Tests

Quand depuis les années 90, la règle est établie sur le fait que chaque support Nintendo se doit impérativement de proposer un nouveau, personne n’aurait pu s’attendre à ce que 11 longues années soient soudainement nécessaires entre la sortie de deux nouveaux crus. On en connaît les raisons, il est inutile de revenir dessus et après avoir bien poncé le jeu depuis le Day One du 5 juin, au tour de votre serviteur de pouvoir dresser un avis sur cequi devrait nous accompagner pendant facilement 7 ou 8 ans de plus. Et pourquoi pas davantage d’ailleurs.Une décennie d’attente, c’est le besoin aussi d’un renouvellement et j’ose avouer que j’aurais pu lâcher un billet sur un changement total de forme pour la franchise, évoluant tel un papillon pour obtenir « Nintendo Kart » dont l’existence n’aurait aucunement été surprenante après l’arrivée de Link et des représentants de Splatoon dans, sans oublier du F-Zero dans les circuits. Les portes étaient grandes ouvertes, mais Nintendo les a refermées aussitôt (et c’est fort dommage) pour plutôt se lancer dans une tentative de monde ouvert, avec plus ou moins de réussite. Car tant vanté durant la communication, le mode Balade est celui qui déçoit le plus et on se demande même si les développeurs y croyaient vraiment vu que le mode est relégué sur un tout petit onglet tout en bas à droite de l’écran sur l’accueil.On aurait pu avoir une vraie campagne solo, qu’importe si elle se retrouve scénarisée au minimum syndical comme danset(et encore, pas tous), on aurait pu avoir ce fantasme tant souhaité d’un délire à lajusqu’à inclure des boss, mais non, toujours pas, mais vous pourrez vous balader dans un gigantesque espace plein de vide nous faisant directement regretter l’absence de 200cc pour filer plus vite. Il sera possible d’inviter des amis souhaitant perdre autant de temps que vous pour prendre des photos, mais l’intérêt principal résidera en fait dans la dissimulation de multiples défis parfois quand même bien ardus mais aux récompenses sans intérêt (des autocollants à mettre sur le kart, un à la fois…). A défaut d’avoir su trouver des idées pour offrir de la densité d’intérêt à ce monde ouvert (demandez à la communauté la prochaine fois), il y avait quand même matière à motiver le joueur par exemple en limitant drastiquement le casting pour les débloquer à l’ancienne par ces défis justement plutôt que de se fier au pouvoir aléatoire d’un Kamek, et pareil pour les costumes. Mais non. Et au final, après une ou deux « balades », on en revient à l’essentiel depuis toujours, mais reconnaissons tout de même un truc : la mini-map à l’écran est juste magnifique.Car la vraie formule ne change elle évidemment pas avec notamment son indispensable mode Grand Prix fait de 8 sessions dont une à débloquer, chacune répartie en 4 courses sous modes 50, 100 et 150cc. Encore une fois, pas de 200cc malheureusement alors que certains parcours s’y prêteraient encore mieux que dansmais il faut croire qu’il faut garder un peu de mou pour les années à venir en plus d’une fournée de DLC (et des costumes du coup ?). Pas de grande surprise de ce côté là et si l’on arrive pas à se détacher de la tête le potentiel d’un medley de toutes les licences Nintendo, la variété reste de mise sans trop surprendre après autant d’épisodes. Graphiquement aussi, le up reste présent sans être éclatant mais il y a pour le coup la justification évidente des très nombreux clins d’œil et détails à l’écran (jusqu’au monde ouvert en arrière-plan), le surplus d’animations comme le souhaite Nintendo depuis quelques temps et bien entendu le simple fait de concourir cette fois à 24 simultanément sans jamais faire fléchir le 60FPS.Après comme tout, la qualité des circuits sera laissée au goût de chacun mais la sélection est de mon avis plutôt bonne bien que l’on peut souffler vite du chaud ou froid, et pas d’un circuit à l’autre mais plutôt d’une portion à l’autre. La largesse n’est pas un problème (à 24, faut bien de la place) mais juste que certains coins peuvent être explosifs en sensation (le circuit des sorbets, où la bonne idée des sauts sur les vagues façon jet-ski) quand d’autres sont fait de « rien » le temps de quelques secondes. De nombreuses heures en ligne ont néanmoins démontrées que c’était néanmoins là que se trouvaient la majorité des instants à risque, là où certains s’amusent du vide pour balancer la sauce, ce qui accentue certes un tout léger côté tactique, allez admettons. Les félicitations s’imposent tout de même pour le coup des circuits rétros plus transformés que jamais, notamment le fameux Circuit Mario qui reprend à lui seul les trois types du jeu original, et même s’il faudra payer, on a déjà hâte de voir ce qui sera fait à l’avenir avec les anciens circuits. Oui, le Baby Park à 24 concurrents, on veut le vivre en vrai.Pour en revenir au monde ouvert, sa principale force ne va au final pas se situer dans les balades mais par l’ajout d’un nouveau mode incarnant l’une des principales forces de: la survie. Ici, les coupes proposent un enchaînement non-stop comme si nous étions sur un seul circuit ultra long qui en fait en réuni plusieurs à chaque fois, avec les traînards éliminés à chaque checkpoint jusqu’à atteindre au moins le top 4 à la ligne d’arrivée. Il n’y a absolument rien d’inédit dans le concept mais bordel, c’est d’une efficacité redoutable au niveau du fun et de la tension et clairement le mode sur lequel on se plaît à revenir le plus en ligne (connexion impeccable d’ailleurs, et il y a pourtant du monde comme vous le savez déjà). Un apport qui n’est d’ailleurs pas du luxe tant sur le reste, Nintendo se montre toujours aussi radin, peut-être en attendant d’éventuelles mises à jour ou autre DLC : pas de tournois en ligne, pas de possibilité de créer son enchaînement de circuits, toujours aussi peu d’options en mode VS (genre supprimer la carapace bleue, hm…). Il y a bien le mode Bataille mais bon, et faut avouer que l’exploitation de la caméra pour afficher la tronche de vos potes au-dessus de leur personnage est un prétexte à de sacrés fous-rires.Avec ces quelques points, on obtiendrait un résultat disons plutôt satisfaisant mais ce serait sans compter la principale évolution : le gameplay. Alors oui, les bases sont exactement les mêmes et on ne va pas décrire une nouvelle fois le concept après près de 30 ans d’existence, mais il faut reconnaître que la franchise n’a jamais autant gagné en profondeur qu’aujourd’hui. Le grand public y jouera un peu comme avant, jusqu’à bénéficier une nouvelle fois des aides à la conduite, mais très vite, les autres vont comprendre que les performances ne vont plus se jouer uniquement à quelques drifts et des champignons à activer au bon moment. Le nombre de micro-jump est plus élevé, l’enchaînement de figures offrent du boost, on a une fonction rewind pour revenir en arrière en cas de loupé (ça ne marche que pour vous mais utile pour récupérer un double objet qu’on vous a piqué) et surtout, le grind & wallrun change toute la donne à haut level au point de redéfinir la manière d’arpenter des pans entiers de circuits. Rien qui n’empêchera une bleue dans la tronche à 50m de la ligne d’arrivée mais ça, c’est un autre débat qui ne fait que perdurer.