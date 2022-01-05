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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/08/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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MIGHTREYA de nouveau repoussé
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MIGHTREYA est un jeu vidéo développé par Wazen un ancien développeur de Devil May Cry. Prévu pour mi-2026 après un premier report en 2025, on apprend que le jeu est de nouveau repoussé, toujours sans date de sortie. Wazen garantit qu'il travaille afin de garantir la qualité de son projet.

Merci infiniment pour votre soutien indéfectible à MIGHTREYA.

J'avais précédemment annoncé une sortie prévue pour le premier semestre 2026.

Cependant, afin de garantir la meilleure qualité possible pour le jeu, j'ai pris la difficile décision de reporter sa sortie. Je présente mes sincères excuses à tous ceux qui l'attendaient avec impatience.

Ce report est une étape positive pour peaufiner le jeu et l'amener à son plein potentiel. Je consacre actuellement toute mon énergie à peaufiner l'action, l'expérience visuelle et le gameplay en général.

Je vous promets une expérience inoubliable qui dépassera vos attentes. Merci de votre patience. Je publierai les vidéos de développement comme d'habitude.

Merci de votre compréhension.


Automaton - https://automaton-media.com/en/news/former-devil-may-cry-dev-delays-solo-developed-anime-superhero-action-game-mightreya-indefinitely-to-further-polish-gameplay-and-visuals/
    tags : 505 games mightreya wazen
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    posted the 06/08/2026 at 01:39 PM by masharu
    comments (1)
    kujotaro posted the 06/08/2026 at 02:36 PM
    Ça a l'air stylé
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