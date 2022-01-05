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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 07/30/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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DOA6LR - Le dernier DLC de juillet pour Ayane
Actualité
Koei Tecmo a révélé ce matin le dernier DLC du mois pour sa réédition de Dead or Alive 6 sorti le 1er juillet, le costume (20 balles les 4 couleurs...) pour Ayane après avoir sorti 4 costumes DLC pour Marie Rose, Kasumi, NiCO et Tamaki.




Un costume décontracté très fashion avec un motif d'aile de papillon, l'animal emblématique d'Ayane, on aime ou on n'aime pas mais toujours assez chargé visuellement je trouve personnellement.



Rendez-vous en août pour on espère le premier aperçu de Minato.
    tags : koei tecmo last round dead or alive 6 doa6lr
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    posted the 07/30/2026 at 02:38 PM by masharu
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