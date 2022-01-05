Actualité





Koei Tecmo a révélé ce matin le dernier DLC du mois pour sa réédition de Dead or Alive 6 sorti le 1er juillet, le costume (20 balles les 4 couleurs...) pour Ayane après avoir sorti 4 costumes DLC pour Marie Rose, Kasumi, NiCO et Tamaki.Un costume décontracté très fashion avec un motif d'aile de papillon, l'animal emblématique d'Ayane, on aime ou on n'aime pas mais toujours assez chargé visuellement je trouve personnellement.Rendez-vous en août pour on espère le premier aperçu de Minato.