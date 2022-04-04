Lors d'une interview accordée lors de la finale mondiale de la Gran Turismo World Series 2025 ici à Fukuoka, au Japon, le producteur de la série, Kazunori Yamauchi, a révélé que Gran Turismo 7 comptait actuellement plus de deux millions de joueurs actifs par mois, et, plus impressionnant encore, que ce nombre continuait d'augmenter.

« Gran Turismo 7 est sorti depuis plusieurs années, mais il compte toujours plus de 2 millions d'utilisateurs actifs, et le nombre de nouveaux utilisateurs ne cesse d'augmenter », a déclaré Yamauchi. « Gran Turismo 7 connaît actuellement le plus grand succès de tous les titres Gran Turismo que nous avons proposés par le passé. Nous n'avons jamais connu un tel phénomène auparavant, pas plus que PlayStation. »



Ce qui rend cela particulièrement remarquable, c'est que cette croissance se produit sans la stratégie traditionnelle de « baisse de prix » généralement utilisée pour redynamiser les titres plus anciens.

Bien sûr, cela pourrait également avoir des conséquences intéressantes sur le développement potentiel de Gran Turismo 8. Même si le 30e anniversaire du jeu approche à grands pas et que Polyphony Digital pourrait être tenté de faire quelque chose de spécial pour l'occasion, Sony Interactive Entertainment voudra-t-il plutôt surfer sur cette vague ?