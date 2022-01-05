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Disponible depuis la semaine dernière sur Steam, DragonSword: Awakening troque le modèle freemium pour celui du premium avec la promesse d'une expérience complète. Et le studio HOUND13 annonce fièrement avoir atteindre les 200000 ventes.Aujourd'hui histoire de pimenter encore plus la sauce, les développeurs ont présenté 3 costumes estivaux en DLC.Le costume de Cerese a un imprévu et n'est pas encore disponible à l'achat sur Steam.Ces 3 costumes étant très "premium" visuellement, ils coutent plus cher (8 balles au lieu des 4 balles pour les costumes normaux). Le jeu dispose déjà de DLC, le tout coûte tout de même 94 balles (DragonSword: Awakening ne coutant que 30 balles, ça pique qu'en même).