvel opus, en dehors de quelques artworks conceptuels et queSans forcément être un véritable monde ouvert,. Et nous ne devrions normalement pas retrouver cela pour le prochain opus.En effet,Le jeu étant toujours en préproduction à l'heure actuelle, il est probable que sa sortie n'est vraiment pas prévue pour maintenant et que nous n'en verrons pas davantage tant quene sera pas lancé.