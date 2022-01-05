profile
all
Brown Dust 2 abandonne Steam, quand Brave X Junction est lui banni dans 3 pays
Actualité


Suite de l'actualité d'hier ici, on a appris cette nuit que le studio coréen NEOWIZ a décidé malheureusement d'abandonner la version Steam de son jeu mobile Brown Dust II. Les récompenses pour avoir atteint les 200k de liste de souhaite seront distribués pour les joueurs mobiles, et le studio promet de trouver des alternatives PC à Steam, encourageant les intéressés à essayer pour l'instant l'option PC de Google Play.



D'après les déclarations sur le site officiel, il est certain que les nouvelles règles en vigueurs sur les contenus pour adulte, déclamés par VISA et Mastercard suite au coup de lobbyistes pro-féministes, ont dû pousser Valve à bloquer la sortie de Brown Dust II sur Steam.

Tout d'abord, nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui attendaient avec impatience notre sortie sur Steam.

Nous préparons depuis longtemps le lancement sur Steam, mais lors de la coordination avec les exigences de la plateforme, nous avons rencontré un problème qui ne peut être résolu de manière raisonnable avec la version actuelle du jeu.

Après de longues discussions en interne, nous avons décidé de ne pas procéder à la sortie sur Steam.

Nous regrettons profondément de décevoir tous ceux qui nous attendaient et nous encourageaient.

Nous avons envisagé plusieurs options pour rendre cette sortie possible, mais afin de préserver l'orientation fondamentale et la qualité globale du jeu, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il ne serait pas approprié d'apporter les ajustements nécessaires à ce stade.

Pour tous ceux qui ont soutenu la sortie sur Steam, nous distribuerons tout de même toutes les récompenses annoncées précédemment, notamment :

Les récompenses des événements communautaires liés à Steam et les récompenses des étapes franchies dans la liste de souhaits

Celles-ci seront envoyées après la mise à jour du 16 décembre.

Nous recherchons actuellement d'autres plateformes PC pouvant offrir un meilleur environnement pour BrownDust2, et dès qu'une décision sera prise, nous vous communiquerons les détails dès que possible.

Nous vous présentons nos sincères excuses pour ne pas avoir pu répondre à vos attentes cette fois-ci, et nous ferons de notre mieux pour vous remercier de votre soutien en vous offrant un service plus stable et plus satisfaisant.

Merci.




Toujours concernant Steam, on a également appris que le jeu mêlant "RPG et Blackjack" Brave X Junction (qui a été banni par Nintendo en occident, à revoir ici) est quant à lui banni dans 3 pays dont 2 pas étonnant : La Chine, l'Arabie Saoudite, mais également en Allemagne. Ce dernier banni a eu effectivement des jeux gores et érotiques banni ces 3 décennies passées, mais il faut encore une fois le rappeler que Brave X Junction n'a aucun contenu suggestif en dehors de la simple apparence de la combattante et la magicienne.

Rideon Japan a déclaré que Valve a refusé de retirer le tag "frequent nudity and sexual content", poussant ces 3 pays à interdire l'accès au jeu. Pour l'occasion, l'éditeur a posté une image satirique montrant la combattante emprisonnée pour "port d'un bikini armure".

Automaton - https://automaton-media.com/en/news/racy-anime-gacha-game-brown-dust-2-no-longer-coming-to-steam-developers-considering-alternative-platforms/
    tags : steam neowiz brave x junction rideon brown dust ii
    posted the 12/09/2025 at 09:16 AM by masharu
    comments (2)
    abookhouseboy posted the 12/09/2025 at 10:35 AM
    Censure de merde.
    apollokami posted the 12/09/2025 at 11:32 AM
    Sur PC pas besoin de Steam, ce genre de jeu passe toujours par un launcher. Ils perdent en visibilité mais peuvent quand même toucher leurs joueurs.
