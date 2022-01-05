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"Ce remède de vie murmurera un mot de poison."



« The Apothecary Diaries : The False Imperial Brother » est la toute première adaptation en jeu vidéo sur console de l’anime « Les Carnets de l'Apothicaire », proposant une toute nouvelle histoire imaginée par l’auteur de la série, Natsu Hyuga.



Deux séries de phénomènes étranges et de complots sèment le chaos dans l'arrière-palais, le quartier chaud et les rues de la capitale. L'apothicaire Maomao doit mettre à profit toute son intelligence et ses connaissances pour résoudre ces mystères et dévoiler la vérité qui se cache derrière le « faux frère impérial » avant que celui-ci ne détruise la cour impériale.









Il arrive que certaines annoncent passent dans le "sizzle reel" d'une présentation type Nintendo Direct, le montage vidéo avec des bouts de trailers de divers jeux, comme par exemple les tenues Bayonetta dans Stellar Blade (voir articles précédents).C'est le cas d'un nouveau jeu développé par Gust et édité par Koei Tecmo, un jeu vidéo basé sur le light novel Les Carnets de l'Apothicaire. Un jeu d'enquête dans l'univers du manga (avec l'appui de l'autrice Natsu Hyuga) où l'héroïne Maomao devra récolter indices et témoignes afin de résoudre des problèmes de la cité.