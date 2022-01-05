profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
10
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/28/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 299
visites since opening : 664336
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
Koei Tecmo annonce la compile Blue Reflection Quartet
Actualité


Annoncée hier, Blue Reflection Quartet est une compilation regroupant 4 contenus : Blue Reflection, Blue Reflection: Sun et Blue Reflection: Second Light ainsi que la version jouable de l'anime Blue Reflection: Ray.




Si je vous en parle en vrai, c'est que ces rééditions seront censurées par rapport aux jeux d'origines, en plus du fait qu'en occident Koei Tecmo ne sortira cette compile qu'en format dématériel. Au-delà de rhabiller les héroïnes sur certains passages suggestifs, des choix de dialogues voire des scènes seront retirées des jeux. Mel Kishida, superviseur et chara-designer de la série Blue Reflection, explique que ces changements sont réalisés afin de convenir à la "tendance moderne". Des scènes suggestives, oui, mais dans des contextes de camaraderies entre filles pourtant compréhensibles par toute personne normalement constituée. Mais bon.



Blue Reflection Quartet est prévu pour le 30 juin sur NS1, NS2, PS5 et Steam.
NoisyPixel - https://noisypixel.net/blue-reflection-quartet-details-timeline-mode-story-updates/
    tags : gust koei tecmo blue reflection
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/28/2026 at 10:18 AM by masharu
    comments (3)
    shirou posted the 03/28/2026 at 10:22 AM
    Du coup ils vont aussi enlever le fait que lorsqu'il pleut le haut de Hina se retrouve mouillé ?
    olex posted the 03/28/2026 at 10:26 AM
    Uniquement en digital chez nous. Un petit espoir d'avoir la langue anglaise incluse dans les versions physiques asiatiques (comme ce fut pour Ryza DX), mais rien n'est acquis. Ça valait le coup de signer un partenariat d'édition chez Bandai-Namco... Et en plus c'est davantage censuré que sur les opus d'origine...

    Koei-Tecmo qui se voulait ambitieux en étant dans le top 5 des éditeurs JV d'ici 2029, ben c'est raté d'avance.
    sardinecannibale posted the 03/28/2026 at 11:16 AM
    Ridicule.
    Il faudrait régler une bonne fois pour toutes ces questions avec Visa et Mastercard. Si le problème vient de là à nouveau. Se passer des États-Unis est une question de survie.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo