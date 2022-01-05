Actualité









2 actualités en 1. D'abord, Bunny Garden 2 se voit déjà une date de sortie, ça sera le 16 avril prochain sur Steam et NS1, on rappelle que cette version est censuré par rapport à la version Steam. On a également la présentation des 2 nouvelles héroïnes : Kuon et Runa, avec quelques visuels supplémentaires.Concernant TurretGirls, le jeu voit ajouter un mode photo assez complet. Un concours de photo est organisé sur le serveur Discord du jeu.