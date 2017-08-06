description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Editeur : Primitive Pixels
Développeur : James Sloan / Primitive Pixels
Genre : RPG
Prévu sur PC/Consoles
Date de sortie : 2026
Langues : Anglais / Espagnol / Portugais.
Depuis des siècles, le village isolé d'Arboreum, niché au sommet du colossal Arbre-Monde Verdan'Thala, protège la mystique Lumenite, source primordiale de vie et d'équilibre.
Attila, jeune et prometteur initié de l'Ordre de Lumen, est sur le point d'achever sa formation et de remplir son devoir de protéger l'arbre sacré. Cependant, un événement mystérieux perturbe son rite d'Ascension ancestral et plonge son village dans le désespoir.
Si ya un truc que j'accepterai avec l'iA dans les jeux c'est que ça traduit Chaque jeu en la langue choisie.
Genre le skilankais qui achete le jeu, il l'a dans sa langue.
Je prefere une traduction iA que pas de trad Du tout. Ne serait ce que pour comprendre le sens des phrases.
Ça me saoule les jeux non traduit.