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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 08/14/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Freezing WHAT IF delisté de Steam au 31 août
Actualité


Freezing WHAT IF est comme son nom l'indique un "what if" basé sur l'univers du manga Freezing, la particularité est qu'il s'agit d'un fan-game ayant eu l'autorisation de l'auteur du manga pour être commercialisé. Cette autorisation était plutôt un contrat qui expire donc ce 31 août.

Les possesseurs du jeu et des DLC sur Steam conserveront leurs accès après le retrait du jeu de la boutique. C'est étonnant vu que le jeu est disponible que depuis un peu plus d'un an.
Noisy Pixel - https://noisypixel.net/freezing-what-if-steam-delisting-august-31
    tags : freezing
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    posted the 08/13/2026 at 10:13 PM by masharu
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