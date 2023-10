Gameblog 10/10

JV 18/20

Gamergen 18/20

ActuGaming 9/10

JeuxActu 18/20

JDG 9/10

Milleinum 85%

Gamekult 8/10

Numerama 8/10

GameWave 16/20

En ce moment, même s'il y a beaucoup de très bons jeux, peu arrivent à donner le sourire dès que l'on quitte le menu principal. Super Mario Bros Wonder est l'un de ceux-là. Une aventure riche et colorée qui nous vend du rêve et qui nous embarque dans son univers fantastique et onirique. Un jeu de plateforme qui fait un bien fou dans le paysage et qui en prime apporte un véritable coup de fouet à une franchise qui avait tendance à trop se reposer sur ses acquis. Nouveautés en pagaille, artistiquement sublime et très inspiré, plein d'ingéniosité et de bonnes idées… Super Mario Bros Wonder est un must-have à faire seul, mais aussi à partager avec ses amis, sa famille ou de parfaits inconnus en ligne. Un incontournable à posséder absolument sur Nintendo Switch.Difficile de rédiger un test complet quand les grandes forces du jeu en question tournent autour de la surprise. Mais avec Super Mario Bros. Wonder, Nintendo livre une prestation quasi-parfaite. Presque quinze après New Super Mario Bros. Wii, ce nouvel épisode fait renouer la série de jeux plateformes en 2D avec l’exceptionnel. Tout en lui restant fidèle comme en gardant son gameplay diablement simple et efficace, il apporte des nouvelles idées qui font mouche. Toute la réalisation fait penser à une comédie musicale qui ne cesse d’éblouir le joueur tant dans la forme que dans le fond. Mario est bien parti au pays des merveilles, et nous avec.Comment ne pas tomber amoureux de Super Mario Bros. Wonder ? Nintendo a su renouveler sa recette en y ajoutant de nouveaux ingrédients, et il faut dire que le résultat est plus que satisfaisant, brillant et épatant. Nous pensions que l’entreprise stagnait avec les Mario en 2D, mais elle arrive une nouvelle fois à nous surprendre. Action, rythme, univers, dans sa catégorie (à savoir les jeux de plateforme), il est clairement un incontournable à ne pas manquer sur Switch. Un titre parfait pour les grands et les petits.Super Mario Bros. Wonder fait du Mario et il le fait excellement bien. Enfin détaché d’une recette « New Super Mario » à bout de souffle, le plombier moustachu s’exprime dans sa version 2D la plus amusante et feel good à ce jour. Le titre prouve que, oui, Nintendo est toujours capable de proposer une expérience profondément rafraîchissante et récréative en modelant cette éternelle structure pourtant vue moult fois dans la série. Du début à la fin, on se retrouve émerveillé et porté par l’énergie dégagée par le jeu dans tous ses compartiments. Que ce soit par ses idées de gameplay, par ses musiques, par la variété des situations et ses formidables fleurs prodige, Super Mario Bros. Wonder se renouvelle constamment. En résulte une aventure gorgée de fun, destinée à tous les profils de joueur, faisant de ce Mario 2D un incontournable de la Switch et l’un des meilleurs jeux de l’année.Nouvelle direction artistique, graphismes plus séduisants, une multitude d'animations nouvelles, des expressions faciales pour Mario, ses amis et même les ennemis, et de l'humour partout, ce Super Mario Wonder a mis les petits plats dans les grands pour son retour en tant que jeu de plateforme 2D. L'écrin est magnifique, mais le gameplay est lui aussi époustouflant. Il faut dire que Nintendo s'est fait plaisir et l'imagination des développeurs débordante. Une idée de game design à chaque nouveau niveau, c'est un peu la promesse de ce jeu qui parvient redonner un souffle inédit à une saga bientôt vieille de 40 ans. Oui, la structure globale reste identique et on retrouve ses marques rapidement ; oui le Royaume Fleur ressemble comme deux gouttes d'eau au Royaume Champignon, et oui le jeu manque un peu de challenge (cible enfant oblige), mais l'exécution est tellement impeccable et la proposition maîtrisée qu'il est impossible d'y voir là le meilleur jeu de plateforme 2D Mario jamais créé. Dans tous les cas, impossible de ne pas sortir de cette expérience avec le sourire aux lèvres.Super Mario Bros. Wonder n’est pas une simple réussite. Il condense en un seul titre tout ce que Nintendo sait faire de mieux. Il s’agit de l’opus 2D le plus parfait à ce jour, capable de combler tout profil de joueur. Si les développeurs s’inquiétaient de ne pouvoir faire mieux après Super Mario Maker 2, la tâche sera d’autant plus difficile après cet épisode magique.On ne pensait pas qu'un nouveau Mario 2D réussirait à nous surprendre en 2023 et pourtant, c'est chose faite. La nouvelle équipe au chevet du plombier s'est surpassée pour offrir aux joueurs Nintendo Switch un jeu de plates-formes fun, surprenant de son premier à son dernier stage et absolument ravissant. On pourra tout juste lui reprocher sa durée de vie et son challenge un peu juste lors de la quête du 100%, mais rien qui ne puisse vous empêcher de passer un excellent moment.Un épisode de Mario, c’est un peu comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber ; même si avec Galak, si… Pour le coup, avec Super Mario Bros. Wonder, tout est dans le titre, l’émerveillement étant palpable du début à la fin de l’aventure, par ailleurs assez courte en premier run. Avec ses nombreuses trouvailles visuelles et ses tons pastels éclatants, la direction artistique psychédélique fait un bien fou à la licence. De son côté, le gameplay reste un modèle du genre, la présence de badges permettant de personnaliser son expérience dans une moindre mesure. En contrepartie, les personnages n’ont pas de capacités singulières mais les nouvelles transformations - pachyderme, foreuse, bulle - assurent le spectacle tout en s’incorporant bien aux mécaniques de la saga. Les joueurs et joueuses les plus aguerri(e)s regretteront le manque de challenge mais en l’état, tout le monde passera un bon moment, que ce soit en solo ou à plusieurs jusqu’à quatre. Comme quoi, un (Mario) éléphant, ça ne trompe pas énormément…On peut affirmer que Nintendo s’est lâché avec Super Mario Bros. Wonder. Cette exclusivité Switch offre un nouveau terrain de jeu au plombier moustachu et à ses amis, ce qui permet de transgresser les règles d’une illustre saga. Le jeu donne souvent l’impression de partir dans tous les sens. Mais il conserve cette maîtrise difficile à égaler. Couplée à une générosité débordante, elle aboutit à une expérience très amusante, à apprécier éventuellement à plusieurs.Bien sûr, Super Mario Bros. Wonder reste un jeu vidéo en 2D comme on en a vu tant, les (vraies) innovations étant réservées aux productions en 3D. Sauf que l’ingéniosité de Nintendo parvient encore à bousculer suffisamment nos habitudes pour donner ce petit coup de lustre qui fait du bien. Enfin, Mario assume enfin son addiction aux drogues dures, ce qui n’en fera plus un exemple pour la jeunesse. Thug life.Sans surprise Super Mario Bros. Wonder se dévoile tel un petit vent de fraicheur en cette fin d'année. Nous retrouvons ce qui fait l'essence même de la série avec des personnages hauts en couleur, des graphismes lissés et poétiques pour un ensemble de niveaux aux difficultés adaptées afin de permettre à chacun d'y trouver le défi dont il a besoin.À cela vient s'ajouter une nouvelle mécanique essentielle, les fleurs prodiges, qui modifient le niveau en cours pour lui donner une tout autre dynamique tout en insérant un brin de folie.Super Mario Bros. Wonder fait donc ce que nous attendons de lui, sans plus ni moins, avec un système bien rodé qui se veut agrémenté de nouveautés amusantes et pertinentes, telles que de nouveaux consommables ou des badges faisant office de pouvoirs, sans en rendre le titre révolutionnaire pour autant. De un à quatre joueurs, en local ou en ligne, il permet également de passer un bon moment de détente en tirant tout l'aspect familial de la console de salon.