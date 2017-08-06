description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur: tinyBuild
Développeur: Mandragora
Genre: Simulation
Plateforme: PC
Langues: Français, anglais...
Date de sortie: 2026 (Démo 16/06/2026)
Développez votre petit magasin de réparations électroniques dans le Tokyo des années 2000. Restaurez des consoles de jeu, des téléphones portables et autres objets nostalgiques. Écoutez les histoires de vos clients et observez l’impact de vos décisions sur leurs vies et votre boutique.
Ceci dit, le jeu a l'air vraiment tranquille et change un peu de l'ordinaire. En tout cas je trouvais sympa de le partager