Actualité

Tout d'abord, nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui attendaient avec impatience notre sortie sur Steam.



Nous préparons depuis longtemps le lancement sur Steam, mais lors de la coordination avec les exigences de la plateforme, nous avons rencontré un problème qui ne peut être résolu de manière raisonnable avec la version actuelle du jeu.



Après de longues discussions en interne, nous avons décidé de ne pas procéder à la sortie sur Steam.



Nous regrettons profondément de décevoir tous ceux qui nous attendaient et nous encourageaient.



Nous avons envisagé plusieurs options pour rendre cette sortie possible, mais afin de préserver l'orientation fondamentale et la qualité globale du jeu, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne serait pas approprié d'apporter les ajustements nécessaires à ce stade.



Pour tous ceux qui ont soutenu la sortie sur Steam, nous distribuerons tout de même toutes les récompenses annoncées précédemment, notamment :



Les récompenses des événements communautaires liés à Steam et les récompenses des étapes franchies dans la liste de souhaits



Celles-ci seront envoyées après la mise à jour du 16 décembre.



Nous recherchons actuellement d'autres plateformes PC pouvant offrir un meilleur environnement pour BrownDust2, et dès qu'une décision sera prise, nous vous communiquerons les détails dès que possible.



Nous vous présentons nos sincères excuses pour ne pas avoir pu répondre à vos attentes cette fois-ci, et nous ferons de notre mieux pour vous remercier de votre soutien en vous offrant un service plus stable et plus satisfaisant.



Merci.