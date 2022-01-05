description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
Troisième et dernière actualité que je vous partage concernant le jeu vidéo mêlant RPG et Blackjack intitulé Brave X Junction de Rideon Japan. Alors qu'il n'y avait aucun problème au Japon ainsi que du coté de Steam et de PlayStation, Nintendo of America avait bloqué la sortie sur NS1 du jeu en occident (à revoir ici). Le jeu a d'ailleurs été aussi banni sur les versions allemande, chinoise et saoudienne de Steam.
On apprend que malheureusement, mais afin de bénéficier du marché occidental Nintendo Switch malgré tout, Rideon a dû censurer son jeu après avoir consulté Nintendo. Ainsi l'armure bikini de la combattante et la robe de la magicienne ont été modifié pour la version occidentale du jeu. Version qui n'est d'ailleurs plus la même que la version japonaise, donc pour ceux qui ont un compte japonais vous pouvez vous procurer le jeu non-censuré ou vous orienté plutôt sur les versions Steam et PS4/PS5.