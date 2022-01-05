Actualité

Merci infiniment pour votre soutien indéfectible à MIGHTREYA.



J'avais précédemment annoncé une sortie prévue pour le premier semestre 2026.



Cependant, afin de garantir la meilleure qualité possible pour le jeu, j'ai pris la difficile décision de reporter sa sortie. Je présente mes sincères excuses à tous ceux qui l'attendaient avec impatience.



Ce report est une étape positive pour peaufiner le jeu et l'amener à son plein potentiel. Je consacre actuellement toute mon énergie à peaufiner l'action, l'expérience visuelle et le gameplay en général.



Je vous promets une expérience inoubliable qui dépassera vos attentes. Merci de votre patience. Je publierai les vidéos de développement comme d'habitude.



Merci de votre compréhension.

MIGHTREYA est un jeu vidéo développé par Wazen un ancien développeur de Devil May Cry. Prévu pour mi-2026 après un premier report en 2025, on apprend que le jeu est de nouveau repoussé, toujours sans date de sortie. Wazen garantit qu'il travaille afin de garantir la qualité de son projet.