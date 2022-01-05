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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 03/19/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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TurretGirls se dote d'un mode photo, et date pour Bunny Garden 2
Actualité
2 actualités en 1. D'abord, Bunny Garden 2 se voit déjà une date de sortie, ça sera le 16 avril prochain sur Steam et NS1, on rappelle que cette version est censuré par rapport à la version Steam. On a également la présentation des 2 nouvelles héroïnes : Kuon et Runa, avec quelques visuels supplémentaires.






Concernant TurretGirls, le jeu voit ajouter un mode photo assez complet . Un concours de photo est organisé sur le serveur Discord du jeu.

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/roguelike-pantyshot-shooter-turretgirls-adds-photo-mode-update-which-allows-you-to-freely-adjust-clothing-damage-of-the-heroines-battle-worn-uniform/
    tags : bunny garden turretgirls
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    posted the 03/19/2026 at 10:18 AM by masharu
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