description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
La collaboration entre Wuthering Waves et Cyberpunk: Edgerunners avait été annoncé le mois dernier, Lucy et Rebecca arriveront dans le jeu de Kuro Games dans un évènement collaboratif à partir du 8 juin. Durant le laps de temps, les joueurs auront par ailleurs accès à une portion de Night City.
Voici le trailer pour Lucy, et j'inclus celui de Rebecca présenté un peu plus tôt dans la semaine.
Perso j'attends plus Lucilla pour aller avec Hiyuki et enfin libérer Lynae qui est indispensable dans toutes les teams depuis la 3.0