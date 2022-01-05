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La collaboration entre Wuthering Waves et Cyberpunk: Edgerunners avait été annoncé le mois dernier, Lucy et Rebecca arriveront dans le jeu de Kuro Games dans un évènement collaboratif à partir du 8 juin. Durant le laps de temps, les joueurs auront par ailleurs accès à une portion de Night City.Voici le trailer pour Lucy, et j'inclus celui de Rebecca présenté un peu plus tôt dans la semaine.