profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/08/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 211
visites since opening : 510345
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
A peine annoncée, la version Steam de Brown Dust 2 disparait
Actualité


Brown Dust II est un RPG et jeu mobile coréen sorti en 2023 sur mobile (iOS et Android) dans lequel vous pouvez obtenir de façon aléatoire type gacha des personnages masculins et féminins et on va dire qu'il y a un gros GROS effort sur les personnages féminins avec des apparences et des animations érotiques et même sexuelles qui valent le classement PEGI18 du jeu en Europe notamment.



La version PC sur Steam avait été annoncé récemment (il y a 3 semaines), le jeu devait sortir le 15 décembre prochain et aurait ainsi coïncidé avec l'évènement des 2 ans et demi. Les développeurs NEOWIZ avaient même annoncé qu'ils avaient atteint les 200000 joueurs qui ont ajouté leur jeu dans leur liste de souhait (whislist). Mais aujourd'hui il semblerait que la sortie du jeu soit compromise. Durant ce weekend Valve a retiré le jeu ainsi que la page de communauté du jeu de Steam.



Cette actualité à de quoi rappeler que Valve a toujours en place ses nouvelles restrictions ajoutées à la demande de VISA et Mastercard sur les contenus pour adultes.
Automaton - https://automaton-media.com/en/news/fan-service-heavy-gacha-game-brown-dust-2-disappears-from-steam-only-2-days-after-celebrating-200000-wishlists/
    tags : steam neowiz brown dust ii
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 12/08/2025 at 10:34 AM by masharu
    comments (0)
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo