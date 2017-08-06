Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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Jeux Vidéo
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 06/18/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] ReStory: Chill Electronics Repairs - Demo
Simulation




Éditeur: tinyBuild
Développeur: Mandragora
Genre: Simulation
Plateforme: PC
Langues: Français, anglais...
Date de sortie: 2026 (Démo 16/06/2026)


Développez votre petit magasin de réparations électroniques dans le Tokyo des années 2000. Restaurez des consoles de jeu, des téléphones portables et autres objets nostalgiques. Écoutez les histoires de vos clients et observez l’impact de vos décisions sur leurs vies et votre boutique.



Steam
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    posted the 06/18/2026 at 08:35 AM by bourbon
    comments (3)
    keiku posted the 06/18/2026 at 08:43 AM
    bon je le fais déja moi même pour mes consoles en vrai, ai je vraiment besoin de payer un jeu pour ca
    bourbon posted the 06/18/2026 at 11:37 AM
    keiku Je le fais également, il faut bien entretenir ses consoles mine de rien ^^

    Ceci dit, le jeu a l'air vraiment tranquille et change un peu de l'ordinaire. En tout cas je trouvais sympa de le partager
    keiku posted the 06/18/2026 at 03:14 PM
    bourbon C'était une note d'humour, j'ai essayer la démo et ca reste sympa, dans la même veine que trash goblin offert sur l'épic store
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