Silent Hill : The Short Message a été classé pour des plateformes non spécifiées par le Game Rating and Administration Committee de Corée en septembre dernier.L'éditeur de Silent Hill, Konami, a organisé un événement numérique "Silent Hill Transmission" en octobre, au cours duquel il a annoncé plusieurs nouveaux projets Silent Hill, dont un remake de Silent Hill 2, Silent Hill : Ascension, Silent Hill : Townfall, et Silent Hill f. Un jeu intitulé Silent Hill : The Short Message n'a pas été annoncé.Cela pourrait être le SH5 dont parlait DuskGolem y a quelques mois et qui aurait un rapport également avec Sony. Une démo avait été également évoqué.