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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
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creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/05/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Wuthering Waves × Cyberpunk: Edgerunners - Trailer pour Lucy
Actualité
La collaboration entre Wuthering Waves et Cyberpunk: Edgerunners avait été annoncé le mois dernier, Lucy et Rebecca arriveront dans le jeu de Kuro Games dans un évènement collaboratif à partir du 8 juin. Durant le laps de temps, les joueurs auront par ailleurs accès à une portion de Night City.

Voici le trailer pour Lucy, et j'inclus celui de Rebecca présenté un peu plus tôt dans la semaine.





    tags : wuthering waves kuro games cyberpunk edgerunners
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    posted the 06/05/2026 at 02:21 PM by masharu
    comments (1)
    apollokami posted the 06/05/2026 at 02:33 PM
    La collab à l'air top
    Perso j'attends plus Lucilla pour aller avec Hiyuki et enfin libérer Lynae qui est indispensable dans toutes les teams depuis la 3.0
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