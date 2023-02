Le créateur de la série Gran Turismo,, a confirmé que le prochainest actuellement en développement. Bien qu’il n’ait pas été en mesure de partager autre chose que le fait qu’il soit en préparation, il a offert un peu de teasing, déclarant que le jeu avait déjà un “thème”.Yamauchi s'est en effet exprimé à l’occasion d’une interview accordée à, lorsqu’on lui demande s’il existe des éléments que la saga n’a pas pu proposer et qu’il aimerait intégrer au prochain titre:Nous imaginons que Gran Turismo 7 devrait encore continue à recevoir son lot de Maj, dont celle arrivant pour le PS VR 2, avant que toute l'équipe se concentre sur le prochain Gran Turismo.

posted the 02/12/2023 at 03:42 PM by lightning