Actualité

Hier on a eu Tides of Annihilation et Nehza à la conférence Gamescom, c'est sur la présentation du Future Game Show spécial Gamescom que les développeurs chinois de Sword Panda ont montré du gameplay pour Sword Sage: Awakening.Le point commun avec tout ça, en dehors d'avoir une belle héroïne, c'est l'absence de date de sortie haha.