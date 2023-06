Éditeur : PQubeDéveloppeur : Long Way HomeGenre : Course/AventurePrévu sur PC/PS5/XSX/SwitchDate de sortie : N.C.En l'an 2060, les gouvernements du monde entier sont tombés depuis bien longtemps, et des cités-états autonomes les ont remplacés, dirigées par une ligue de corporations influentes. Les habitants de ces métropoles vivent une vie de confort et d'excès, bien loin de la dure réalité que doivent affronter les communautés parsemées survivant à peine dans les étendues désertiques du monde extérieur.Afin d'éviter les conflits entre cités-états, les corporations organisent chacune leur tour un tournoi annuel pour les masses, où s'affrontent les meilleures équipes et les pilotes les plus courageux dans des courses aussi excitantes que mortelles. Le grand prix ? La citoyenneté permanente et la vie meilleure qu'elle garantit.Pour Aster, l'évènement de cette année, sponsorisé par Dekker Industries, représente la chance d'accéder aux soins nécessaires à la survie de sa mère malade. Mais la vie est-elle si idyllique sous le vernis chatoyant de l'utopie vendue par Ethan Dekker et son entreprise ?La course pour la première place se transforme vite en révolte visant à abattre le système ! Rassemblez vos collègues pilotes, faites rugir les moteurs à plasma, et surtout, RÉSISTEZ !