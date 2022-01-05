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Freezing WHAT IF est comme son nom l'indique un "what if" basé sur l'univers du manga Freezing, la particularité est qu'il s'agit d'un fan-game ayant eu l'autorisation de l'auteur du manga pour être commercialisé. Cette autorisation était plutôt un contrat qui expire donc ce 31 août.Les possesseurs du jeu et des DLC sur Steam conserveront leurs accès après le retrait du jeu de la boutique. C'est étonnant vu que le jeu est disponible que depuis un peu plus d'un an.