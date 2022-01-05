Actualité

Brown Dust II est un RPG et jeu mobile coréen sorti en 2023 sur mobile (iOS et Android) dans lequel vous pouvez obtenir de façon aléatoire type gacha des personnages masculins et féminins et on va dire qu'il y a un gros GROS effort sur les personnages féminins avec des apparences et des animations érotiques et même sexuelles qui valent le classement PEGI18 du jeu en Europe notamment.La version PC sur Steam avait été annoncé récemment (il y a 3 semaines), le jeu devait sortir le 15 décembre prochain et aurait ainsi coïncidé avec l'évènement des 2 ans et demi. Les développeurs NEOWIZ avaient même annoncé qu'ils avaient atteint les 200000 joueurs qui ont ajouté leur jeu dans leur liste de souhait (whislist). Mais aujourd'hui il semblerait que la sortie du jeu soit compromise. Durant ce weekend Valve a retiré le jeu ainsi que la page de communauté du jeu de Steam.Cette actualité à de quoi rappeler que Valve a toujours en place ses nouvelles restrictions ajoutées à la demande de VISA et Mastercard sur les contenus pour adultes.