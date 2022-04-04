Les studios Sony
Lors d'une interview accordée lors de la finale mondiale de la Gran Turismo World Series 2025 ici à Fukuoka, au Japon, le producteur de la série, Kazunori Yamauchi, a révélé que Gran Turismo 7 comptait actuellement plus de deux millions de joueurs actifs par mois, et, plus impressionnant encore, que ce nombre continuait d'augmenter.
« Gran Turismo 7 est sorti depuis plusieurs années, mais il compte toujours plus de 2 millions d'utilisateurs actifs, et le nombre de nouveaux utilisateurs ne cesse d'augmenter », a déclaré Yamauchi. « Gran Turismo 7 connaît actuellement le plus grand succès de tous les titres Gran Turismo que nous avons proposés par le passé. Nous n'avons jamais connu un tel phénomène auparavant, pas plus que PlayStation. »
Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est que cette croissance se produit sans la stratégie traditionnelle de « baisse de prix » généralement utilisée pour redynamiser les titres plus anciens.
Bien sûr, cela pourrait également avoir des conséquences intéressantes sur le développement potentiel de Gran Turismo 8. Même si le 30e anniversaire du jeu approche à grands pas et que Polyphony Digital pourrait être tenté de faire quelque chose de spécial pour l'occasion, Sony Interactive Entertainment voudra-t-il plutôt surfer sur cette vague ?
posted the 12/21/2025 at 12:12 PM by jenicris
J’ai pas mal de gros soucis avec après, le grinding est encore vraiment too much, le mode café ne remplacera jamais un mode carrière que les gens demandent depuis si longtemps
Ils vendent des credits dans leur store et du coup leur design du jeu niveau grinding/achat est orienté pour te faire casquer sur leur PSN (perso jamais je mettrais 1€ dedans). GT a toujours voulu rendre l’acquisition des voitures plus difficile que dans d’autres jeux mais c’est trop ici
C'est juste qu'il y a pas assez de voiture récompense, vu que c'est mangé par les tickets des pièces tuning qui servent à rien.
Les voitures chers c'est vraiment long le grinding, niveau récompense aussi c'est pas ouf, c'est pas un problème de les avoir (encore heureux dans un jeu à 70E ^^) mais le temps pris pour avoir une voiture.
Une 917K et j'aimerai vraiment pouvoir l'avoir dans le jeu c'est ma voiture de collection préférée irl, 20 millions de crédits pour l'avoir, entretemps tu grind, comme tu dois économiser masse, tu peux pas acheter à côté sinon retour à la case départ, et le temps que ça prend pour 20 millions de crédits si tu veux pas faire certains events ultra pénibles...bonjour quoi.
Par exemple avoir le gold sur les certifications, faut donner plus d'argent qu'un misère, surtout le dernier challenge avec une 917K sur spa sous la pluie, tonne d'exemple où juste tu joues au jeu et tu te retrouves avec 20K crédits sur certains éléments en finissant premier/gold, c'est absurde
20 millions c'est un cas rare mais c'est loin d'être la seule voiture chère, t'as des voitures à 3, 5, 18 millions, c'est juste pénible le temps de grinding pour trop de modèles, surtout les voitures "légendaires" que tout le monde connait et tout le monde veut est vraiment trop long j'ai l'impression d'être sur un F2P parfois.
Parceque si vous voulez la voiture chère des le début du jeu, oui va falloir faire du Grind, mais c'est vouloir sauter les étapes.
Là par exemple j'ai refait une nouvelle save en 250h sans grinder, j'ai gagné 250M cr et j'ai encore une bonne partie d'event à finir pour récupérer les cr ( j'ai compté, je peux avoir encore 50M cr en récompense)
Parcontre pour avoir toute la collection de voiture qui me rester, va falloir grinder 50h environ à cause de ces voitures à 20M
Mais le truc c’est que j’estime que trop de parties du jeu ne me rémunèrent pas assez: café, licences, pleins de challenge/events
1 million par heure, j’en suis pas là, sauf aux debuts quand tu peux gagner facilement des cr grace aux circuit experience
Si je dois faire spa 1 heure c’est pas super passionnant une course d’endurance je préfère varier mon gameplay quand même, je trouve juste dommage que la repartition soit aussi mauvaise
Perso pour la nouvelle save histoire dy rejouer de temps en temps, je fais les time attack en ligne et les weekly race qui sont variés, 1h par semaine tu as mini 1M + récompense ticket voiture en fonction des semaines + 250k pour le bronze ou 2M pour l'or.
Le plus simple, c'était d avoir des bonus de connexion pour ceux qui joue daily, ça aurait donner plus de souplesse pour les CR