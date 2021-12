Hulst, boss des first party PlayStation, annonce que Sony vient de racheter le studio Valkyrie Entertainment :

Nous annonçons aujourd'hui que @valkyrieent va rejoindre la famille PlayStation Studios. Le studio apportera une contribution inestimable aux franchises clés de PlayStation Studios.

Depuis le 10 septembre, on sait qu'ils sont un studio de support pour God of War Ragnarok.

Ces dernières années ils ont été un studio de support pour ces jeux:

Ils ont actuellement 2 jeux en développement (dont un de stratégie) en interne en plus des jeux dont ils font studio de support:

Valkyrie Entertainment est basé à Seattle, Washington. Nous fournissons des services de contenu et de co-développement à certains des développeurs et des franchises les plus respectés de l'industrie du jeu. Nous sommes également les développeurs de GUNS UP !, un jeu de stratégie multijoueur multiplateforme Steam/PC-PS4. Actuellement, nous travaillons sur plusieurs projets de co-développement AAA et sur deux titres internes non annoncés.

Un peu plus en détails:

Connu pour avoir fourni du contenu et des services de codéveloppement à plusieurs studios de renom, Valkyrie Entertainment rejoindra PlayStation Studios en tant que 17e studio et contribuera au développement des principales franchises de PlayStation Studios.

"Valkyrie Entertainment est un studio très adaptable et respecté qui a produit des travaux de haute qualité sur une gamme de plateformes allant de la console au PC ; et une variété de styles allant de l'action aux games-as-a-service ", a déclaré Hermen Hulst, chef des PlayStation Studios. "Les diverses capacités de Valkyrie seront bien accueillies par toutes les équipes de PlayStation Studios alors que nous continuons à nous concentrer sur l'offre d'expériences de jeu extraordinaires."

New World (2021)Aliens: Fireteam Elite (2021)State of Decay 2 (2018 )God of War (2018 )Injustice 2 (2017)Middle-earth: Shadow of War (2017)Archangel (2017)Guns Up! (2015)inFAMOUS: Second Son (2014)Forza Motorsport 5 (2013)Batman: Arkham Origins (2013)Lost Planet 3 (2013)Sorcery (2012)Kinect Star Wars (2012)Twisted Metal (2012)Forza Motorsport 4 (2011)inFAMOUS 2 (2011)Section 8: Prejudice (2011)Supreme Commander 2 (2010)Saw II: Flesh & Blood (2010)Forza Motorsport 3 (2009)Saw (2009)Forza Motorsport 2 (2007)BlackSite: Area 51 (2007)Forza Motorsport (2005)Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events (2004)