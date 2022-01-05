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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/26/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Du gameplay pour Sword Sage: Awakening
Actualité


Hier on a eu Tides of Annihilation et Nehza à la conférence Gamescom, c'est sur la présentation du Future Game Show spécial Gamescom que les développeurs chinois de Sword Panda ont montré du gameplay pour Sword Sage: Awakening.

Le point commun avec tout ça, en dehors d'avoir une belle héroïne, c'est l'absence de date de sortie haha.
    tags : sword sage sword panda
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    burningcrimson
    posted the 08/26/2026 at 06:07 PM by masharu
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