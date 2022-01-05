description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
2 actualités en 1. D'abord, Bunny Garden 2 se voit déjà une date de sortie, ça sera le 16 avril prochain sur Steam et NS1, on rappelle que cette version est censuré par rapport à la version Steam. On a également la présentation des 2 nouvelles héroïnes : Kuon et Runa, avec quelques visuels supplémentaires.
Concernant TurretGirls, le jeu voit ajouter un mode photo assez complet . Un concours de photo est organisé sur le serveur Discord du jeu.