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Annoncée hier, Blue Reflection Quartet est une compilation regroupant 4 contenus : Blue Reflection, Blue Reflection: Sun et Blue Reflection: Second Light ainsi que la version jouable de l'anime Blue Reflection: Ray.Si je vous en parle en vrai, c'est que ces rééditions seront censurées par rapport aux jeux d'origines, en plus du fait qu'en occident Koei Tecmo ne sortira cette compile qu'en format dématériel. Au-delà de rhabiller les héroïnes sur certains passages suggestifs, des choix de dialogues voire des scènes seront retirées des jeux. Mel Kishida, superviseur et chara-designer de la série Blue Reflection, explique que ces changements sont réalisés afin de convenir à la "tendance moderne". Des scènes suggestives, oui, mais dans des contextes de camaraderies entre filles pourtant compréhensibles par toute personne normalement constituée. Mais bon.Blue Reflection Quartet est prévu pour le 30 juin sur NS1, NS2, PS5 et Steam.