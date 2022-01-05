description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Hier on a eu Tides of Annihilation et Nehza à la conférence Gamescom, c'est sur la présentation du Future Game Show spécial Gamescom que les développeurs chinois de Sword Panda ont montré du gameplay pour Sword Sage: Awakening.
Le point commun avec tout ça, en dehors d'avoir une belle héroïne, c'est l'absence de date de sortie haha.