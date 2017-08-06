Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
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official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/29/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Seed of Nostalgia / Trailer
RPG




Editeur : Primitive Pixels
Développeur : James Sloan / Primitive Pixels
Genre : RPG
Prévu sur PC/Consoles
Date de sortie : 2026
Langues : Anglais / Espagnol / Portugais.

Depuis des siècles, le village isolé d'Arboreum, niché au sommet du colossal Arbre-Monde Verdan'Thala, protège la mystique Lumenite, source primordiale de vie et d'équilibre.
Attila, jeune et prometteur initié de l'Ordre de Lumen, est sur le point d'achever sa formation et de remplir son devoir de protéger l'arbre sacré. Cependant, un événement mystérieux perturbe son rite d'Ascension ancestral et plonge son village dans le désespoir.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=Honpj0cY91g&t
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    posted the 05/29/2026 at 08:20 AM by nicolasgourry
    comments (2)
    malroth posted the 05/29/2026 at 08:36 AM
    Pas traduit en fr...

    Si ya un truc que j'accepterai avec l'iA dans les jeux c'est que ça traduit Chaque jeu en la langue choisie.

    Genre le skilankais qui achete le jeu, il l'a dans sa langue.

    Je prefere une traduction iA que pas de trad Du tout. Ne serait ce que pour comprendre le sens des phrases.

    Ça me saoule les jeux non traduit.
    nicolasgourry posted the 05/29/2026 at 08:39 AM
    malroth tant que le jeu n'est pas avec une date précise, je me dis que peut-être, il y aura d'autres langues d'ici là.
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