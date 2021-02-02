JeuxActu 18/20

Geeko 8,2/10

Gameblog 8/10

IGNFrance 8/10

SegaMag 8/10

Difficile de ne pas tirer son chapeau à SEGA avec ce Sonic Racing CrossWorlds, tant le jeu coche quasiment toutes les cases qu’on attend d’un bon jeu de karting arcade en 2025. Oui, Mario Kart World reste l’incontournable de la discipline pour des millions de joueurs, mais il faut bien admettre que le plombier moustachu s’est quelque peu assagi avec le temps. Là où Nintendo a choisi d’élargir son public avec une conduite plus permissive, des tracés XXL et des règles toujours plus tolérantes, Sonic Racing CrossWorlds prend le chemin inverse et s’impose comme l’option pour les vrais mordus de vitesse et de technique. Le drift est roi, la punition est immédiate en cas de sortie de piste, et les anneaux à gérer remplacent avantageusement les pièces trop classiques de Mario Kart. Mais là où CrossWorlds explose littéralement son concurrent, c’est dans la variété et la profondeur de son gameplay. Les gadgets changent complètement la façon d’aborder une course, que ce soit en ligne ou hors-ligne, et ouvrent la porte à des stratégies quasi infinies. Les CrossWorlds, eux, dynamitent la monotonie des circuits et transforment chaque partie en une expérience imprévisible, où la surprise est permanente. Ajoutez à cela un casting plus généreux que jamais, une personnalisation des véhicules enfin libérée, des modes de jeu complets et un cross-play qui fonctionne, et vous obtenez une proposition de SEGA qui n’a rien d’une simple alternative à Mario Kart World, mais bien un concurrent sérieux, mieux armé et, osons le dire, supérieur. Alors certes, tout n’est pas parfait : les hoverboards restent en retrait, l’interface a été dessinée avec des moufles, et certains trouveront peut-être le jeu chaotique du fait de la surcharge d'effets visuels. Mais nous, on n'y peux rien, on adore quand ça dégueule d'effets en tous genres.... Mais globalement, CrossWorlds réussit ce que beaucoup n’osaient espérer : réinventer la formule Sonic Racing sans trahir ses racines, tout en imposant un style plus nerveux, plus pointu, et surtout beaucoup plus fun à long terme que celui de son rival moustachu. Oui oui, Mario Kart World a trouvé son maître, et il s’appelle Sonic Racing CrossWorlds.Sonic Racing CrossWorlds est sans l’ombre d’un doute l’épisode le plus réussi de la franchise et pour la première fois une vraie alternative à Mariokart. Plus nerveux et peut-être même plus technique que son rival, le titre offre un gameplay arcade extrêmement plaisant et des boucles de gameplay passionnantes. Certes, il copie un peu sur son rival avec les enchainements de monde, mais le fait brillamment et sensiblement différemment. Avec son casting de haut vol, son gameplay survitaminé, ses superbes graphismes et son univers coloré, CrossWorlds est une vraie bonne surprise.Le retour du hérisson bleu sur la piste de course est très bien manœuvré par Sega. Plutôt que de prendre le risque d’un renouveau total, les équipes ont au contraire repris une formule qui fonctionnait déjà très bien pour la moderniser en s’inspirant de ce qu’elles avaient déjà pu créer auparavant. Fluide, nerveux et follement addictif, Sonic Racing CrossWorlds a de quoi ravir les amateurs du genre sur toutes les plateformes. On regrettera seulement un roster de lancement assez maigre, de même qu’un nombre de circuits Grands Prix trop restreint, sans oublier l’Aire de compétition qui n’emballera pas tout le monde. Mais, avec sa promesse d’accueillir du contenu régulier sur le long terme, il a tout pour devenir un nouvel incontournable dans le paysage des jeux de course.Plus nous jouons à Sonic Racing : CrossWorlds, plus nous y prenons du plaisir. La lourdeur du jeu s'efface au fil de notre maîtrise et lorsque nous nous enfonçons dans les méandres de la personnalisation des véhicules pour affiner notre style de jeu, en fonction de nos besoins et de notre façon de profiter d'un titre de ce genre. La concurrence reste dure sur ce genre et cet épisode ne conviendra clairement pas à tout le monde et ne sera pas aussi accessible au grand public que du coté de son rival moustachu. Nous avons ici un titre plus exigeant, plus punitif, moins simple à prendre en main, où la prise et le maintiens de vitesse sont capitales et la gestion des différentes armes plus importante encore. Le titre offre une véritable profondeur, à condition de lui accorder le temps nécessaire pour le maîtriser. Avec un contenu solide, sans être gargantuesque, il en gagnera avec le temps - nous le savons, car le jeu nous affiche directement les personnages et les courses à venir, payantes ou gratuites, au fil des prochains mois, au point même de donner au jeu un côté "rétention de joueur" un brin exacerbé. Si l'ergonomie du titre reste perfectible, on pourra profiter de nombreux modes de jeu plus ou moins réussis, mais relativement différents, le tout dans une mécanique multijoueur qui profite d'un crossplay capital pour la survie du jeu face à la concurrence.Les amateurs des précédents Sonic Racing devraient trouver leur compte avec Sonic Racing : Crossworlds, qui reproduit des sensations de conduite similaire, en rajoutant par-dessus un tas d'options de personnalisation, et qui fait preuve d'une belle générosité dans ses modes de jeu, et d'un sacré sens du spectacle. Dommage que les défauts des précédents volets, surtout la conduite des avions et des bateaux, n'aient pas corrigés, voire sont accentués, et que plus de moyens n'aient pas été dédiés à l'aspect technique. Malgré tout, Sonic Racing Crossworlds est un titre vraiment fun, pour peu qu'on soit réceptif à sa proposition un peu foutraque.