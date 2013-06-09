« Logan est un personnage qui est constamment poussé à aller de l'avant, que ce soit par un besoin urgent, par le sens du devoir ou par la volonté de faire la lumière sur son passé », explique Daly. « Il ne s'attache jamais vraiment à un endroit précis et ne cesse d'errer. L'un des aspects où je pense que nous avons particulièrement bien réussi, c'est que les missions de l'histoire ont ce rythme propre aux bandes dessinées, où l'action et l'intrigue avancent sans cesse à un rythme effréné. »

En d'autres termes, il s'agit d'une expérience plus linéaire, qui se déroule de level en level. « Nous voulions apporter de la variété à nos niveaux », poursuit Daly, « c’est pourquoi certains d’entre eux offrent un aperçu de cette expérience, où l’espace est un peu plus ouvert et où vous disposez d’une certaine liberté d’action, mais sans base d’où vous revenez sans cesse pour tenter de tout accomplir. C’est vraiment une histoire qui avance à un rythme soutenu. »

On note également quelques moments moins réjouissants dans les scènes où il interagit avec d'autres personnages Marvel

Mais en plus, le disque inclut le mode New Game Plus, ce qui signifie qu’une fois la campagne terminée, si vous le souhaitez, vous pouvez rejouer le jeu. Notre objectif était de faire en sorte que cette deuxième partie soit tout aussi amusante que la première. Nous avons donc accéléré un peu le rythme, augmenté le niveau de danger et renforcé l'intensité. Il y a juste quelques éléments supplémentaires à débloquer qui modifient vraiment la dynamique du gameplay pour que la deuxième partie reste passionnante.