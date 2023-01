Anita s'est rendue dans un appartement abandonné pour y retrouver son amie Maya, et s'y est retrouvée piégée à son réveil. Elle doit échapper à ses propres peurs et aux monstres qui rôdent dans les couloirs, découvrir la vérité qui se cache derrière les événements dont elle est victime, et essayer de s'échapper avant que son propre traumatisme ne consume sa volonté de survivre.

Silent Hill : The Short Message a été classé pour des plateformes non spécifiées par le Game Rating and Administration Committee de Corée en septembre dernier.L'éditeur de Silent Hill, Konami, a organisé un événement numérique "Silent Hill Transmission" en octobre, au cours duquel il a annoncé plusieurs nouveaux projets Silent Hill, dont un remake de Silent Hill 2, Silent Hill : Ascension, Silent Hill : Townfall, et Silent Hill f. Un jeu intitulé Silent Hill : The Short Message n'a pas été annoncé.Cela pourrait être le SH5 dont parlait DuskGolem y a quelques mois et qui aurait un rapport également avec Sony. Une démo avait été également évoqué.Art officiel du jeu:Le développeur est Konami :