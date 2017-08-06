description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Halberd Studios
Développeur : Halberd Studios
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch
Date de sortie : Q2 2026
Langues : Anglais / Espagnol.
Vous incarnez Pablo Cruz, un détective qui a conclu un pacte avec la Mort elle-même. Elle lui a donné la capacité de se transformer en la puissante La Sombra, lui permettant de combattre les criminels qui s’en prennent à son village natal. En échange, Pablo a promis de ramener à Madre Catrina la seule chose qui lui a échappé : l’homme qui a défié son pouvoir et est devenu immortel.
Et le gameplay a l'air classique mais quand ça marche...