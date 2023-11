Beaucoup s'inquiétaient du fait du ckeck en ligne lors de la mise en place du lecteur amovible, notamment du fait que une PS5 serait pas réparable sans tout changer au lieu de changer le lecteur ou la console demat seulement.Un youtubeur a tester cela et selon lui on peut utiliser plusieurs PS5 Slim sur un seul lecteur. Idéal pour les réparations.Le lecteur est interchangeable, même si il est utilisé sur la console, on peut le réutiliser sur une autre console sans soucis, le seul truc dérangeant c'est le check en ligne à chaque changement opéré.Sinon l'accès au lecteur est facile, on peut le changer en 5/5 sans besoin de tournevis, ni rien du tout.Il y a aussi cette vidéo ou il change le lecteur d'une console à une autre: