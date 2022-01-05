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Un voyage mythique porté par le flux, la liberté et la maîtrise du combat.



Dans Akatori, les joueurs incarnent Mako, une jeune moine élevée au Temple de l’Oiseau de Feu, qui se lance dans un périple à travers divers royaumes afin de les sauver des Tempêtes d’Ambre, une force corruptrice qui infecte et déforme tous les êtres vivants. Accompagnée d’un mystérieux oiseau rouge emprisonné dans son bâton, Mako doit voyager entre des mondes interconnectés, affronter des adversaires redoutables et découvrir la vérité qui se cache derrière la corruption menaçant de tout anéantir. Le récit mêle narration environnementale et rencontres directes avec des personnages, tissant des thèmes de croissance, de découverte de soi et de résilience à la fois dans l’exploration et dans le combat.



Le récit mêle narration environnementale et rencontres centrées sur les personnages, tissant des thèmes de croissance, de résilience et de découverte de soi directement dans l’exploration et le combat.



Déplacement, combat et exploration : tous liés par un seul bâton mystique.



Au cœur d’Akatori se trouve son bâton emblématique : un outil polyvalent qui sert à la fois d’arme, de moyen de déplacement et de clé pour percer les secrets du monde. Les joueurs enchaînent des combos au sol et dans les airs, lancent le bâton comme un projectile et le rappellent en plein élan, tout en planant, en s’accrochant aux murs, en glissant et en pratiquant le parkour dans des environnements très verticaux.



Les affrontements avec les ennemis se déroulent au sein d’écosystèmes vivants, où les créatures interagissent entre elles, déclenchent des pièges et réagissent de manière dynamique aux dangers, créant ainsi des rencontres qui récompensent l’adaptabilité et l’esprit d’observation.



• Kung Fu Parkour – Des traversées basées sur l’élan à travers des environnements verticaux et complexes, conçues pour permettre des mouvements expressifs.



• Combat axé sur le mouvement – Enchaînez des combos au bâton au sol et dans les airs tout en restant constamment en mouvement.



• Des graphismes 2,5D saisissants – Des personnages en pixel art évoluant dans des environnements stylisés entièrement en 3D.



• Conception centrée sur le bâton – Un seul outil mystique relie le parkour, le combat et la progression narrative.



• Biomes variés inspirés de la mythologie – Explorez des royaumes allant des paysages médiévaux asiatiques aux îles de bambou flottantes, en passant par des dimensions d’un autre monde.



• Écosystèmes d’ennemis vivants – Les ennemis s’affrontent, déclenchent des pièges et réagissent aux dangers de l’environnement.



• Combats de boss atypiques – Notamment des évasions sous-marines, des défis rythmiques et des affrontements en plusieurs phases.



• Bande-son mémorable – Des thèmes musicaux distincts pour chaque lieu et chaque combat de boss.



• Un Metroidvania conçu avec soin – Développé dans le respect de l’héritage du genre et en mettant l’accent sur la cohérence, la finition et l’expression du joueur.







En développement depuis 2020 et initialement annoncé sous le nom de Deathstick, Akatori un metroidvania développé par sortira le 6 aout sur Steam, et le 12 aout sur PS4/PS5/XO/XS. Le jeu arrivera courant 2027 sur NS2.Si vous êtes intéressé, sachez que vous avez raté la démo, elle était disponible encore hier.