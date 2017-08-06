Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
Jeux Vidéo
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 12/10/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3944
visites since opening : 15984293
subscribers : 36
bloggers : 14
[Multi] Mariachi Legends / Nouveau trailer
Metroidvania




Éditeur : Halberd Studios
Développeur : Halberd Studios
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : Q2 2026
Langues : Anglais / Espagnol.

Vous incarnez Pablo Cruz, un détective qui a conclu un pacte avec la Mort elle-même. Elle lui a donné la capacité de se transformer en la puissante La Sombra, lui permettant de combattre les criminels qui s’en prennent à son village natal. En échange, Pablo a promis de ramener à Madre Catrina la seule chose qui lui a échappé : l’homme qui a défié son pouvoir et est devenu immortel.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=jOaIduUeX3U
    posted the 12/10/2025 at 09:25 AM by nicolasgourry
    comments (5)
    nicolasgourry posted the 12/10/2025 at 09:28 AM
    sonilka un jeu qui t'intéresse, il me semble.
    shanks posted the 12/10/2025 at 09:30 AM
    Vraiment la 2D qu'on aime.
    beyondgood074 posted the 12/10/2025 at 10:17 AM
    Tellement magnifique !
    aozora78 posted the 12/10/2025 at 10:21 AM
    La DA et l'ambiance !!
    Et le gameplay a l'air classique mais quand ça marche...
    choroq posted the 12/10/2025 at 10:22 AM
    coco en plus gore, Pablo, la sombra, Madre catrina, non rien a faire, je suis plus nordique, chevalier, robot, extraterrestre voir cyberpunk pour se genre. Très belle 2D.
