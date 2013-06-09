SONY Waypoint
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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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SONY Waypoint
187
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 06/05/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Wolverine : quelques détails en plus sur la progression et new game+
Les studios Sony


Logan doit toujours aller de l'avant...

« Logan est un personnage qui est constamment poussé à aller de l'avant, que ce soit par un besoin urgent, par le sens du devoir ou par la volonté de faire la lumière sur son passé », explique Daly. « Il ne s'attache jamais vraiment à un endroit précis et ne cesse d'errer. L'un des aspects où je pense que nous avons particulièrement bien réussi, c'est que les missions de l'histoire ont ce rythme propre aux bandes dessinées, où l'action et l'intrigue avancent sans cesse à un rythme effréné. »


...de level en level

En d'autres termes, il s'agit d'une expérience plus linéaire, qui se déroule de level en level. « Nous voulions apporter de la variété à nos niveaux », poursuit Daly, « c’est pourquoi certains d’entre eux offrent un aperçu de cette expérience, où l’espace est un peu plus ouvert et où vous disposez d’une certaine liberté d’action, mais sans base d’où vous revenez sans cesse pour tenter de tout accomplir. C’est vraiment une histoire qui avance à un rythme soutenu. »


Des moments moins réjouissants

On note également quelques moments moins réjouissants dans les scènes où il interagit avec d'autres personnages Marvel


New Game+

Mais en plus, le disque inclut le mode New Game Plus, ce qui signifie qu’une fois la campagne terminée, si vous le souhaitez, vous pouvez rejouer le jeu. Notre objectif était de faire en sorte que cette deuxième partie soit tout aussi amusante que la première. Nous avons donc accéléré un peu le rythme, augmenté le niveau de danger et renforcé l'intensité. Il y a juste quelques éléments supplémentaires à débloquer qui modifient vraiment la dynamique du gameplay pour que la deuxième partie reste passionnante.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/marvels-wolverine-city-explore-base-length/
    tags : wolverine insomniac ps5
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    icebergbrulant, beppop
    posted the 06/05/2026 at 08:59 AM by jenicris
    comments (10)
    beppop posted the 06/05/2026 at 09:17 AM
    Très bien tout ça je veux une aventure hyper intense avec des situations/décors variés
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 09:23 AM
    Par contre j'ai vu hier que les X-Men n'existent pas dans ce jeu... ils sont sérieux ?
    neptonic posted the 06/05/2026 at 09:27 AM
    ça me fait penser à 007 First light que je suis entrain de faire, c'est hyper varié. ça fait du bien des jeux plus focus.
    abookhouseboy posted the 06/05/2026 at 09:27 AM
    redxiii102 Apparemment l'équipe informelle de mutants s'appellerait Team X.

    On est chanceux, l'équipe aurait pu s'appeler X-Women, Men, Others, Prefer not to say and Don't know.
    thelastone posted the 06/05/2026 at 09:31 AM
    Mon jeu de la conf , balec du monde ouvert on en bouffe tropp je veux un jeu où je peux me défouler
    victornewman posted the 06/05/2026 at 09:34 AM
    Moi, je veux juste incarner Sabretooth, rien à foutre de Logan.
    loreislife posted the 06/05/2026 at 09:38 AM
    Redxiii102 Il y aurait même des dynamiques différents dans les combats selon la personne avec toi: dans le trailer ti vois que Jean Grey te ''lance'' les ennemis, avec Sabretooth, y'aurait une dynamique de ''au moment où tu mets le coup fatal, il te pique ton kill''
    alozius posted the 06/05/2026 at 10:12 AM
    Sinon on peut avoir la surprise de découvrir les choses quand le jeu sera dispo? C’est abusé le flot d’informations, quelle époque de merde.
    rider288 posted the 06/05/2026 at 10:17 AM
    Je le prendrais sans doute Day one, mais Insomniac va falloir améliorer le moteur.
    redxiii102 posted the 06/05/2026 at 10:25 AM
    abookhouseboy ouais...mais ça pue le wokisme derrière ça quand même. M'enfin bon. Même pas de Charles Xavier alors que c'est quand même lui a aidé tous les mutants à se retrouver.
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