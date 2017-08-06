Editeur : Primitive Pixels

Développeur : James Sloan / Primitive Pixels

Genre : RPG

Prévu sur PC/Consoles

Date de sortie : 2026

Langues : Anglais / Espagnol / Portugais.

Depuis des siècles, le village isolé d'Arboreum, niché au sommet du colossal Arbre-Monde Verdan'Thala, protège la mystique Lumenite, source primordiale de vie et d'équilibre.Attila, jeune et prometteur initié de l'Ordre de Lumen, est sur le point d'achever sa formation et de remplir son devoir de protéger l'arbre sacré. Cependant, un événement mystérieux perturbe son rite d'Ascension ancestral et plonge son village dans le désespoir.