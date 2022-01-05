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Waifukyo
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title : Les Waifus de Kyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 09/09/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Koei Tecmo annonce un jeu basé sur l'anime Les Carnets de l'Apothicaire
Actualité


Il arrive que certaines annoncent passent dans le "sizzle reel" d'une présentation type Nintendo Direct, le montage vidéo avec des bouts de trailers de divers jeux, comme par exemple les tenues Bayonetta dans Stellar Blade (voir articles précédents).

C'est le cas d'un nouveau jeu développé par Gust et édité par Koei Tecmo, un jeu vidéo basé sur le light novel Les Carnets de l'Apothicaire. Un jeu d'enquête dans l'univers du manga (avec l'appui de l'autrice Natsu Hyuga) où l'héroïne Maomao devra récolter indices et témoignes afin de résoudre des problèmes de la cité.

"Ce remède de vie murmurera un mot de poison."

« The Apothecary Diaries : The False Imperial Brother » est la toute première adaptation en jeu vidéo sur console de l’anime « Les Carnets de l'Apothicaire », proposant une toute nouvelle histoire imaginée par l’auteur de la série, Natsu Hyuga.

Deux séries de phénomènes étranges et de complots sèment le chaos dans l'arrière-palais, le quartier chaud et les rues de la capitale. L'apothicaire Maomao doit mettre à profit toute son intelligence et ses connaissances pour résoudre ces mystères et dévoiler la vérité qui se cache derrière le « faux frère impérial » avant que celui-ci ne détruise la cour impériale.





ex-Twitter - https://x.com/koeitecmoeurope/status/2097710695940800817
    tags : gust koei tecmo les carnets de l'apothicaire
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    posted the 09/09/2026 at 08:07 PM by masharu
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