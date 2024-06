Actualité

Avis aux joueurs mobile, la présentation commencera ce midi.- Présentation de l'évènement scénarisé de juillet.- Introduction de 2 Nikkes en version maillot de bain.- Nouveaux skins maillot de bain pour 3 Nikkes (dont celui de Maiden déjà révélé).- Annonce de la prochaine collaboration (Stellar Blade ?).En attendant, voici les prototypes pour les figurines de Rapi et Anis en maillot de bain à venir par Good Smile Company (d'autres figurines dédiés à Goddess of Victory: NIKKE ont aussi été annoncé au dernier Smile Fest 2024).Le récapitulatif :- Nouvel event scénarisé, centré sur les personnages de Sakura et Rosanna, deux des patronnes des mafias de l'Ark.De nouvelles Nikkes : Version estivales de Sakura et Rosanna.(tout comme les events d'été et d'hiver, ces versions sont limités et donc l'obtention ne sera possible que durant l'event seulement)Skins maillot de bain pour Viper, Maiden et Guilty.- Le skin premium pour Viper sera disponible via Costume Gacha (donc 50€...)- Le skin pour Maiden sera dans le Mission Pass de juillet.- Le skin de Guilty sera dans l'Event Pass.- La nouvelle collaboration est dédié cette fois à un mini-jeu qui répliquera le gameplay du jeu Dave The Diver.Skins plongeuses pour Artimon et Ancre.- Le skin pour Artimon sera disponible dans le Diver Pass.- Le skin pour Ancre sera offert pour les joueurs qui participeront à l'event de collaboration.La collaboration avec Dave the Diver est un petit cross-over, la vraie collaboration sera dévoilée plus tard dans l'année, certainement pour aout/septembre comme NieR Automata l'an dernier. Ça ne devrait pas être Stellar Blade vu que ça parle d'une très grosse IP.Enfin, les joueurs peuvent désormais voter jusqu'au 3 juillet pour le concept de skin gratuit dédié à Carmine, la Nikke ayant reçu le plus de vote au dernier sondage de popularité, parmi les 3 options. Le choix qui aura le plus de votes sera concrétisé puis offert à tous les joueurs vers la fin de l'année.