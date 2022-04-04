SONY Waypoint
Gran Turismo 7
Gran Turismo 7
Playstation 5
Sony Interactive Entertainment
Polyphony Digital
genre : course
multiplayer : oui
04/04/2022
other versions : PlayStation 4
group information
SONY Waypoint
SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
anakaris
09/06/2013
12/21/2025
L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
Gran Turismo 7 compte 2 millions de joueurs actifs mensuels — et ce nombre continue de croître
Les studios Sony


Lors d'une interview accordée lors de la finale mondiale de la Gran Turismo World Series 2025 ici à Fukuoka, au Japon, le producteur de la série, Kazunori Yamauchi, a révélé que Gran Turismo 7 comptait actuellement plus de deux millions de joueurs actifs par mois, et, plus impressionnant encore, que ce nombre continuait d'augmenter.


« Gran Turismo 7 est sorti depuis plusieurs années, mais il compte toujours plus de 2 millions d'utilisateurs actifs, et le nombre de nouveaux utilisateurs ne cesse d'augmenter », a déclaré Yamauchi. « Gran Turismo 7 connaît actuellement le plus grand succès de tous les titres Gran Turismo que nous avons proposés par le passé. Nous n'avons jamais connu un tel phénomène auparavant, pas plus que PlayStation. »

Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est que cette croissance se produit sans la stratégie traditionnelle de « baisse de prix » généralement utilisée pour redynamiser les titres plus anciens.


Bien sûr, cela pourrait également avoir des conséquences intéressantes sur le développement potentiel de Gran Turismo 8. Même si le 30e anniversaire du jeu approche à grands pas et que Polyphony Digital pourrait être tenté de faire quelque chose de spécial pour l'occasion, Sony Interactive Entertainment voudra-t-il plutôt surfer sur cette vague ?
GTplanet - https://www.gtplanet.net/gt7-2-million-monthly-users-20251221/
    escobar, aozora78, plistter
    posted the 12/21/2025 at 12:12 PM by jenicris
    comments (11)
    walterwhite posted the 12/21/2025 at 12:40 PM
    Pas étonnant, suivi exemplaire depuis 3 ans et demi. Un pur bijou ce GT !
    wickette posted the 12/21/2025 at 12:57 PM
    C’est la meilleure semi-simulation vu le naufrage Forza Motorsport et les autres aussi

    J’ai pas mal de gros soucis avec après, le grinding est encore vraiment too much, le mode café ne remplacera jamais un mode carrière que les gens demandent depuis si longtemps

    Ils vendent des credits dans leur store et du coup leur design du jeu niveau grinding/achat est orienté pour te faire casquer sur leur PSN (perso jamais je mettrais 1€ dedans). GT a toujours voulu rendre l’acquisition des voitures plus difficile que dans d’autres jeux mais c’est trop ici
    kurosu posted the 12/21/2025 at 01:47 PM
    wickette c'est pas le grind le problème, car les voitures tu peux les avoir sans problème en faisant les contenus qu'il y a.

    C'est juste qu'il y a pas assez de voiture récompense, vu que c'est mangé par les tickets des pièces tuning qui servent à rien.
    vyse posted the 12/21/2025 at 02:07 PM
    Je me suis arrêté a GT3 A-spec ; le plus grand boum technique de la voiture
    wickette posted the 12/21/2025 at 04:04 PM
    kurosu
    Les voitures chers c'est vraiment long le grinding, niveau récompense aussi c'est pas ouf, c'est pas un problème de les avoir (encore heureux dans un jeu à 70E ^^) mais le temps pris pour avoir une voiture.

    Une 917K et j'aimerai vraiment pouvoir l'avoir dans le jeu c'est ma voiture de collection préférée irl, 20 millions de crédits pour l'avoir, entretemps tu grind, comme tu dois économiser masse, tu peux pas acheter à côté sinon retour à la case départ, et le temps que ça prend pour 20 millions de crédits si tu veux pas faire certains events ultra pénibles...bonjour quoi.

    Par exemple avoir le gold sur les certifications, faut donner plus d'argent qu'un misère, surtout le dernier challenge avec une 917K sur spa sous la pluie, tonne d'exemple où juste tu joues au jeu et tu te retrouves avec 20K crédits sur certains éléments en finissant premier/gold, c'est absurde


    20 millions c'est un cas rare mais c'est loin d'être la seule voiture chère, t'as des voitures à 3, 5, 18 millions, c'est juste pénible le temps de grinding pour trop de modèles, surtout les voitures "légendaires" que tout le monde connait et tout le monde veut est vraiment trop long j'ai l'impression d'être sur un F2P parfois.
    sonilka posted the 12/21/2025 at 04:30 PM
    kurosu le grind est un problème puisque si tu veux profiter d'un modèle légendaire c'est plusieurs millions jusqu'à 20M max. Heureusement que les développeurs ont fixé la limite à 20 d'ailleurs. Le pire c'est que le prix de nombreux modèles a été revu à la hausse ces 2 dernières années. Par exemple y a des modèles que j'ai acheté l'année de la sortie du jeu (2022) et bien aujourd'hui ces memes modèles sont vendus 3/4/5 voire 6 millions de plus
    kurosu posted the 12/21/2025 at 04:52 PM
    wickette sonilka Ça dépend ce que vous appelez Grind, car en jouant normalement il y a moyen d'avoir la somme pour même les 20M d'une voiture de légende.
    Parceque si vous voulez la voiture chère des le début du jeu, oui va falloir faire du Grind, mais c'est vouloir sauter les étapes.
    Là par exemple j'ai refait une nouvelle save en 250h sans grinder, j'ai gagné 250M cr et j'ai encore une bonne partie d'event à finir pour récupérer les cr ( j'ai compté, je peux avoir encore 50M cr en récompense)
    Parcontre pour avoir toute la collection de voiture qui me rester, va falloir grinder 50h environ à cause de ces voitures à 20M
    wickette posted the 12/21/2025 at 05:25 PM
    kurosu j’ai pleins de voitures y compris la 917 legend moderne, c’est loin d’etre la première voiture que je collectionne

    Mais le truc c’est que j’estime que trop de parties du jeu ne me rémunèrent pas assez: café, licences, pleins de challenge/events

    1 million par heure, j’en suis pas là, sauf aux debuts quand tu peux gagner facilement des cr grace aux circuit experience

    Si je dois faire spa 1 heure c’est pas super passionnant une course d’endurance je préfère varier mon gameplay quand même, je trouve juste dommage que la repartition soit aussi mauvaise
    foxstep posted the 12/21/2025 at 06:40 PM
    Un régale. Ce jeu à réussi à faire ce que beaucoup de jeux ont flop. Trouver le bon équilibre entre le joueur classic solo et le hardcore, ainsi que ceux qui sont entre les deux. Meilleur exclu PS5 et meilleur jeu de caisse imo, et un des meilleurs jeux de la gen tout court.
    kurosu posted the 12/21/2025 at 08:47 PM
    wickette je vois ce que tu veux dire.
    Perso pour la nouvelle save histoire dy rejouer de temps en temps, je fais les time attack en ligne et les weekly race qui sont variés, 1h par semaine tu as mini 1M + récompense ticket voiture en fonction des semaines + 250k pour le bronze ou 2M pour l'or.
    Le plus simple, c'était d avoir des bonus de connexion pour ceux qui joue daily, ça aurait donner plus de souplesse pour les CR
    sonilka posted the 12/22/2025 at 12:41 PM
    kurosu tu es obligé de faire un choix entre les modèles. Si il y a plusieurs modèles que tu veux, il va te falloir jouer un bon moment. Et tout le monde n'a pas des centaines d'heures à mettre dans un jeu. Meme moi avec mes 300h il y a des modèles à 20M qui me manque et je n'aurai jamais parce que je ne joue plus au jeu comme avant. Et qu'il y a peu d'events rémunérateurs. Si encore le ticket de roulette journalier était intéressant mais meme pas, le système étant volontairement truqué (on tombe 99% du temps sur la plus petite récompense).
