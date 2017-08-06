Éditeur : Halberd Studios

Développeur : Halberd Studios

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/PS5/XSX/Switch

Date de sortie : Q2 2026

Langues : Anglais / Espagnol.

Vous incarnez Pablo Cruz, un détective qui a conclu un pacte avec la Mort elle-même. Elle lui a donné la capacité de se transformer en la puissante La Sombra, lui permettant de combattre les criminels qui s’en prennent à son village natal. En échange, Pablo a promis de ramener à Madre Catrina la seule chose qui lui a échappé : l’homme qui a défié son pouvoir et est devenu immortel.