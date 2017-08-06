description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Unclear Games
Développeur : Unclear Games
Genre : Horreur
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Indonésien / Japonais / Coréen / Portugais / Polonais / Russe / Chinois / Thaï.
Jessica Park doit livrer une magnifique composition florale dans la ville lacustre de Joycliffe. Mais ce qui n'aurait dû être qu'une brève visite tourne au chaos lorsqu'une maladie mortelle commence à se propager à travers la ville. Cette maladie provoque une croissance incontrôlable des végétaux, qui se mettent à attaquer les humains et à transformer leurs victimes en monstres méconnaissables. Jessica est l'une des rares survivantes disposant des connaissances et du courage nécessaires pour sauver les autres et révéler le mystère derrière ces évènements inhumains. Pour ce faire cependant, elle va devoir rester en vie et se frayer un chemin à travers ce qui reste de Joycliffe : un jardin vivant... mais peuplé de créatures infernales.