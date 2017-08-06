Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
[PC] The Florist / Trailer
Horreur





Éditeur : Unclear Games
Développeur : Unclear Games
Genre : Horreur
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Indonésien / Japonais / Coréen / Portugais / Polonais / Russe / Chinois / Thaï.

Jessica Park doit livrer une magnifique composition florale dans la ville lacustre de Joycliffe. Mais ce qui n'aurait dû être qu'une brève visite tourne au chaos lorsqu'une maladie mortelle commence à se propager à travers la ville. Cette maladie provoque une croissance incontrôlable des végétaux, qui se mettent à attaquer les humains et à transformer leurs victimes en monstres méconnaissables. Jessica est l'une des rares survivantes disposant des connaissances et du courage nécessaires pour sauver les autres et révéler le mystère derrière ces évènements inhumains. Pour ce faire cependant, elle va devoir rester en vie et se frayer un chemin à travers ce qui reste de Joycliffe : un jardin vivant... mais peuplé de créatures infernales.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=Sbvgu1hnQkQ
    2
    Likes
    Who likes this ?
    idd, aozora78
    posted the 10/28/2025 at 03:37 PM by nicolasgourry
    comments (2)
    nicolasgourry posted the 10/28/2025 at 03:37 PM
    marchand2sable adamjensen idd peut-être que ça pourrait vous intéresser.
    idd posted the 10/28/2025 at 03:46 PM
    Ah oui tout à fait merci d'avoir pensé à moi, je vais l'ajouter à ma wishlist
