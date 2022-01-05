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Waifukyo
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title : Les Waifus de Kyo
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creation date : 05/01/2022
last update : 07/31/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DragonSword: Awakening montre ses atouts estivaux
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Disponible depuis la semaine dernière sur Steam, DragonSword: Awakening troque le modèle freemium pour celui du premium avec la promesse d'une expérience complète. Et le studio HOUND13 annonce fièrement avoir atteindre les 200000 ventes.

Aujourd'hui histoire de pimenter encore plus la sauce, les développeurs ont présenté 3 costumes estivaux en DLC.



▸ Reina — White Flower of the Blue Waves


▸ Astria — Coral Summer Mischief


▸ Cerese — Moonlight on the Night Sea

Le costume de Cerese a un imprévu et n'est pas encore disponible à l'achat sur Steam.

Ces 3 costumes étant très "premium" visuellement , ils coutent plus cher (8 balles au lieu des 4 balles pour les costumes normaux). Le jeu dispose déjà de DLC, le tout coûte tout de même 94 balles (DragonSword: Awakening ne coutant que 30 balles, ça pique qu'en même).
    tags : steam dragonsword hound13
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    posted the 07/31/2026 at 04:29 PM by masharu
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